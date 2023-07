El reciente anuncio del desistimiento del proyecto de generación eléctrica eólica Windpeshi por el grupo Enel Green Power ha vuelto a poner sobre el tapete la tragedia de las consultas previas. Después de haber surtido todos los trámites de consulta previa y haber cumplido con las compensaciones acordadas, pretensiones de nuevas consultas, agravadas por vías de hecho, llevaron a la empresa a reconocer la imposibilidad de concluir el proyecto.



Esto no es grave desde el punto de vista de la generación eléctrica nacional, pues, por su poca confiabilidad, la capacidad total de generación en firme de los doce proyectos eólicos hoy aprobados apenas se acerca a la suma de las de las dos termoeléctricas vecinas a Cali, Termoemcali y Termovalle. Lo grave es que demuestra cómo el mal uso de las consultas previas está bloqueando el desarrollo de la infraestructura nacional.



La consulta previa nace del Convenio 169 de la OIT, de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por apenas 24 de los 187 Estados de la OIT. Ese convenio contiene definiciones sobre las consultas, pero no les asigna un poder de veto. Su implementación en Colombia, plagada de trampas y exageraciones, ha sido desastrosa.



El abuso de la consulta previa en Colombia es evidente. En 2019, mientras en Perú y Bolivia, donde la población indígena representa el 14% y el 40% de la población total, respectivamente, se registraron 92 y 166 consultas. En Colombia, donde la población indígena apenas representa el 3,5% de la total, se registraron 10.278. ¡Una frecuencia hasta 100 veces mayor que en países vecinos con mucha mayor participación de población indígena!



Recurrentemente se observan casos de distorsión del mecanismo por parte de grupos que aparecen súbitamente en zonas aledañas a las obras y que, sin certificaciones valederas, utilizan las consultas para demandar acuerdos exorbitantes, resultando en trabas insalvables para el desarrollo de los proyectos o en grandes negocios para los ‘consultados’. En este tema, como en todos los que atañen al interés público, el bienestar y progreso de la inmensa mayoría de los colombianos debería ser la regla de decisión, y no deberían quedar supeditados a los intereses de grupos particulares.



A pesar de la numerosa y excesivamente garantista jurisprudencia generada por no existir una reglamentación expresa respecto a la consulta previa, no hay todavía una ley estatutaria que la reglamente. Las consecuencias de esta ausencia de reglamentación van desde lo más serio hasta lo más caricaturesco. Desde el freno de proyectos de interés para el Gobierno Nacional, como el parque eólico Windpeshi, hasta la oposición al documental de la Operación Esperanza que propuso el presidente en semanas pasadas y que encontró la exigencia de consulta previa de algunas comunidades indígenas.



Urge reglamentar el mecanismo de consulta, para que, funcionando lógicamente, permita el logro de acuerdos racionales, al tiempo que se construyen bases sólidas y garantías legales para las inversiones y desarrollos que el país requiere.



EMILIO SARDI

​Empresario