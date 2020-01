Construir sobre lo construido

Terminó el 31 de diciembre pasado Enrique Peñalosa su segundo periodo como Alcalde Mayor de Bogotá y lo hizo con la misma visión y capacidad gerencial que el primero, dejando un balance de proyecciones históricas para el futuro de la ciudad.

Me tocó asistir a la sesión del Conpes de 1982 por medio de la cual se aprobó la construcción del Metro de Bogotá y se negó la del metro de Medellín. Sin embargo se construyó el de Medellín y nunca el de Bogotá. Solo 27 años después pudo el alcalde Peñalosa lograr que este sueño se hiciera realidad y permitir que la ciudad tenga por fin un metro.



A esta obra fundamental para el desarrollo de la ciudad hay que sumar la construcción de un Cable en Ciudad Bolívar; la extensión de la Troncal Caracas hasta Usme, la construcción de las troncales Ciudad de Cali, Avenida 68 y Centenario Calle 13 y las calles 183 y 153 de la carrera 7.ª a la Boyacá.



Deja contratada la Alo Sur y las avenidas Alsacia-Tunal y El Rincón. Igualmente deja 165 canchas sintéticas, 9 colegios nuevos, 11 en ejecución expandió TransMilenio hacia el sur, renovó la flota de buses articulados y contrató los primeros vehículos eléctricos, entre otros logros.



La labor de Peñalosa y su equipo en los sectores sociales también es notable. Tal es el caso de la recuperación y conservación de todos los espacios que conforman el Complejo Hospitalario San Juan de Dios; los siete Centros Felicidad para promover la cultura, recreación y deporte; la recuperación, dotación y mantenimiento de centenares de parques a lo largo y ancho de la ciudad.



La reducción de cinco puntos en homicidios, el fin del Bronx, la mejora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la reducción de la deserción escolar, del trabajo infantil, del embarazo adolescente y de muertes de peatones; el diseño de un nuevo modelo de salud que acabó con las filas, dejó listo un programa de vivienda social en San Bernardo y creó el Instituto de Protección Animal.



Pero, quizás, el resultado más importante de esta administración ha sido la reducción del índice de pobreza multidimensional, que cayó de un 5,9 % en 2016 a un 4,9 % en 2018, el más bajo en la historia de la ciudad, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, los 87.000 niños que salieron del mercado laboral, más de 29.000 viviendas de interés social en construcción y la legalización de 61 barrios.



A Peñalosa, no le dio miedo ser impopular, y no cedió al inmediatismo de las redes sociales y de las encuestas, con tal de sacar adelante su concepción de la ciudad largamente madurada. Llega a la Alcaldía de Bogotá Claudia López, quien en su excelente discurso de posesión, anunció que su gobierno será un gobierno que escuche y encuentre soluciones de común acuerdo con los ciudadanos.



De todas maneras haga lo que haga tendrá que tener en cuenta el legado de su antecesor y los profundos trabajos y estudios que deja no solo para estructurar grandes proyectos de infraestructura sino para avanzar en el cambio social en tal forma que le permita cumplir su objetivo de enrumbar a la ciudad hacia el siglo XXI.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional.

