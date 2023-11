Acevedo Abogados Consultores, expertos en gestión de asuntos laborales

Hace algunos meses, se presentó ante el Congreso de la República una nueva propuesta de reforma laboral conocida como la 'reforma laboral 2.0'. Compuesta por 92 artículos, su objetivo es fortalecer las garantías de estabilidad laboral y la formalización del empleo con justicia social, de acuerdo con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.



No obstante, algunos profesionales muestran preocupación respecto al impacto que esta propuesta podría tener en empresarios y trabajadores. Consideran que la forma en que está planteada no aborda las inquietudes expresadas por aquellos que lideran las empresas. José Darío Acevedo, socio y director de Acevedo Abogados Consultores, advierte sobre posibles efectos negativos para las compañías en caso de aprobarse la reforma en su versión actual. Según él, esta segunda versión implica aumentos de costos en recargos dominicales y en la determinación de la hora de inicio de la jornada nocturna. Además, destaca incrementos en términos de estabilidad laboral y en el monto de las indemnizaciones.



Acevedo también señala la complejidad del relacionamiento sindical que podría surgir. La reforma, de acuerdo con él, generaría dinámicas específicas entre empresas y sindicatos, ofreciendo posibilidades de negociación.



Ahora bien, en cuanto a las oportunidades que la reforma laboral podría brindar, el socio y director de Acevedo Abogados Consultores destaca la búsqueda de estabilidad para los trabajadores existentes. Sin embargo, subraya que esto tiene una contrapartida, ya que no se traduce en la creación de nuevos empleos, afectando así uno de los principales problemas de Colombia: el alto índice de informalidad.



Dado este contexto, surge la pregunta de cómo las entidades deberían manejar los desafíos y ventajas de la reforma laboral. La respuesta podría ser sencilla: deben prepararse desde ahora para afrontar las consecuencias en términos de relacionamiento sindical y la posibilidad de que sindicatos presenten pliegos de peticiones en la industria por diversos intereses. Asimismo, deben proyectar sus resultados considerando no solo los aumentos de costos, sino también siendo conscientes de la dinámica y política específica del Gobierno Nacional.



Acevedo Abogados Consultores, un aliado en las dinámicas laborales

En ese sentido, Acevedo Abogados ofrece a las empresas asesoramiento continuo en diversas áreas como el ámbito laboral, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo, derecho migratorio, negociación colectiva, relacionamiento con sindicatos, representación de procesos judiciales, entre otros. Su enfoque se centra en guiar a las compañías en el trato tanto individual como colectivo con sus trabajadores.



"Al entender de manera holística la relación entre trabajadores y empleadores, aplicamos un enfoque humanístico y objetivo para desarrollar estrategias que protejan el recurso humano crucial dentro de las organizaciones (...) Buscamos comprender primero el negocio de nuestros clientes y luego identificar sus necesidades en el manejo del recurso humano. Establecemos un plan de trabajo y estrategias metodológicas para afrontar contingencias existentes y futuros riesgos", puntualiza Acevedo.



El equipo de especialistas de Acevedo Abogados Consultores brinda acompañamiento permanente, respondiendo de manera integral, rápida y específica ante cualquier consulta de sus clientes. "Por ejemplo, cuando un cliente enfrenta dificultades con una organización sindical, abordamos la situación con un análisis de datos y preparamos a su empresa para el relacionamiento y futuras negociaciones con el sindicato. Brindamos asesoramiento metódico y estratégico, lo que ha llevado a que los clientes nos prefieran para futuras negociaciones o para otros asuntos", concluye José Darío Acevedo, socio y director de Acevedo Abogados Consultores.



Es así como Acevedo Abogados Consultores, con más de 15 años de experiencia, se pone al servicio de sus clientes para administrar sus asuntos laborales desde una perspectiva crítica y global, tanto en el análisis jurídico como en los distintos escenarios financieros, sociales y políticos del mundo empresarial.



