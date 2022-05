China y el trabajo forzado

Al ratificar el 20 de abril los convenios 29 y 105 de la OIT que prohíben el trabajo forzado, China ha renunciado oficialmente a esa forma de trabajo. China también ha ratificado los convenios referidos al trabajo de menores y a la discriminación, y restan por ratificar los referidos al derecho de asociación y libertad sindical.



El convenio 29 prohíbe el trabajo forzado en todas sus formas y el convenio 105 exige la abolición del trabajo obligatorio y ambos entrarán en vigencia un año después de ser depositados en la OIT.

El jurista Cao- Yan ha comentado que “China busca mejorar sus leyes para proteger el derecho al trabajo… ahora tiene una ley sobre el contrato de trabajo y otra sobre mediación y arbitraje en los conflictos vinculados al trabajo”. Algunos analistas estiman que el hecho de que el acuerdo de la Unión Europea y China firmado en diciembre de 2020 no haya entrado en vigor puede haber influido en la decisión tomada por el gobierno chino.

Adicionalmente, la ley firmada por el presidente Biden el 23 de diciembre de 2021 prohíbe toda importación proveniente de la provincia china de Xinjiang a partir del primero de noviembre de este año, si el importador no puede demostrar que el fabricante no utilizó trabajo forzado. Paradójicamente EE. UU. no ha ratificado el mencionado convenio contra el trabajo forzado.



Esa medida se enmarca en el contexto de las críticas occidentales al tratamiento en China a los musulmanes uigures, los cuales desde la óptica china, viven en centros de formación; en dicha provincia se producen algodón y paneles solares de exportación.



Tras años de discusión China y la ONU han acordado la visita de la Alta Comisionada para los DD. HH., Michelle Bachelet. Entretanto, 60 ONG’s lideradas por Human Rights Watch han publicado un comunicado indicando que para ser creíble la mencionada misión, debe publicar el informe anunciado en 2021, el cual se mantiene como documento confidencial. Dichas organizaciones exigen asimismo que la Misión pueda reunirse con abogados defensores de derechos humanos, que las negociaciones sean transparentes y se desarrollen sin obstáculos.



En entrevista con Le Monde, el jurista chino Zhu Ying declaró que la ratificación de los convenios de OIT “puede ser vista como una respuesta de China para significar que no recurre al trabajo forzado y que está abierta al escrutinio del mundo”.



Por otro lado China acaba de adoptar un sistema de retiro que permitirá a los asalariados ahorrar en un fondo de pensión e invertir en productos financieros. El modelo será implementado en pequeñas ciudades de forma experimental, antes de aplicarlo a escala nacional y expresa la preocupación del gobierno ante el envejecimiento acelerado de su población, cuyo 28% tendrá sesenta años en dos décadas, convirtiéndose en una de las poblaciones que envejece más rápido en el mundo, según declaraciones de la Organización Mundial de la Salud.



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor universidades Nacional, Externado y Magdalena