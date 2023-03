¿Comunidades de Conectividad? ¿Es en serio?

José Carlos García, el editor multimedia de El Tiempo, es mi amigo de vieja data. Lo invité en 2.015 a conocer un proyecto en Huila, del cual fui asesor académico y que tenía el pretencioso nombre de “Huila construyendo mundo”. Ese proyecto, liderado por una de las mentes más brillantes que he conocido, Carlos Madera Sepúlveda, a lo largo de más de veinte años, en el ecosistema digital, pretendía crear comunidades de aprendizaje que, obviamente, ya contaban con una solución de conectividad dada, también, bajo el concepto de comunidad de conectividad.

Así que me sorprendió que mi querido amigo se dejara descrestar por el presidente Petro que, incluso, retuiteó un tweet del editor multimedia del periódico más importante del país.

Por eso reitero lo dicho en mi columna: fantástica idea de las 'Comunidades de Conectvidad' del presidente Petro con dos claridades: estructura central de conectividad la pone sector privado (hay que incentivarlos) y comunidades SE COMPROMETEN a apropiarla https://t.co/R2iL00RHBK — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) February 23, 2023

En ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo habla de Comunidades de Conectividad. Ahora, bien pueden desarrollar la idea o la iniciativa, mejor, en las discusiones en el Congreso. Pero Petro no está planteando nada novedoso ni en el país ni en el mundo.



Además, como dice José Carlos, nuestras comunidades étnicas o las juntas de Acción Comunal (JAC), no tienen ni las capacidades técnicas ni financieras para desplegar una red de fibra óptica que garantice que llegue la verdadera banda ancha a los más pobres y vulnerables. ¿Qué van a contratar? ¿Con qué capacidad? ¿Van a cambiar la ley de contratación? O ¿buscaran esguinces a la ley para poder adjudicarles contratos a ong´s y JAC?



No es ni arrogancia, ni soberbia, ni prepotencia. El gobierno nacional, en cabeza de un izquierdista progresista, tiene una oportunidad de oro para producir una revolución de conectividad en el país pero ninguno de los alfiles del presidente en temas de conectividad, ni la ministra Urrutia ni el consejero presidencial Saúl Kattan se han parado a revisar la propuesta que este columnista hizo desde al año pasado y que tuvo la oportunidad de entregarle copia de dicho escrito al mismo presidente.

Es una propuesta que con un ajuste sencillo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en la ley de regalías, le permitiría al Estado, trazarse el más ambicioso Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF) que ningún gobierno se ha colocado. Es un tema que desde el año pasado lo he hablado con tres gobernadores y les ha sonado y con dos de los presidentes de operadores de telecomunicaciones que, también, les ha sonado.



Es hacer una bolsa común, con las regalías de los entes territoriales, con el gobierno nacional y con los pequeños operadores de Internet y crear unas empresas departamentales de telecomunicaciones, en donde el único cuello de botella es cómo escoger a un gran operador por departamento y cómo escoger a un pequeño operador por municipio. Algo se encontrará. Y así, con una bolsa común, llevarle fibra óptica a todos los hogares, con planes subvencionadas porque la infraestructura desplegada no la está colocando el privado grande con sus solos recursos.



Aquí, en este artículo, “Petro, Mariana Mazzucato y la Banda Ancha Fija” ya lo habíamos dicho. Atrévase, presidente. Provoque la más grande y transformadora revolución digital del país, llevándole fibra óptica a todos los hogares. Con lo que hay en el PND y con lo que han soñado de las comunidades de conectividad no es que lo van a conseguir.



Pasaran los cuatros años y la penetración de los móviles habrá avanzado y dirán que conectaron al 85% que dice la ministra Urrutia. ¿Con qué? Con el Internet angosto que provee la tecnología 4G porque el 5G no es para los pobres y si no hay fibra óptica no puede haber despliegue de 5G. PUNTO FINAL.



Así que, pellízquese, presidente Petro. Sé que tiene muchos frentes de batalla y que la Paz Total lo trasnocha, nos trasnocha, pero es mi obligación como analista del sector, decir verdades así sean incomodas.



Le doy un dato adicional. Comience con unos pilotos de esta idea. Escoja un departamento por región. Serían 6, uno por el Caribe, uno por el Pacifico, uno por la región Andina, uno por la Orinoquía, uno por la Amazonía y, obviamente, San Andrés. Y al final del año, tendrá el favor de todas esas comunidades y la experiencia para replicar la iniciativa en todo el país, en el resto de su cuatrienio.



Y, como dijo José Carlos García, empoderemos a las comunidades para que sean ellas las que lideren todo lo que tiene ver con uso y apropiación de la tecnología, comenzando por hacer, también, unos pilotos de implementación de la cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).



Como diría el Cacique de La Junta: “Se la dejó ahí”. Bien explicada y molida. Por los niños y niñas de Colombia.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo y de DPL News

Twitter: @puertodigital