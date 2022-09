Asesoría legal: las ‘alas’ del desarrollo empresarial colombiano

En Colombia, los años 90 estuvieron marcados por sucesivos cambios sociales, políticos y económicos. Dos de ellos significaron un verdadero punto y aparte en la historia del país: la promulgación de una nueva carta magna (la Constitución de 1991) y la entrada de un nuevo modelo económico basado en la apertura.

Estos acontecimientos llevaron a una modificación sustancial del sistema jurídico colombiano; o mejor, un cambio profundo en las normas que rigen el actuar de individuos y organizaciones.



El tejido empresarial de la época, cauto, pero con el deseo de invertir en Colombia intacto, se preguntaba: ¿qué implicaba este nuevo ordenamiento jurídico?, ¿qué oportunidades se abrían con este?, ¿cómo seguir siendo competitivos?



En este contexto nació, en 1992, Gómez-Pinzón: una nueva alternativa para la prestación de servicios legales a los empresarios que necesitaban entender el nuevo modelo, sus implicaciones y oportunidades.



30 años evolucionando



Durante tres décadas, la firma de servicios legales Gómez-Pinzón ha asesorado buena parte de las estructuraciones, fusiones, adquisiciones y otras de las transacciones y asesorías más representativas del tejido empresarial colombiano. Entre las muchas que se incluyen en la historia de la firma, hicimos un recuento solo de algunas:



- La estructuración y financiación de la empresa Oleoducto Central S.A. (Ocensa), propietaria del primer oleoducto de uso público en Colombia en 1994, el cual fue el primer ‘project finance’ en el país.



- En el 2000, la estructuración e implementación del proceso de democratización de acciones privilegiadas de ISA: ‘ISA, acciones para todos’, recordada por ser el primer programa de acciones que se abrió a los colombianos.



- La Asesoría a la Familia Santo Domingo en la fusión entre SABMiller PLC y Bavaria S.A. Hasta 2005, esta fue la transacción más grande de fusiones & adquisiciones en Colombia.



- En 2011 Gómez-Pinzón estuvo en la democratización de Ecopetrol en la oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Colombia. Con este hito en la empresarialidad de nuestro país, por primera vez los colombianos pudieron convertirse en socios de la compañía.



- Con la llegada de Tecnoglass a la bolsa de valores Nasdaq en Estados Unidos en 2013, por primera vez una empresa colombiana colocaba acciones en dicha bolsa.



- Y recientemente, la firma fue la asesora de la Familia Gilinski y sus socios en las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs), lanzadas por SURA, Nutresa y Argos. Este es un hito empresarial en Colombia al ser las primeras OPAs hostiles en el mercado de valores colombiano, y únicas en su tipo en Latinoamérica.



Responder con innovación en medio de contextos cambiantes fue, justamente, la gran fortaleza que impulsaría el éxito de la firma Gómez-Pinzón en el mercado legal colombiano.



En total, las transacciones asesoradas por Gómez-Pinzón desde 2020 han representado al país más de $6.000 millones de dólares en inversión extranjera, es decir, recursos que generan empleo, progreso y desarrollo para los colombianos.



Gómez-Pinzón Gómez-Pinzón

Historia en construcción



En 30 años, los de mayor dinamismo económico para muchos, Colombia pasó de ser un país eminentemente agrícola a uno donde la industria, la banca, la prestación de servicios, los hidrocarburos, las energías limpias y las industrias digitales pueden desarrollarse.



Lo anterior ha implicado la llegada al país de nuevos jugadores disruptivos al mercado, muchos de los cuales han contado con Gómez-Pinzón para la expansión de sus operaciones.



A saber, la firma ha acompañado a compañías como Baloto, WOM, DiDi, PriceSmart, entre muchas otras, en litigios novedosos como los de distribución, los de dominios de Internet o el primer programa de beneficios por colaboración en temas de competencia.

Gómez-Pinzón ha sido parte del crecimiento de actores revolucionarios en el mundo digital como Google, Facebook, Instagram, Tik Tok, MercadoLibre o Zoom.



Igualmente, Gómez-Pinzón ha visto nacer y crecer industrias como las de las termoeléctricas, acompañando a Tebsa; de la regasificación, acompañando a Calamarí; o del etanol y del biodiésel, acompañando a Manuelita y a Ecopetrol.



Así las cosas, la firma ha estado al lado de sus clientes en los que, probablemente, sean los negocios más importantes de la historia económica del país y en asuntos de su día a día que no dejan de ser igualmente fundamentales.



Una generación de innovadores



Los triunfos de Gómez-Pinzón a lo largo de estos 30 años no hubieran sido posibles sin una constante transformación de sus servicios.



Hoy, la operación de la firma está apalancada sobre modelos de automatización, de ‘contract management’, de inteligencia artificial, de aplicaciones digitales, etc., que facilitan la consecución de los objetivos de negocio de sus clientes, al mismo tiempo que una mejor experiencia de servicio.



En la misma línea, Gómez-Pinzón ha ido creando nuevos grupos de práctica para responder a esas nuevas dinámicas del ecosistema empresarial. De ahí que en el último año se hayan fortalecido los equipos de profesionales en Emprendimiento, Tecnología, Competencia, Aduanas y Comercio Exterior e Infraestructura, y se hayan conformado nuevas prácticas como Riesgo y Cumplimiento, Penal Económico y Derecho de Seguros, estos últimos surgidos este año. Con estos, la firma completa ya 19 áreas del derecho, alineados todos a las necesidades de los sectores económicos de cada uno de los clientes.



Y si de presencia geográfica se trata, la firma tiene presencia en Medellín desde hace 20 años, conquistando así el mercado paisa, y cuenta además hoy con profesionales en Cali, Bucaramanga y Barranquilla para ampliar su cobertura.



Es parte además de Affinitas, una alianza regional con firmas representativas de Chile, México, Perú y Colombia, lo que le da una presencia regional en los países de la Alianza del Pacífico.



Con su historia y tantos retos por venir, hoy podría preguntarse sobre ¿cuál es l fórmula para mantenerse líder durante 30 años?. Sin duda la respuesta es que “en Gómez-Pinzón vamos derecho a la solución, como una firma líder en servicios jurídicos”.