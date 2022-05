El Fondo Nacional del Ahorro relanza su producto Leasing Habitacional

Ser dueño de una vivienda o incrementar el patrimonio ya no es un sueño lejano, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) decidió ofrecerles a sus usuarios, una alternativa financiera para que cumplan dichas metas.



El producto es conocido como Leasing Habitacional y otorga a través de un arrendamiento financiero con opción de compra al final del plazo o terminación de un contrato, la oportunidad de comprar vivienda No VIS o de incrementar el patrimonio.



En medio de ese contexto, los afiliados podrán financiar hasta el 85 por ciento de su vivienda nueva o usada, contar con un plazo de financiación de 5 a 20 años, elegir una casa o apartamento con antigüedad de hasta 40 años sin remodelación o hasta 50 años con remodelación, y disfrutarlo con su grupo familiar o subarrendarlo si es leasing no familiar.



En lo que a beneficios se refiere, conseguirán acceder a un canon menor frente a otra elección de financiación ofrecida por el FNA, contar con un seguro de desempleo si están afiliados por cesantías, recibir beneficios tributarios al disminuir la base gravable del impuesto de retefuente y tener la oportunidad de hacer abonos extraordinarios a capital o de prepagarlo en cualquier momento sin ninguna sanción. A ello, se suma la posibilidad de ceder el contrato sin gastos de escrituración y registro (con previa autorización del FNA).



Ahora bien, ¿qué requisitos exige el FNA? Estar afiliado por Cesantías o Ahorro Voluntario Contractual (AVC), tener más de 18 años y elegir una cuota que no supere el 30 por ciento de los ingresos familiares, por disposición legal.



Sea parte del Fondo Nacional del Ahorro



Adherirse de forma inmediata al FNA es muy sencillo. Por un lado, lo podrá hacer al afiliarse o trasladar sus cesantías a esta entidad haciendo clic aquí, sin tener que pagar una cuota de vinculación o de administración y teniendo en cuenta que el FNA no le cobrará el impuesto del 4x1000; le ofrecerá tasas de financiación muy bajas. Además del Leasing Habitacional, el FNA le ofrece el Crédito Hipotecario por cesantías para tener un inmueble nuevo o usado, mejorar el que ya tiene, construir en un lote propio o solicitar la compra de cartera hipotecaria con otra entidad.



Por el otro, con el Ahorro Voluntario Contractual (AVC), usted puede ahorrar mes a mes sin pagar comisión por la administración de sus ahorros, para luego aplicar a la financiación de su vivienda soñada. Con esta última alternativa, conseguirá el rendimiento de su dinero, siempre y cuando cumpla con las condiciones del contrato, y tasas pensadas en su bolsillo.



Hoy la invitación es que se afilie al FNA, una entidad con cinco décadas de experiencia, solidez, confianza y rentabilidad. Dé el primer paso aquí.