Analítica, la clave para explotar los datos como un diferenciador

Sin lugar a duda, durante los últimos años los datos –o la data– han venido tomando mayor relevancia dentro de las organizaciones y compañías, independientemente del sector al cual pertenezcan.

En esa línea, la analítica avanzada de esa información es cada vez más importante en la cotidianidad pues, como lo explica Víctor Hoyos, gerente Comercial y Operativo en CALA Analytics, esta permite explotar los datos como un diferenciador, ya que ayudan a conocer al cliente, anticipar sus movidas, tomar decisiones de negocio, hacer eficientes los procesos y muchas cosas más. “Entre más se ‘meta’ en la cotidianidad, más competitividad y más impacto en el P&G”, enfatiza.



Así mismo, asegura que –según un estudio que hicieron AT Kearney y la Universidad de Melbourne, “The Impact of Analytics”– si una empresa aún es incipiente en el uso de la analítica (Follower), puede incrementar su rentabilidad hasta un 55 por ciento. Debe seguir un proceso de maduración analítica, incorporarla gradual y sistemáticamente con proyectos que demuestren este retorno.



“La data ha tomado relevancia por varias razones: la primera es porque hay muchos más datos que antes, y de esa manera los modelos son más precisos, porque calculan sobre bases más reales. Segundo, es relevante porque hay más herramientas y métodos de analizarla, integrarla con otras fuentes, visualizarla, entenderla y aprovecharla. Tercero, porque en economías competitivas, donde todos los competidores tienen acceso a los mismos valores agregados, el que mejor usa los datos tiene la ventaja”, precisa Hoyos.



Con ese panorama más claro, el CALA Analytics Festival, que contará con un formato virtual y uno presencial, se convierte en una experiencia en la que se reunirán socios de esta compañía e invitados para compartir las últimas tendencias de la analítica, aparte de servir como escenario para discutir casos reales de la aplicación de la analítica con el propósito de mejorar los resultados.



Así las cosas, para tener acceso al formato virtual, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio, solo basta con registrarse en https://bit.ly/3m8mM9z.



De otro lado, se realizarán unos eventos presenciales en Ciudad de México el 23 de junio, Medellín el 6 de julio y Bogotá el 7 de julio del presente año, en los cuales se puede participar por medio de una invitación expresa, en tanto que los interesados en las sesiones privadas pueden ponerse en contacto a través del correo: mercadeo@cala-analytics.com.



Desafíos de la analítica



De acuerdo con Víctor Hoyos, en lo que hace referencia a los retos que plantea la analítica avanzada para el futuro, la proliferación de los datos pide capacidad computacional. Aunque hay máquinas virtuales y se pueden encontrar maneras de abordar este reto, considera que se necesita una función robusta de gobierno y administración de los datos para que la analítica dé su máximo potencial.



Y agrega que, según el mismo estudio de AT Kearney, Colombia y Latinoamérica están solamente al 8 por ciento de impacto analítico en las organizaciones, comparado con un 35 por ciento de Europa, por lo que aquí aún hay mucho camino por recorrer.



No obstante, aclara que en todo el planeta el impacto es todavía relativamente bajo y que vienen muchos desarrollos y avances que permitirán aportar a la rentabilidad y al desempeño de los países, las compañías y las comunidades.



Por esa razón, industrias y empresas de todos los tamaños deben entender que la analítica avanzada no es para unos pocos.



“Eso es un mito y una jerga complicada para vender caro. Todos tienen acceso a la analítica desde que tengan datos y método para usarlos en pro del negocio. Las herramientas son accesibles, el código abierto es una opción y los problemas de negocio están todos por resolver”, puntualiza el Gerente Comercial y Operativo en CALA Analytics, que es el Centro Analítico Latino Americano, una consultora que ayuda a las organizaciones a sacar el máximo provecho de sus datos a través de la analítica y que en sus 30 años de trayectoria se ha convertido en el socio analítico preferido por las compañías con las que trabajan.