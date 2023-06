Compliance y derecho

El compliance en diferentes negocios, disciplinas, y áreas como el derecho hoy es una realidad. En este contexto, los pasados 25 y 26 de mayo se celebró el quinto congreso de compliance, en el auditorio del Gimnasio Moderno en Bogotá.

En esta ocasión estuvo invitado un referente jurídico, el profesor Richard Susskind, reconocido autor británico de títulos tan emblemáticos como “el abogado del mañana”, que se ha convertido en un referente del ejercicio del derecho, el uso de la tecnología en la profesión, la inteligencia artificial, y otros apasionantes asuntos en los que Susskind asesora a firmas y gobiernos.



Tuve el inmenso honor de interactuar con él en este foro y me parece enriquecedor compartir varias de sus reflexiones en torno al compliance, el derecho y la inteligencia artificial.



Su primera idea fue la de automatizar, no sólo los procesos sino hacer de esto una herramienta para la consecución de resultados, esto es llamativo cuando se piensa en el derecho como una ciencia social llena de ritualismos, pero no de automatismos.



Su segunda premisa fue la de utilizar las alertas tempranas de la inteligencia artificial como una herramienta para hacer las correcciones éticas, técnicas y jurídicas que permitan un uso beneficioso y racional de esta tecnología.



La tercera invitación giró sobre desescalar los problemas y resolverlos. La innovación jurídica y la tecnología nos permiten llegar a soluciones disruptivas, novedosas y que nos hacen más eficientes, tanto en el ejercicio del derecho, como frente a las necesidades de los clientes.



La cuarta idea, que parece obvia, no lo es tanto en la práctica, es la de evitar problemas. El ejercicio del derecho es tristemente visto como un ámbito en dónde ya hay controversia, y más bien es un arte que debe permitir evitarlos, nadie tiene una ambulancia parqueada debajo del abismo, señaló el autor con todo tino.



Su quinto ejemplo va de la mano de la cultura del compliance, hay que construirlo al interior de las organizaciones para poder implementarlo, no al revés, no esperemos las investigaciones para inventarlo, así como no podemos falsear procesos técnicos, no debemos ser menos rigurosos en procesos organizacionales.



Su última reflexión para ejecutivos y abogados, no es esperar a que la base de la organización sea la responsable de los programas de cumplimiento y transparencia, si bien habrá un legalismo asociado a ello, éste debe ser mínimo, lo importante es que en el ADN de las organizaciones esté inmerso el cumplimiento, una cultura organizacional que reduce costos y evita problemas.



No hay líneas que hagan justicia a una conferencia de Susskind, mi humilde invitación es a leerlo, implementarlo y sorprendernos con que un prominente jurista escoces venía trabajando desde los ochentas en temas de ciencia, tecnología y derecho, lo que para él fue el mañana, para nosotros es el hoy, que ya más bien parece el ayer.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Director General De La Espriella Lawyers