¿Y qué hacemos con las tres cordilleras? Y con La Sierra Nevada, La Macarena, la Macuira y los Montes de María?



Plana no en lo geográfico, plana en un sentido que no tenemos: mucho más institucional, integralmente; plana en el alcance del desarrollo económico y social.



Plana en el sentido en el que son nuestras ciudades principales. Los servicios de salud, educación, justicia, el orden público son bastante homogéneos, respecto sobre todo a su paralelo rural -y rural en muchos casos es simplemente La Calera-. Colindantes. La brecha urbano-rural en Colombia en todos los aspectos es enorme: en ingresos, en educación, en edad, en presencia institucional, en muertes violentas.



La paz en Colombia se ha firmado muchas veces: en la Guerra de los Mil Días, ‘en Benidorm’, en la paz con el M-19 y el EPL de Barco, en el Teatro Colón. Pero no se atacan las causas subyacentes del conflicto, que curiosamente están bastante bien descritas en el Capítulo 1 del Acuerdo de Paz, con la Reforma Rural Integral.



Al fin y al cabo todo vuelve a Maslow y a su pirámide de necesidades: psicológica, de seguridad, de afiliación, etc. Esas condiciones en general no se dan en el campo colombiano. ¿Cómo va a haber paz entonces? Hay caldo de cultivo para la deforestación y apropiación de tierras, coca, oro, coltán, todas las actividades de una ‘economía de frontera’.



Esa Colombia plana que soñamos se puede ver en lo micro de un municipio mediano: son todos los colegios del mismo nivel para que no haya 20% de los padres contentos y 80% insatisfechos? Perdón el ejemplo de la casa, pero en Cajicá, al lograr todos los colegios en A y uno en A+ (vs. el estadio anterior con uno en A y cinco en niveles B y C), se perdió ese ranking y esa insatisfacción. Cundinamarca, que es el 4° departamento en calidad a nivel nacional, pero tiene la menor brecha urbano rural de Colombia por Pruebas Saber.



En ello, la contribución de la actual administración del gobernador Nicolás García en lo presupuestal y en la calidad del recurso humano al frente de la Secretaría de Educación ha contribuido de manera significativa a estos resultados a pesar de la pandemia.



Un candidato a sucederlo se ha comprometido en su plan de gobierno no solo con la continuidad del Plan de Mejoramiento de la Calidad sino con el cubrimiento del 100% de los colegios, rectores, docentes y alumnos del sistema público de Cundinamarca.



A eso nos referimos como plano: todos en la misma palestra. Siguiente área: salud; siguiente, orden público; siguiente, fuentes de empleo, etc. La lista no para pero tampoco puede parar nuestra voluntad para entender y aceptar el problema, el inicio de toda solución.



Hace unos días, ‘The Economist’ en un artículo explorando la expansión de la Inteligencia Artificial demostraba cómo algunas tecnologías penetraban muy lentamente en ciertos sectores, como el caso del tractor que duró 50 años en usarse de manera expansiva y continua en la agricultura de EE. UU.



Pero por otro lado ponían el ejemplo de Francia y la gran homogeneidad de la expansión de cualquier tecnología a través de su territorio. Es decir Francia es plana y lo es por cultura y por las políticas del gobierno.



