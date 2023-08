Ciberseguridad en nube, la clave

En América Latina, el 48% de los empresarios afirma haber sufrido algún incidente de ciberseguridad, según el Reporte de Seguridad 2022 de ESET, y de acuerdo con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, en Colombia se registraron más de 23 mil denuncias de ciberataques a personas y organizaciones entre enero y mayo de 2023.

Este es un panorama que enciende las alarmas al interior de las empresas y sectores productivos, poniendo en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan en materia de seguridad cibernética.



Las principales vulnerabilidades que hemos identificado en el ecosistema son la desactualización tecnológica de la infraestructura y la ausencia de talento especializado para reaccionar ante amenazas que evolucionan cada segundo. No tomar medidas representa un riesgo importante con potenciales implicaciones económicas para las organizaciones que operan en el mercado local. En promedio, recuperarse de un ciberataque puede costar hasta US$4 millones, según el reporte Cost of a data breach 2022.



¿Cómo las organizaciones pueden protegerse ante las amenazas? Para enfrentar este escenario, la tecnología coloca la computación en la nube a nuestra disposición. Al adoptar cloud computing es posible ir más allá de reaccionar a incidentes de seguridad o migrar información, ya que brinda a las compañías de cualquier tamaño la posibilidad de actualizarse rápidamente, la capacidad de procesar información sensible minimizando los riesgos, proteger operaciones críticas y acelerar la transformación digital de sus negocios. Una de las preocupaciones que me expresan los empresarios en diferentes conversaciones es cómo proteger la información. Para responder a ello, la computación en la nube lo hace a través del enfoque de “extremo a extremo”, que permite encriptar la data en todas sus fases, tanto cuando es transmitida como mientras permanece almacenada.



En este sentido, al hablar de la administración de los datos, que son el recurso más valioso de las compañías hoy en día, las juntas directivas y CEOs pueden estar tranquilos, ya que al implementar la nube, la organización es la única propietaria de la información y el proveedor únicamente procesa los datos.



Otra opción que las compañías pueden implementar para fortalecer su estrategia de ciberseguridad es el protocolo de confianza cero. Este se basa en la premisa “nunca confíes, siempre verifica”, que consiste en que ninguna persona, dispositivo o red disfruta de una confianza inherente para el acceso a la información.



Y su implementación se adapta al modelo de trabajo híbrido, en el cual los colaboradores pueden trabajar desde cualquier lugar accediendo a la data en forma segura y mitigando los riesgos. Al tener una visión más amplia de los retos que la nube supera, las empresas podrán responder con eficiencia al implementar estrategias que le permitan prevenir, detectar, responder con celeridad a cualquier clase de riesgo y automatizar la inteligencia de amenazas para escalar su detección.



JUAN PABLO CONSUEGRA

​Country Manager de Google Cloud en Colombia.