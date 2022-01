ADM, el software administrativo aliado para emprendedores y pymes

Dar inicio a ese sueño de emprender y ser su propio jefe es una de las aspiraciones que cada día más se percibe entre los colombianos.

Los cambios que trajo consigo la pandemia y el nuevo panorama que se desprendió de esta coyuntura mundial, sin duda, impulsó a muchas más personas a dar ese paso y a apostarle a la independencia.



No obstante, esa decisión también implica otras responsabilidades y condiciones especiales que se deben tener en cuenta para que la nueva etapa tenga un buen comienzo, se consolide y, muy importante, logre mantenerse exitosa en el tiempo.

Por eso resulta clave la formalización de los negocios, su constitución ante la cámara de comercio respectiva y la asesoría experta para cumplir con los diferentes requisitos que implica el crear empresa en Colombia.



Así, una compañía como Aspel, con más de 40 años de experiencia en América Latina, puede ser de gran utilidad, puesto que desde 1981 están detrás de las pymes y de los emprendedores, apoyándolos en su crecimiento y transformación digital, a través de soluciones tecnológicas que automatizan sus procesos contables, administrativos, de facturación, punto de venta y nómina, favoreciendo la correcta toma de decisiones.

Con esta experiencia, y conociendo las necesidades de los emprendimientos, esta empresa trae a Colombia ADM, un software administrativo en la nube que permite gestionar las principales operaciones de compra y venta de las empresas, como cotizaciones, facturas electrónicas o por computador, notas de crédito, compras, entre otras de manera fácil, eficiente y segura.



De acuerdo con Katherine Ayala, gerente de Marca de Aspel para Colombia, con ADM los emprendedores, las pymes e independientes pueden organizar, tener el control de su negocio y cumplir con la DIAN sin necesidad de grandes presupuestos ni inversiones en desarrollo de software.



“Solo por un pago mensual de $25.000 o $35.000 mensuales, esta herramienta gestiona las principales operaciones de compra y venta de su negocio, emite documento soporte de nómina electrónica y facturas electrónicas Ilimitadas; también cotizaciones, documento POS, notas crédito y documentos equivalentes a facturas. Controla los inventarios, el seguimiento de ventas, gastos e ingresos, en cualquier lugar, desde su celular, tablet o computador”, precisa la directiva.



Y agrega que la principal ventaja es que, gracias a su experiencia de 40 años, Aspel conoce las necesidades de quienes inician sus negocios y la principal información que siempre deben tener a la mano para tomar decisiones y lograr superar los diferentes obstáculos que se presentan en el camino hacia el crecimiento de los negocios.



Por eso, destaca algunos de los beneficios de ADM como tener organizado todo lo que se relaciona al proceso de compra y venta, conocer en cualquier momento el estado real del negocio, los documentos generados, facturas, cotizaciones, documentos POS, inventarios, productos más vendidos, clientes más importantes, existencias y costos, entre otra información importante para tomar decisiones basados en datos.

Y lo más importante es que tienen la tranquilidad de que con ADM cumplen con los requerimientos de ley en la generación de factura electrónica y documentos soporte de pago de nómina electrónica, sin pagos adicionales por número de documentos o empleados.



Crecimiento relevante



En relación con el crecimiento de esta clase de software en los últimos años, Ayala considera que con la entrada de la facturación electrónica este fue significativo.

Sin embargo, señala que muy pocos software se han enfocado en los emprendedores y las pequeñas empresas, implicando altos costos de desarrollo e implementación de difícil acceso para aquellos que inician su negocio.



“Por esto con ADM todo cliente nuevo tiene los 30 primeros días gratis y luego puede escoger entre la versión que mejor se adapte a las necesidades de su negocio, pagando solo $25.000 o $35.000 mensual, no hay costos adicionales y además cuentan con una línea de soporte que le apoyará en todo lo que requiera, desde el proceso de habilitación con la DIAN hasta aclaración de uso del software”, explica la Gerente de Marca.

Con respecto a la conciencia de los nuevos empresarios sobre la importancia de contar con estas herramientas tecnológicas en sus negocios, Ayala manifiesta que las resoluciones y requerimientos de la DIAN han hecho que cada día ellos sean más conscientes de esta necesidad, aunque cree que aún falta.



“Lo importante es no esperar a la obligatoriedad o que el cumplir con una ley lleve a usar herramientas tecnológicas. Es necesario tener presente la relevancia de contar con un software administrativo como ADM, que permita tener mi negocio organizado y saber cómo funciona, qué producto se mueve más, cuál está siendo mi ganancia, cuáles son mis ventas diarias, semanales y/o mensuales y así tomar las mejores decisiones en el momento oportuno para lograr que el negocio siga en marcha y se logren los objetivos propuestos”, enfatiza la directiva de Aspel en Colombia.



Para conocer más sobre los beneficios de ADM, puede ingresar a www.aspel.com.co