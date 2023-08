Arranca formalmente la contienda por una curul en los concejos distritales y municipales, y es momento de tomar buenas decisiones a la hora de elegir a nuestros cabildantes.



​Si bien es cierto la figura del concejo es lejana para muchos ciudadanos, es momento de replantear nuestra responsabilidad política como electores.

Solo teniendo buenos concejales que hagan control a las administraciones locales y contribuyan al debate de los presupuestos y planes de ordenamiento, tendremos mejores ciudades.

Este concejo, que se escribe con ‘c’, proviene del latín Concilium que significa asamblea, junto, reunido. Necesitamos de un buen concejo, un buen conjunto, para que nuestras ciudades avancen.



En el caso de Bogotá la tarea no es menor. Hemos estado sumidos en las pésimas administraciones de partidos como el Polo Democrático, la Bogotá Humana, el Partido Verde, y esos popurrís políticos que se forman sin identidad política, con el propósito de venir por el presupuesto y la nómina, y que no avanza en infraestructura, seguridad, salud, educación, pero que son prolíficos en balcón y megáfono.



Esperemos que esta campaña y este concejo sean diferentes, que no se conviertan en una notaría del gobierno de turno, y que verdaderamente den los debates que se requieren y promuevan los acuerdos que necesitamos los bogotanos.



Hoy Bogotá tiene unos clamores definidos en transporte, movilidad, empleo y seguridad; no dejemos que la ola delincuencial que desbordó a la administración de Claudia López simplifique el debate -como ella quiere -, en más policías, escudando su usual incompetencia en el Gobierno Nacional (su otrora aliado), o escurriendo sus responsabilidades en los uniformados.



A buena hora se le vino a ocurrir a la alcaldesa la necesidad de tramitar proyectos para crear policías comunitarias y locales, idea que carece de sustento jurídico, técnico y presupuestal, y que contraviene cualquier análisis serio en materia de seguridad ciudadana.



Más allá de seguridad, Bogotá necesita industria, comercio, formalidad y desarrollo económico, esto genera empleo, impuestos y bienestar. No hay mejor subsidio que un empleo y no hay mejor camino para la prosperidad que una ciudad de comerciantes, tenderos, propietarios y estudiantes.



Busquemos entre los aspirantes a concejales personas que representen oportunidades, no discursos obvios y oportunistas, ni a paracaidistas o influencers.

Que fácil es hacer política un par de meses antes de la elección tomándose fotos y videos en la Carrera Séptima o volanteando en centros comerciales del norte, que difícil es construir electorado recorriendo barrios, comercios y buscando en la generación de empleo y el desarrollo económico la prosperidad de la ciudad.



¿Seguridad?, ¡seguro!, pero esta viene de la mano de lo anterior, no es un tema policivo, ni tampoco resolverá el problema de llevar el mercado a la casa y pagar los servicios públicos o la gasolina en una ciudad de la que alguna vez estuvimos orgullosos en donde había colegios, bibliotecas, puentes, parques, TransMilenios y confianza.



Andrés Barreto González



Director General De La Espriella Lawyers.

andresbarretog@gmail.com