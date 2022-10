Atrys, una compañía que supera fronteras con la innovación médica

La tecnología y la medicina van de la mano con la innovación, un proceso que busca optimizar y hacer más eficiente, en el caso del sector salud, la atención a los pacientes, los diagnósticos, los exámenes, las consultas, el tratamiento y la prevención. Y es que en un mundo como el de hoy, en el que las circunstancias exigen mantenerse actualizado con nuevas tecnologías y herramientas, se hace imposible no involucrar las áreas que juegan un papel fundamental en la vida de las personas.

Al analizar el panorama mundial es fácil darse cuenta de que todos los países apuntan prácticamente a los mismos objetivos: realizar diagnósticos de precisión, brindar a los pacientes acceso a la atención con especialistas y, por supuesto, hacerlo a través del uso de la tecnología mejorando tanto la accesibilidad como la calidad.



“Atrys es un buen ejemplo del trabajo que se debe hacer con la tecnología. Utilizamos nuestra propia plataforma de diagnóstico online, una aplicación web basada en tecnología Cloud, accesible de forma rápida y segura, donde se pueden obtener los resultados informados en menos de 48 horas”, afirma el Dr. Sergio Hott, director médico de Atrys en Chile, agregando que “en el sector salud, las instituciones, tanto públicas como privadas, apuntan a llevar la tecnología a los pacientes por medio de soluciones integrales”.



Atrys, especialistas en diagnóstico y telemedicina



Acercar y personalizar soluciones de salud con la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas en todas las fases de su ciclo vital: desde la predicción, prevención y diagnóstico hasta el tratamiento y la monitorización, es la misión de Atrys, una compañía multinacional con presencia en ocho países diferentes de Europa y Latinoamérica y con casa matriz en España, que desde hace varios años viene trabajando en brindar medicina de precisión en todas las áreas que involucran atender a sus pacientes.



“En Atrys nos enfocamos en distintas áreas, por ejemplo, en el área de diagnósticos, informamos todo tipo de exámenes, desde un electrocardiograma hasta una ecografía o resonancia. En el área de teleconsulta, brindamos atención en distintas especialidades y se pueden llevar a cabo en tiempo real o de forma diferida, es decir, el paciente elige una hora, se toman sus antecedentes, examen físico y luego un especialista los evalúa. En oncología, aportando medicina de precisión, prevención y predicción, con un enfoque 360 grados. Y, por último, en el área de gerenciamiento de riesgo, dando soluciones a través de estrategias organizacionales”, explica el Dr. Hott.



La labor que desempeña Atrys y todo el equipo que conforma a esta empresa se traduce en dos palabras: oportunidad y calidad en medicina. Oportunidad porque los pacientes en países como Colombia, Perú, Brasil y Chile, tienen la posibilidad de ser atendidos, cuando lo requieran, por un especialista, y calidad porque van a obtener la atención directamente por un especialista según su patología, sin largas esperas o derivaciones, de hecho, se realizan el examen y dentro de los siguientes minutos van a poder comunicarse con un médico a través de una pantalla y un software para recibir sus resultados.



“Si hablamos de la telemedicina, Atrys atiende más de 12 millones de pacientes al año en las distintas áreas diagnósticas y especialidades que existen, no solo a través de los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales o clínicas que tienen convenios con nosotros, sino de la mano de aquellos médicos que poco a poco hemos ido incorporando a nuestra red. Y es que en Atrys también buscamos generar oportunidades de trabajo para todo el gremio, tanto así, que en Chile trabajan casi 200 médicos, entre cardiólogos, radiólogos y médicos generales en nuestra propia plataforma, una plataforma que está certificada para proteger los datos y la información de los pacientes”, dice el Dr. Hott.



Por el lado de los diagnósticos de imagen, este director médico testifica que en Latinoamérica el diagnóstico por imágenes tiene un volumen alto, y en ese sentido, que Atrys es la empresa más grande en el mundo del hispanohablante que recibe todo tipo de imágenes. Cada hora, atiende aproximadamente 50 pacientes alrededor del mundo.



El conocimiento marca la diferencia



Si bien existen entidades que ofrecen servicios similares a los de Atrys, esta compañía encabeza la lista de las más solicitadas por el hecho de tener la capacidad de integrarse con otras instituciones y manejar distintas tecnologías de manera fácil y rápida.



“Parece una tarea fácil, pero no lo es, no es tan sencillo tratar de conectar dos hospitales o clínicas que manejen equipos de marcas diferentes. Para ello, se debe contar con una gran capacidad y un amplio conocimiento en el área tecnológica; esa es la gran diferencia respecto a la competencia: nuestra capacidad tecnológica de dar respuesta rápida”, enfatiza el Dr. Hott.



Por último, los profesionales especializados que forman parte de Atrys viven en constante capacitación, no solo al asistir a congresos, sino al recibir el apoyo de otros expertos de sus equipos.



“Tecnológicamente, tratamos de mantenernos actualizados y frente a temas de interés también, puesto que todas las semanas separamos un espacio para realizar reuniones clínicas dirigidas a las patologías que más vemos”, finaliza el Dr. Hott.

Si desea más información, ingrese a www.atryshealth.com/es/