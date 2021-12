Alimentación institucional, un servicio cada vez más especializado

Sin lugar a duda, uno de los beneficios que más se valora en las organizaciones es el del servicio de alimentación, por cuanto resulta fundamental dentro de las jornadas laborales de los trabajadores, aparte de brindarles experiencias gastronómicas, acorde con las nuevas necesidades de los consumidores.

Eso lo tiene muy claro Dialimentos, una compañía colombiana con más de 38 años de experiencia y líder en el servicio de alimentación de calidad Premium para empresas industriales, laboratorios farmacéuticos, colegios y universidades, aseguradoras, el sector financiero y entidades de salud.



Así, diariamente atienden más de 12.000 servicios, con 350 colaboradores preparados para esta labor y satisfacer los requerimientos de los clientes a través de un servicio de alimentación integral, adaptado a las necesidades y tendencias del mercado.

Y es que esta organización también se caracteriza por los principios fundamentales que tiene como premisa, entre los que se destacan su servicio cálido, flexible y proactivo, proveer una alimentación exquisita, variada y de excelente calidad, además de un relacionamiento con los clientes basados en la confianza y el cumplimiento.



Amplio portafolio



Para atender a los diferentes segmentos de clientes, Dialimentos cuenta con un completo portafolio de servicios, que incluye restaurantes con las modalidades de ‘Preparación en sitio’, es decir, con toda la infraestructura para preparar los alimentos en las instalaciones de las empresas.



‘Alimentación transportada’, para aquellas compañías que no tienen un lugar dispuesto para tal fin, y que consiste en la preparación de los alimentos en sus centros de producción, el transporte (con flota propia) y la entrega con el mejor servicio.



Y a estos se unen los restaurantes ‘Abiertos al público’, que se pueden encontrar en concesiones de universidades y plazoletas de comidas en centros empresariales y comerciales.



Así mismo, cuenta con puntos de venta retail, bajo la marca Dicaffé, un concepto creado por Dialimentos para entregar esas soluciones dentro de las instalaciones de sus clientes, al tiempo que busca crear una experiencia alrededor de su variada oferta de productos, entre los cuales se encuentran pastelería, bebidas calientes y frías, comidas rápidas, postres, snacks y confitería.





Su portafolio también contempla la cobertura de eventos, capacitaciones y fechas especiales, dentro de lo cual atienden desayunos y almuerzos de trabajo, cocteles, coffee breaks, aniversarios, celebraciones, convenciones y seminarios.



“Manejamos cartas especializadas para diferentes ocasiones que permiten escoger entre variadas alternativas de un excelente nivel gastronómico y que van desde canapés hasta platos gourmet. Esto facilita la atención del evento y les permite a los clientes enfocarse en el desarrollo de su reunión”, explica Diego Hernán Arrubla, director comercial de Dialimentos.



Igualmente, la organización cuenta con el servicio de cafetería, con atención personalizada, una opción diseñada a la medida de sus clientes mediante el servicio de preparación de bebidas calientes y frías, aguas saborizadas, estaciones o puntos de café al interior de las instalaciones de la empresa.



Este servicio incluye recorridos en varios momentos del día, surtido de insumos, atención de reuniones, distribución en carros de servicio y decoración de estaciones, entre otros.



Completa infraestructura



Dialimentos cuenta con dos centros de producción, acordes a las necesidades de los clientes y para responder a cualquier contingencia que se presente en la prestación del servicio.



“Nuestras plantas de catering están consolidadas y con la capacidad de producir más de 12.000 servicios diarios, con mejoras en proceso, distribución y equipos. Son más de 24 vehículos de reparto para el servicio, entrega directa de mercancía y materia prima, logrando de esta forma un permanente apoyo logístico a los restaurantes y cafeterías”, precisa Arrubla.



Adicionalmente, el directivo revela que la compañía está implementando nuevos modelos de producción, apalancados en las nuevas tecnologías Cook & Chill y Cook & Freeze, que logran mayor eficiencia en la producción y distribución de los alimentos, así como mayor seguridad alimentaria, garantizando la calidad y sabor de sus preparaciones.



Lo anterior, genera otros importantes beneficios como reducción de espacio en las instalaciones de los clientes, ahorro en servicios públicos, alimentos saludables y un enfoque en el servicio al cliente.



Como soporte adicional a su labor, Dialimentos posee con importantes certificaciones como la MBM y HACCP sistema de seguridad alimentaria de análisis de peligros y puntos de control crítico (Hazard Analysis and Critical Control Points), con la que cuentan desde hace 12 años.



Y como si fuera poco, la empresa creó la marca Diali, una nueva línea de negocios para los usuarios que por alguna circunstancia requieren una solución alimentaria en la comodidad del hogar, con la buena sazón y calidad que los distingue.



“En época de trabajo en casa, donde necesitamos permanecer conectados, el tiempo para la preparación de los alimentos no es suficiente, es por esto que Diali lleva al hogar la solución de diferentes preparaciones programadas semanalmente, que cubre la necesidad alimentaria del colaborador de la empresa”, subraya el directivo.