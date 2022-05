Colombia: país de contrastes y maravillloso

Nueve millones de dólares y trece años de trabajo. Dinero invertido y labor realizada, al margen de los mandatarios de turno durante todo este tiempo, de las diferentes ideologías políticas, de los odios y confrontaciones nacionales, de los acontecimientos desafortunados en la administración de lo público, del desconocimiento reiterado de la Constitución Política y el orden jurídico por las más altas autoridades, de la violencia generalizada, de las necesidades sociales imperantes en salud, educación, empleo y comida del amplio universo de compatriotas castigados por la pobreza y revictimizados por la corrupción pública.



En el contexto descrito cobran especial importancia los resultados de la investigación adelantada en la Universidad Javeriana, con dicha partida y en ese período, por un equipo de científicos colombianos liderados por la inmunóloga Susana Fiorentino Gómez, sobre los cuales informa la revista Pesquisa Javeriana (No. 59 mayo/2022), en un artículo de Paula Andrea Grisales Naranjo, cuyo contenido se resume en el título: Conocimiento científico y popular encapsulado.



Según la publicación, a partir de las experiencias en algunas zonas de Boyacá sobre el uso dado por los campesinos a las semillas del árbol del dividivi para contra-restar con infusiones la sinusitis, “Identificaron más de 13 moléculas o compuestos, los cuales trabajan en conjunto para lograr los efectos antiinflamatorios y antitumorales” que les permitió crear, con su extracto, un fitomedicamento para combatir el cáncer de mama con perspectivas muy positivas. Cuando ya estaban valorando las conclusiones de pruebas clínicas en personas sanas (Fase I), apareció la tragedia de la pandemia, por lo que reorientaron su actividad a una fase II, para probarlo en pacientes con covid-19 logrando hallazgos sorprendentes al establecer un período de recuperación más rápido en quienes tomaron las pastillas con el extracto.



Un aspecto destacado, es la proyección del producto construido en las aulas universitarias, dentro de una cadena de valor que involucra a los cultivadores del insumo y a la empresa spin-off (Dreem Bio) para hacerlo llegar a la sociedad.



Este hecho es un suceso científico mundial de gran trascendencia económica para el país. Evidencia el significativo valor de los esfuerzos silenciosos realizados desde una universidad, para crear conocimiento científico y reconforta el ánimo general de los colombianos, afectado por las incertidumbres propias de la contienda electoral en curso.



El próximo presidente de Colombia deberá tomarlo como ejemplo a seguir en estas materias, incluyendo como estrategia nacional la financiación de proyectos similares para replicar el modelo descrito, junto a canales de distribución, como un elemento factible y sostenible para favorecer la economía nacional más allá de las políticas extractivas que tanto daño han causado al medio ambiente en perjuicio de la humanidad.



GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA

Ex director General de la Dian.

gcote@globbal.co.