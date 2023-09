Azul K y su compromiso por un futuro limpio

En el competitivo mundo de la fabricación y comercialización de productos de aseo personal y del hogar, Azul K se ha convertido en una marca de confianza en los hogares colombianos. La empresa ha expandido su presencia a lo largo del territorio nacional, ofreciendo una variedad de productos que evolucionan con las tendencias y necesidades cambiantes de los consumidores.

“La innovación y la tecnología son valores fundamentales en Azul K. Entendemos que el crecimiento en cualquier industria se basa en la presentación constante de propuestas de valor. Para lograr esto contamos con un equipo multidisciplinario comprometido en desarrollar productos que se adapten a los nuevos hábitos de vida y las dinámicas familiares en Colombia”, afirma Carolina Romero, gerente de mercadeo.



Azul K ha sido pionera en la introducción de conceptos innovadores en productos de limpieza. Ejemplos notables de esto han sido en su momento, incursionar en la categoría de detergentes con la marca AK1 con la variedad de manzana verde, que anteriormente era considerada solo para los suavizantes. También la llegada de AK1, con el poder de la barra hace más de cuatro años, donde la idea era simplificar una tarea ya identificada en las casas de los colombianos. “En los hogares, de manera artesanal, rallaban la barra de jabón y se la ponían al detergente en polvo. Entonces, ¿por qué no hacerles la vida más fácil?”, comenta la gerente.



Hay ejemplos en varias de las categorías donde Azul K participa; como agregar cápsulas de fragancia a los detergentes líquidos, la barra líquida SuperRiel, entre otras muchas innovaciones de producto que han ido naciendo en el camino.



Para ir más allá y como parte de esa visión innovadora, surge ahora la marca EcoAzul. Son productos de aseo pensados para ser ecológicos desde su fabricación, hechos con materias primas que cumplan con esa promesa, eliminando por completo los parabenos y fosfatos. Estos son productos libres de grasa animal y, por supuesto, ninguno de estos es testeado en animales. Además, utilizan fragancias veganas que brindan una agradable experiencia al consumidor, en adición a que, los envases están hechos de plástico recuperado.

Azul K Azul K

“La línea EcoAzul se destaca por su compromiso con el bienestar y la sostenibilidad. Si bien queremos minimizar el impacto en el planeta, lo queremos hacer sin sacrificios, los colombianos van a poder hacer sus aportes al medioambiente desde casa sin sacrificar la funcionalidad de cada uno de sus productos de aseo”, comenta Olga Lucía Casilimas, líder de marca.



SOSTENIBILIDAD Y CUIDADO AMBIENTAL

Para Azul K, la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente son valores esenciales arraigados en su misión de “ofrecer un futuro limpio”. Esto se refleja en la fabricación de productos más sostenibles y respetuosos con el planeta y el bienestar de los consumidores, desde la elección de materias primas hasta el envasado de los mismos.



“Tenemos actualmente 12 modernas líneas de producción, que implementamos buscando traer al país tecnologías cada vez más limpias y eficientes no solo en los desarrollos de producto sino en todo lo que esté en torno a nuestra actividad comercial, material publicitario, componentes de empaques, manejo de residuos, etc.”, afirma Carolina Romero.



En la implementación de medidas concretas para minimizar su impacto ambiental, se han adoptado tecnologías limpias y eficientes en sus procesos de producción para cumplir con altos estándares de buenas prácticas tanto nacionales como internacionales.



“Nos hemos preocupado no solo por alcanzar los estándares de cuidado del medioambiente, entre otros, sino incluso nos hemos anticipado a las normas venideras para cumplirlas a cabalidad. Nuestro interés no se sustenta en la obligatoriedad de la norma, sino en una mentalidad genuina de cuidado ambiental que hace parte de nuestro ADN”, resalta Romero.



Así como han reducido el uso de plástico en sus empaques, también están comprometidos con la gestión responsable de residuos, por lo que la empresa tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales industriales.



Este compromiso de dar valor a la vida útil de sus productos va más allá de la biodegradabilidad, los esfuerzos actualmente también se encaminan a la reducción de la cantidad de plástico que usan en sus envases, con el fin de ser amigables con el medioambiente en todas sus marcas.



Azul K es una compañía colombiana que ha demostrado su liderazgo en la industria de productos de aseo personal y del hogar. Su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la calidad la convierte en una empresa sobresaliente en la búsqueda de un “futuro limpio” para todos los colombianos. Con su línea EcoAzul, están dando pasos concretos hacia un mundo más ecológico y consciente de su impacto en el medioambiente.