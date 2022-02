Assist Card espera crecer un 40 por ciento en Colombia durante el 2022

Aunque al inicio de la pandemia el negocio de las empresas relacionadas con el turismo se afectó por la ausencia de viajeros en el mundo, poco a poco se han ido flexibilizando los viajes y la reactivación hoy es una realidad.

Aún en el 2022 no se han recuperado los crecimientos económicos de épocas prepandémicas, no obstante, empresas como Assist Card proyectan un alza importante en sus ventas, gracias al interés del consumidor por sentir mayor seguridad, tranquilidad y bienestar en sus viajes.



Carlos Stefani, CEO Global de Assist Card, afirma que “la pandemia sirvió para que el viajero tomara consciencia de la importancia de viajar protegido. Antes, en muchos casos adquiría sus asistencias pensando en el precio, pero esta profunda crisis ha servido para que la gente aprenda a distinguir una compañía de otra y elegir productos que les dé verdadera protección ante eventuales complicaciones médicas”.



Esto se ha hecho evidente en una mayor penetración del mercado con productos que brindan coberturas más amplias y servicios que protejan a las personas en caso de necesitar asistencias relacionadas con la COVID-19.



“En nuestro caso, la cobertura de gastos de salud vinculados a la COVID-19 fue una de las respuestas que casi de inmediato salieron al mercado, flexibilizando los servicios relacionados con pandemias. Surgió en un primer momento un producto enfocado en la salud y posteriormente una ampliación a cualquier acto relacionado con extensión de estadías en caso de ser contagiado”, explica el alto ejecutivo.



Otra de las necesidades que evidenció la pandemia son las potencialidades de la telemedicina para brindar asistencia médica en cualquier destino. Si bien Assist Card prestaba este servicio desde el 2017 a través de la app que existe desde hace 8 años, en los últimos dos se ha convertido en un servicio mucho más valorado por los viajeros.



La oportuna respuesta a las necesidades del mercado le permitió a Assist Card darle la vuelta en el 2021 a la crisis generada por la pandemia que, aunque no ha terminado, ha ido menguando en los índices de contagios, por lo que el año pasado se vivió como “una bocanada de aire fresco” para el sector turístico, en palabras de Stefani.



Assist Card Assist Card

“Los números de la compañía continuaron siendo inferiores a la prepandemia, pero el cuarto trimestre fue muy bueno, impulsado por la apertura de países como Argentina, Chile, Brasil, que habían estado muy cerrados. Por eso, esperamos crecer un 40 por ciento en Colombia en el 2022, en la medida que no se presenten retrocesos en materia de aperturas y viajes entre los países”, comenta.

Assist Card lanza un producto único en el mercado



Tras varios meses privados del libre disfrute de los viajes, las personas salen actualmente con ansias de vivir la vida, lo que implica la reactivación de las empresas turísticas. En respuesta a esta dinámica, Assist Card está por estos días con el lanzamiento de la única asistencia al viajero con cobertura de tres millones de dólares en gastos médicos, cancelaciones de viaje y cuarentena en destino ante diagnóstico positivo de COVID-19, localización de equipaje y cobertura de enfermedades preexistentes hasta por USD35.000.



“Estamos lanzando un producto único en el mercado. Con la pandemia quedó confirmado que los sistemas de salud de Estados Unidos y Europa son altamente costosos y en el caso de COVID-19 las hospitalizaciones son prolongadas, razón por la que es importante que el viajero se sienta ampliamente protegido”, asegura el CEO Global de la compañía.



Esta noticia llega en el año en el que Assist Card está cumpliendo 50 años en el mercado global, de los cuales lleva 44 con presencia en Colombia, uno de los mercados más grandes del continente americano para la empresa.



“Para nosotros Colombia es un mercado muy grande, uno de los principales en América Latina. Aquí los consumidores han adoptado los seguros de asistencia al viajero de manera continuada, no solo ahora en tiempos pospandémicos sino desde hace más de 40 años que tenemos presencia en el país”, dice Stefani.



Es además uno de los países donde cuentan con mejor posicionamiento de marca en motores de búsqueda, donde Assist Card tiene una penetración del 55 %. Esto sumado a importantes estrategias de mercadeo enfocadas en visibilizar sus productos, fortalecer al país como un aliado de las agencias de viaje y reconocer a los clientes como representantes de una tercera parte de sus ventas.







Assist Card Assist Card



Assist Card no es solo una empresa reconocida por sus productos diferenciados en el mercado de asistencias de viaje, sino además por trabajar bajo el concepto cashless, que le permite al viajero no precisar de dinero en efectivo para atender sus gastos de viaje para luego solicitar el reembolso del seguro. Por el contrario, la empresa se encarga de pagar directamente al prestador médico.



“Para lograr esto es clave fortalecer nuestra red de prestadores en las distintas ciudades. Nuestro índice de cashless es superior al 95%. También hemos trabajado mucho en alivianar los trámites de reintegro, hoy en día reducimos los plazos a 10 días. Además, contamos con atención omnicanal: tanto virtual como presencial en los principales 10 aeropuertos de América Latina”, concluye el CEO global de Assist Card.