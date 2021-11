Colombia: ¿do you speak English?

Education First (EF) publicó la edición 2021 de su Índice de Dominio de Inglés, que recoge los resultados de unos dos millones de adultos alrededor del mundo. Si bien casi todos los países de América Latina han venido mejorando su nivel de manejo del idioma anglosajón en la última década, Colombia sigue registrando un preocupante nivel “bajo”.



De hecho, aunque el país subió 17 puntos en comparación con el año pasado y quedó de 81 entre 112, terminó ocupando el lugar 17 de 20 en Latinoamérica, solo superando a Ecuador, México y Haití. El mapa del bilingüismo de acuerdo a este ranking de EF muestra a Bucaramanga y Barranquilla como ciudades con un dominio “moderado” mientras Bogotá, Pereira y Cali reportan niveles 'bajos'.



El debate sobre el impulso a una política de mejoramiento del inglés dentro de la población debe continuar. Las razones económicas para que muchos más compatriotas alcancen niveles competitivos en una segunda lengua no son menores. Por ejemplo, la atracción de inversión extranjera, la relocalización de industrias y cadenas de suministro en el territorio, la innovación y la competitividad tanto de empresas como del talento nacional se beneficiarían con un bilingüismo más extendido.



Esta no solo debe ser tarea del Gobierno Nacional y de las autoridades educativas, sino también del sector privado, e incluso de los propios ciudadanos. Las transformaciones que viene desatando la pandemia -que incluyen al mercado laboral y al trabajo remoto- se pueden aprovechar con mayor dinamismo con un mayor entendimiento de la lingua franca de los negocios y el comercio internacional. El dominio del inglés no es un capricho ni imposición ideológica, sino mera supervivencia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda