ACOFI y el reto de promover la formación de excelencia en ingeniería

Lo que seguramente era imposible lograr en materia de infraestructura, ciencias, sistemas y tecnología, entre muchas otras áreas, hoy en día es una realidad, gracias a una disciplina que se ocupa de combinar conceptos y herramientas para aportar soluciones a diversos problemas: la ingeniería.

La ingeniería y sus variadas ramas nacieron como una forma de transformar los recursos de acuerdo con las necesidades de los seres humanos y, a medida que fue pasando el tiempo, se convirtió en un punto clave para propiciar nuevas oportunidades y construir el futuro de toda una sociedad.



En medio de ese panorama, hace cerca de 50 años, los decanos de las facultades de ingeniería en el país identificaron que ciertos temas de educación debían abordarse desde dicho campo. Fue así como en el año de 1975 se conformó la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), una institución que desarrolla políticas y programas para fomentar la formación de excelencia en ingeniería y promueve actividades, foros, seminarios y talleres en torno a múltiples aspectos de interés relacionados con ella.



A lo largo de estas décadas, ACOFI se ha fortalecido como una organización de liderazgo académico, sólida, activa y con proyección internacional, que considera que la evolución de todo un país requiere profesionales en distintas áreas y en cada una de las ramas que componen la ingeniería.



“Para hablar de desarrollo hay que hablar de ingeniería porque es ahí donde surgen nuevas oportunidades y se logran resolver muchos de los problemas que afectan a la sociedad. La ingeniería, de acuerdo con sus distintas ramas, promueve la competitividad, la innovación y la creatividad, lo que hace que la transformación de un territorio sea más factible. Todo esto de la mano de un Estado que también le apueste a esas áreas en las que la ingeniería puede desempeñar un papel fundamental”, afirma Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de ACOFI.





Las oportunidades para los ingenieros

La ingeniería como motor y propulsor del conocimiento en sus múltiples dimensiones, actúa según las necesidades y particularidades de cada país. Es decir, teniendo en cuenta que tan solo en Colombia, en el nivel de pregrado existen más de cien títulos o denominaciones de ingeniería, de las cuales forman parte las que se pueden llamar tradicionales, como Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química, entre otras, la especificidad de cada una requiere otras especialidades.



“Desde lo más elemental hasta lo más complejo necesita el trabajo de un ingeniero; esto es parte de lo que nos ha enseñado la pandemia. Por ejemplo, en nuestro país, profesiones como la Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, entre otras, fueron esenciales para liderar y acompañar la emergencia sanitaria en salud pública, junto a la maravillosa labor del personal de salud, cuando se requirieron respiradores artificiales, equipos médicos y, en general, tecnología para los servicios de salud. Paralelo a esta situación, la ingeniería tuvo un papel central en el diseño de las vacunas, por cuanto su aporte en materia de ciencia y tecnología contribuyó al rápido desarrollo. Además, en la fase de vacunación, muchos de los aspectos logísticos de las vacunas, como lograr que llegaran a cada rincón del territorio nacional, se solucionó a partir de la ingeniería. Ahora, si hablamos de reactivación económica, la Ingeniería Civil, en cuanto a construcción e infraestructura, ha aportado a la recuperación del sector; y en cuanto a tecnología, nos ha permitido estar conectados de forma permanente y segura”, continúa González Araujo.



En línea con lo anterior, vale la pena resaltar que en todos los ámbitos es posible identificar oportunidades para los egresados de ingeniería, tanto por la capacidad que tienen de responder ante cualquier desafío, como por la forma en la que logran contribuir a prevenir, en la medida de lo posible, mayores dificultades en determinada industria.



“Siempre se requerirán profesionales en ingeniería. Un claro ejemplo de ello es todo lo que concierne al área ambiental: cómo abordar los nuevos retos ambientales, cómo optimizar el consumo de agua, por qué se están presentando tantas pérdidas de este recurso, qué medidas se van a tomar, qué pasa con el exceso de consumo, cómo se puede solucionar y afrontar. A todo ello se le puede dar solución a partir de la ingeniería, sin tener que afectar el futuro; al contrario, creando nuevas formas de beneficiar a toda una población”, explica González Araujo, quien agrega que “Es esencial que todo ingeniero se encuentre en constante capacitación, pues si me formé hace diez años, seguramente no voy a tener presente cómo resolver algunos problemas en cuanto a la Industria 4.0, mercadeo y tecnología, entre otros. El problema en cada área puede que siga siendo el mismo, pero ahora hay otros elementos con los que no contábamos hace algunos años, lo que indica que hay que estar actualizado”.





¿Por qué estudiar ingeniería?

Proyectarse hacia el futuro exige conocer realmente la profesión que se quiere ejercer. Pensando en esto, el viernes 8 de octubre a las 10:00 a. m., a través de eltiempo.com, se realizará el foro “¿Por qué estudiar ingeniería? Una carrera para el desarrollo personal y profesional”. En este espacio organizado por ACOFI y la Casa Editorial El Tiempo se hablará no solo de las oportunidades para los profesionales de la ingeniería, sino de las diversas ramas de la profesión, su labor, su futuro y sus aportes.

​

