Gestione la nómina electrónica y el talento humano de su compañía

Desde hace varias décadas, la información de una empresa y el acceso a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar han sido considerados como los activos más valiosos de una compañía. Y es que el hecho de poder centralizarla, permite protegerla, modificarla y utilizarla para la toma de decisiones.

En medio de ese contexto, ¿es posible gestionar la nómina electrónica de una organización y los procesos de talento humano mediante una sola plataforma? Sí, lo es, y de ello da cuenta Unión Soluciones, una entidad especializada en consultoría y desarrollo de software administrativo, financiero y software de recursos humanos, que ofrece productos de excelente calidad dirigidos al cumplimiento de las necesidades internas y administrativas de todo tipo de empresas.



Los 27 años de presencia de Unión Soluciones en el mercado de la tecnología y la información, les ha permitido obtener la capacidad de ofrecer un alto nivel de conocimiento técnico en cada una de sus aplicaciones y servicios profesionales. Hoy en día, sus soluciones suman más de 300 licencias instaladas en empresas comerciales, industriales, financieras, del Gobierno, de salud, de inversiones, de auditoría, cooperativas, fundaciones y universidades, entre otras.



Sara, un software empresarial para nómina electrónica y gestión humana



La promesa de venta de Unión Soluciones se basa en brindar herramientas de apoyo que den acceso a la información en todo momento, y en ese sentido, dentro de su portafolio existe ‘Sara’, un software de administración de gestión humana, empresarial, integrado y modular, que optimiza los procesos de desarrollo humano de toda organización.



“Sara software de nómina es un sistema modular y está desarrollado con tecnología 100 por ciento web. A través de él, buscamos solucionar los requisitos funcionales de una empresa para el manejo de su nómina y para los procesos de talento humano, lo que significa que además de tener el control monetario y realizar pagos, puede analizar la selección de su personal, el bienestar, las evaluaciones de desempeño, las capacitaciones y la seguridad y salud en el trabajo”, afirma Cristóbal Barrera, gerente general de Unión Soluciones.



Sara tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tamaño de compañía y crecer con ella, ya que su sistema facilita la liquidación de la nómina de sueldos y se ajusta a las normas laborales y tributarias de cada país, tanto así que hoy en día no solamente hace parte de las empresas colombianas, sino también de empresas de otros países de Latinoamérica.



El proceso de implementación



En caso de que una empresa no necesite adquirir todo el software y su estructura, puede optar por la modalidad de arrendamiento en la nube, lo que quiere decir que no compra todo el producto, sino que paga una vez por su implementación y de manera mensual por el derecho al uso de la herramienta.



“El proceso de implementación lo hacemos basado en la metodología del PMI, la cual nos da la posibilidad de clasificar el proceso de implementación en fases para efectos de control y seguimiento. Siempre empezamos desde la fase de planeación, en la cual se hace todo lo relacionado con el conocimiento del negocio y levantamiento de requisitos, previo a la configuración del sistema. Luego de ello, comienza la parte de pruebas y pilotos, salida a producción y capacitación”, dice Barrera, agregando que “En cuanto a seguridad, trabajamos con Amazon y contamos con todos los protocolos que requiere este tema de riesgo financiero y seguridad de la información”.



