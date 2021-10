Colombia en la Ompi

La semana pasada, en Ginebra, participé de la Asamblea General número 62 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi).



En este importante espacio - junto con la embajadora Alicia Arango- tuvimos ocasión de representar a Colombia en las discusiones de la plenaria, asimismo sostuvimos encuentros bilaterales con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, mis homólogos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el subdirector General para la Propiedad Industrial y Ecosistemas de Innovación, el colombiano Marco Alemán, y el director General de la Ompi, Daren Tang.

Con el Director Tang tuvimos una provechosa reunión bilateral en dónde intercambiamos opiniones sobre las prioridades de la organización bajo su mandato, el plan de acción 2022 - 2025, el liderazgo colombiano en materia de innovación, industrias creativas y culturales, y los retos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como Autoridad Nacional, y su rol en la CAN, la Ocde y la Alianza del Pacífico.



En esta ocasión exploramos la importancia de la cooperación y el papel que la SIC ha tenido, antes y después de la pandemia como una oficina modelo de registro, al contar con un sistema 100% virtual y una capacidad de atención que no se vio afectada por la emergencia de la covid-19.



Colombia es pionera en materia de arquitectura regulatoria e institucional en materia de economía creativa con la Ley 1834 de 2017, la estrategia de las ‘7i’, la política pública y el Consejo Nacional de Economía Naranja, por lo que las oportunidades para dinamizar estas industrias y potenciar sus mercados, así como el incrementar el número de patentes nacionales, guardan total coincidencia con las prioridades de la Ompi.



Coincidimos con el Director Tang en que, más importante que adherir Estados a los tratados, su implementación y aprovechamiento es una necesidad apremiante. En el marco de esta asamblea, la Delegada, María José Lamus lideró las discusiones y proyectos de la ‘Red de PI y Género’, que busca dinamizar el papel de las mujeres de América Latina como inventoras, creadoras y promotoras de la propiedad industrial, así como las reuniones bilaterales con España, Chile y Ecuador.



También tuvimos ocasión de presentar los avances de nuestros proyectos conjuntos con la OMPI como lo son ‘PI para inventores’, el ‘Premio Nacional del Inventor’ y los Centros de Apoyo a la Tecnología e Invención (CATIs).



Me honró mucho lanzar junto con Brasil, México y el Director Tang el programa de ‘PI para exportadores’ de la Ompi, el que de la mano de ProColombia y su gerencia de industrias 4.0 -liderada por una mujer-, será una herramienta que nos agregue valor.

Colombia mantiene su interés en ser oficina regional de la Ompi, lo que espero después de estas gestiones, esté cada vez más cerca.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Superintendente de Industria y Comercio

