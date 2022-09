Aceite de palma: usos, beneficios y características

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta sana ayuda a protegernos contra las formas de malnutrición y constituye la base de la salud y el desarrollo. También ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otras afecciones vinculadas con la obesidad (1). Y es que en la actualidad, cada vez más personas son conscientes de la importancia de una alimentación adecuada y el goce de una mejor calidad de vida, para lo cual, los expertos pueden crear planes alimentarios acordes con las necesidades y los requerimientos de cada individuo.

En medio de ese contexto, la ciencia y la tecnología han ido avanzando con el fin de brindarle al consumidor opciones saludables y permitir que la industria de alimentos pueda poner al alcance del mismo, productos con mayor valor agregado y mejores propiedades nutricionales.



Es así como se le dio paso a los alimentos funcionales, es decir, a un tipo de alimentos que busca ser una opción eficiente dentro de los hábitos alimenticios del mundo de hoy, y que pretende convertirse en productos fortificados con vitaminas y minerales destinados a todos los segmentos de la población o a grupos determinados de personas con requerimientos nutricionales especiales (2).



Aceite de palma: ideal para la elaboración de alimentos funcionales



Gracias a sus propiedades nutricionales y características fisicoquímicas, el aceite de palma – el cual se obtiene del fruto de la palma de aceite Elaeis guineensis originaria de África- es un ingrediente adecuado para la elaboración de alimentos funcionales que contribuyan a mejorar alguna condición clínica o evitar el desarrollo de enfermedades.



"El aceite de palma cuenta con características nutricionales únicas porque es el único aceite vegetal fuente de tocotrienoles, una forma de vitamina E con alto poder antioxidante que al ser consumido de manera regular ayuda a prevenir las enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer, lo que, en términos de producción, lo convierte en un ingrediente adecuado para la elaboración de alimentos funcionales", afirma María Andrea Baena, nutricionista dietista de Cenipalma, agregando que “Por otro lado, sus características fisicoquímicas permiten una mayor palatabilidad, es decir, que el producto sea agradable al paladar. Además, tiene una alta resistencia a la oxidación y le da textura a los alimentos".



El aceite de palma también es considerado como una de las fuentes naturales más rica en micronutrientes como los carotenos. Además, el aceite de palma rojo –en su estado natural, por su alto contenido de carotenos- posee otros valiosos componentes como el escualeno y la coenzima Q10, que generan grandes beneficios para la salud.



“El aceite de palma también es fuente de carotenos, los cuales actúan como provitamina A en el organismo para un adecuado desarrollo visual y correcto funcionamiento del sistema inmunológico. A ello, se suma que es libre de grasas trans previniendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares”, explica Baena.



A lo mencionado, se suma que el aceite de palma favorece la síntesis hormonal, funciona como depósito de energía y aislante térmico frente a pérdidas de calor, da soporte y estructura a órganos internos, aumenta el colesterol bueno en la sangre, ayuda a la absorción de vitaminas A, D, E y K, y ha sido certificado como alimento seguro por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos).



Alimentación a base de aceite de palma



En términos generales, las grasas son necesarias dentro de un contexto de alimentación saludable y el aceite de palma se puede incluir en una dieta balanceada, pero existen algunos mitos acerca de este producto que se deben aclarar.



“El aceite de palma es un aceite balanceado en su composición de ácidos grasos, contiene 50 por ciento de grasa saturada y 50 por ciento de grasa insaturada. No obstante, hoy en día se tiende a creer que las grasas saturadas son negativas para la salud, pero lo que muchas personas no saben, es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las calorías totales que consumimos diariamente, el 10 por ciento debe ser a expensas de grasas saturadas, es decir, deben hacer parte de una alimentación saludable. Adicionalmente, la evidencia científica confirma que los ácidos grasos saturados deben considerarse dentro de una composición no aislada, pues dentro de la matriz del alimento de origen pueden existir componentes que pueden llegar a potenciar la salud, como es el caso del aceite de palma al ser fuente de tocotrienoles y carotenos”, dice Baena.



El panorama en Colombia



Según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), una entidad que apoya a los palmicultores en la defensa de sus intereses y está compuesta, además, por pequeños, medianos y grandes cultivadores de palma de aceite:



Panorama del aceite de palma en Colombia



● Colombia es, actualmente, el cuarto productor mundial de aceite de palma y el primero de América.

● Colombia aporta más del 2 por ciento de la producción global de aceite de palma crudo.

● En 2019, la producción del sector palmero nacional tuvo una participación del 8 por ciento en el PIB agrícola nacional.



El aceite de palma es responsable



● Contribuye al desarrollo social.

● El sector palmero colombiano está conformado por más de 6.800 palmicultores, de los cuales, el 85 por ciento son pequeños.

● El cultivo de la palma genera cerca de 195.000 puestos de trabajos directos e indirectos, con una formalidad de más del 85 por ciento, contrario a lo que ocurre en general en el sector agrario.

● Más del 31 por ciento de los productores de pequeña escala son mujeres y más del 14 por ciento del empleo directo en palma es de mujeres.

● Por cada 1 por ciento de incremento en área sembrada, se genera un aumento en la educación de más del 2 por ciento, tanto en primaria como en bachillerato, y se amplía la cobertura en salud en 1,5 por ciento, beneficiándose toda la comunidad donde se encuentra.

● Mínimo impacto de deforestación.



