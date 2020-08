Así se hacen los nuevos eventos en Colombia

Desde el momento en el que el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el propósito de frenar la expansión del Covid-19 en Colombia, una de las primeras medidas que se tomaron fue la prohibición de espacios que propiciaran la concentración de personas. Así, se impactó el normal desarrollo de diversos sectores, entre ellos, el de los eventos, que de acuerdo a las estimaciones, representa el 2.7% del PIB nacional y genera cerca de 2.000.000 de empleos en las diversas categorías que agrupa: escenarios, decoración, producción audiovisual, servicios, música, transporte, entre otros.

Sin embargo, y aunque como parte de las medidas de reactivación gradual de la economía, en los últimos días se habilitó la posibilidad de realizar eventos públicos o privados en los que concurran un máximo de 50 personas, garantizando que no haya aglomeración y bajo los estrictos protocolos de bioseguridad impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cierto es que, la industria de los eventos es una de las que más tiempo lleva parada, completando a la fecha más de 150 días de inactividad.



Este panorama ha llevado a los expertos a replantear, no solo la forma convencional de producir eventos, sino además, a crear nuevas estrategias para interactuar y desarrollar toda una experiencia a través de ellos, haciendo que muchas de las actividades que se realizaban en la presencialidad, sean ahora posibles desde la virtualidad.



Precisamente, la Caja de Compensación Familiar Compensar ha venido avanzando en este sentido. Por medio de una completa plataforma de producción de eventos virtuales, continúa poniendo al servicio de las empresas su experiencia en la asesoría y organización de espacios que aportan al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, en la medida que se convierten en el puente para hacer negocios, fortalecer el posicionamiento de marca, desarrollar estrategias de endomarketing y networking, así como para mejorar la cultura y el clima organizacional, en el caso de los eventos internos.



Para ello, esta Caja transformó temporalmente su emblemático Centro de Convenciones de la Sede Av. 68 en un completo estudio de producción, con capacidad para conectar hasta 20.000 personas en tiempo real, a través de diversas herramientas tecnológicas, entre las que se destacan: transmisión vía streaming, pantallas inteligentes – touch screen, interacción con dispositivos digitales, chroma key para creación de fondos virtuales, monitores de retorno, sonido, cámaras y sistemas de iluminación profesionales y, por supuesto, internet dedicado de alta velocidad dispuesto al servicio de las empresas.



Dentro de las múltiples opciones y bajo el más estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pueden desarrollarse reuniones de trabajo, asambleas, conversatorios, paneles, ruedas de prensa, webinars, conciertos, stand up, obras de teatro, clases virtuales, talleres, lanzamientos de productos, ferias y todo tipo de actividades de entretenimiento, entre las que se destacan los bingos virtuales.



Es así como, en medio de un panorama sin precedentes, a causa de la pandemia del Covid-19, Compensar continúa poniendo al servicio de empresas afiliadas y no afiliadas toda su experiencia en la asesoría y organización de eventos. Entre abril y julio de este año, la caja de compensación desarrolló 177 eventos virtuales para más de 100 empresas, logrando conectar a alrededor de 83.000 personas; lo que se traduce en la renovación de un compromiso con el desarrollo, la productividad empresarial y el progreso del país, así como de su filosofía de permanente bienestar en evolución, que se adapta a las cambiantes dinámicas del entorno y que a través de la suma de esfuerzos le hace frente a los retos que depara el futuro.



