Abecé de las cesantías con Protección

El 2023 empezó siendo un año marcado por grandes retos económicos y sociales, lo que hizo que se volviera fundamental retornar a la cultura del ahorro para mantener y asegurar el bienestar financiero. En ese sentido, empresas como Protección reiteraron su responsabilidad de identificar mecanismos para que los colombianos puedan seguir materializando sus metas.

En línea con lo anterior, se debe abordar el tema de las cesantías y el camino que los ciudadanos pueden recorrer de la mano de Protección. Y es que, para dicha entidad, más que una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores en el país, las cesantías son uno de los vehículos más grandes de ahorro para el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo.



“Este mecanismo de ahorro corresponde a un mes de salario por año trabajado y puede ser retirado de forma parcial o total de acuerdo con los objetivos de cada persona, por esa razón, Protección reúne diferentes alternativas con sus aliados expertos en compraventa y financiación de vivienda para que los afiliados puedan cumplir su meta de tener, por ejemplo, su primera casa propia, así como de estudiar en una universidad o centro educativo”, afirma Juan David Correa, presidente de Protección, agregando que “como administradores de recursos, Protección tiene la responsabilidad de acompañarlos a fortalecer su bienestar financiero, a aumentar su conciencia frente al ahorro y a brindarles las asesorías necesarias para convertir las cesantías en su mejor aliado”.

Protección acompaña a los colombianos

Se acerca uno de los hechos económicos con mayor importancia en el territorio nacional, la temporada en la que los empleadores consignan estos recursos a sus empleados y en la que se suelen retirar las cesantías. De acuerdo con la Ley 50 de 1990, los empleadores deben estar consignando las cesantías antes del 14 de febrero, lo que indica que, se liquidan anualmente al 31 de diciembre y se consignan en un fondo de cesantías como Protección, antes del 14 de febrero de cada año.



“Hoy, más que nunca, empresas como Protección tienen el deber de asesorar y acompañar a los trabajadores para que no solamente conozcan cómo se pueden emplear y aprovechar las cesantías, sino para que se conviertan en el mejor aliado durante todas las etapas de sus vidas. Solo en el 2022, 54,5 por ciento de los retiros de cesantías que atendió Protección fueron destinados para compra y mejora de vivienda, 7,1 por ciento fueron usados para temas educativos y 35 por ciento como seguro de desempleo”, explica Correa.



Pero, ¿qué beneficios reciben los ciudadanos con Protección? Para dar respuesta es preciso hablar que con Protección tienen la posibilidad de elegir, según los objetivos de cada uno, en qué tipo de portafolio prefieren que sea administrado su dinero y así sacarle mayor provecho en cuanto a rentabilidad.



“Protección ofrece dos portafolios: largo plazo y corto plazo. Si es para los próximos tres a seis meses es ideal elegir el de corto plazo, que es de preservación, mientras que, si tiene un periodo de mayor maduración, por ejemplo, para cumplir metas como ahorro para compra de vivienda o para el pago de educación, es preferible estar en largo plazo, que, aunque puede tener un poco más de volatilidad en el día a día, en un periodo de dos años puede generar mejores retornos”, continúa Correa.



A lo mencionado, se suma que los afiliados tienen la oportunidad de acceder a una oferta integral. Desde el sector vivienda, Protección tiene un programa de asesoría con empresas expertas en la materia; en el de educación, descuentos de grandes instituciones, aliados en rutas de aprendizaje y nuevas metodologías de estudio y, en cuanto a empleabilidad, un programa de conexión con una red de contactos para conseguir empleo.

Lo que debe saber sobre el retiro de las cesantías

El retiro de las cesantías es otro de los aspectos clave del tema, puesto que, al momento de necesitar el recurso, es fundamental que el proceso sea seguro, ágil y sin intermediarios. Para empezar, hay que recordar que las cesantías buscan ser un seguro para momentos de desempleo o facilitar la compra de vivienda o educación propia o de la familia y, aunque se pueden retirar en cualquier etapa de la vida, hay que establecer el uso que se les dará con anticipación y responsabilidad.



En palabras del presidente de Protección, “la empresa trabaja para ofrecer servicios y canales que faciliten no solo la consignación, sino el retiro cuando llega el momento de usarlas para lo que son, la construcción de los sueños. Una vez se tenga la necesidad de retiro, la compañía cuenta con amplios servicios que, apalancados en la tecnología, en la red bancaria y en la red de aliados, hacen muy simple el proceso”.



Lo primero que los afiliados deben presentar es la documentación según el caso, es decir, si es para vivienda, educación o desempleo. Una vez se cuente con la documentación respectiva, Protección garantiza un proceso ágil, efectivo y sencillo, pues todas las transacciones se pueden realizar a través del portal, las oficinas físicas y/o línea telefónica.

Tres mitos sobre las cesantías

Los mitos existen, sobre todo cuando son temas tan esenciales en la vida de las personas como las cesantías. Uno de ellos es que son un dinero extra y ahí hay que aclarar que al ser una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores formales, no representan un salario adicional, por lo que no pueden disponer libremente de este dinero. En caso de necesitarlo, deben demostrar ante el empleador y el fondo de cesantías que la destinación de estos recursos se encuentra dentro de lo definido por la ley.



Otro es que no generan rendimientos y no es así, sí generan rendimientos y estos dependen de la gestión del fondo en el que están invertidas, del tipo de inversiones que se hagan y de factores externos como las condiciones de los mercados y de las economías tanto locales como internacionales.



Ahora, también se dice que el trámite para retirarlas es muy extenso, pero lo cierto es que en el momento en el que se requieran, se pueden retirar de manera simple, incluso sin salir de casa y por medio de servicios apalancados en la tecnología.



“Es de suma importancia contar con todas las herramientas y conocimientos para lograr aprovechar y tangibilizar las cesantías y sus intereses, así como con expertos como Protección que llevan más de 30 años guiando y asesorando a los colombianos”, concluye Juan David Correa, presidente de Protección.

