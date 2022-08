Bancarización y acceso al crédito, objetivos de FGA Fondo de Garantías

El crédito en Colombia tiene un aliado que facilita su acceso a él, se trata de FGA Fondo de Garantías, que ofrece una solución con múltiples ventajas tanto para las personas como para los intermediarios de crédito establecidos en nuestro país.

David Bocanument Trujillo, presidente de FGA Fondo de Garantías, explica que esta es “una sociedad con 25 años de presencia en el mercado nacional que se dedica a acercar el crédito a las personas y, por ende, a mejorar su calidad de vida. Aún más, con nuestras garantías contribuimos al desarrollo económico de Colombia”.



El principal objetivo de FGA Fondo de Garantías es bancarizar a los colombianos y darles acceso al crédito formal. “En esencia, somos un fiador institucional, el codeudor principal de los colombianos, que presta este servicio para que las personas puedan acceder a las diversas opciones de crédito de consumo que brinda el sector financiero”, explica su presidente.



Para lograrlo, ha establecido convenios a escala nacional con los principales intermediarios de crédito como bancos, cooperativas, ‘fintechs’, además de cajas de compensación y empresas del ‘retail’, entre otros.



“Históricamente, hemos facilitado el acceso al crédito a 5 millones de colombianos por más de 26 billones de pesos gracias a que nos han tenido como su fiador. Solo en 2022 vamos a garantizar créditos por 6 billones de pesos a casi 2 millones de colombianos. En resumen, estamos para facilitar el acceso al crédito a las personas naturales”, revela David Bocanument Trujillo.



El ejecutivo aclara que la entidad es completamente diferente del Fondo Nacional de Garantías (FNG), institución que, sin embargo, forma parte de los accionistas de FGA Fondo de Garantías.

Facilidad en el proceso FGA

FGA Fondo de garantías

FGA Fondo de Garantías es un fiador solvente y con calificación (AA) y (F1+) otorgada por Fitch Ratings, lo que le permite entregarles una mayor confianza a los diferentes intermediarios de crédito con los que ha firmado convenios.



“Estamos enfocados en la cartera de consumo, es decir, en créditos educativos, tarjetas de crédito, libranzas, libre inversión, financiación de motos, créditos para salud o viajes, entre otros”, indica Bocanument Trujillo.



El presidente de FGA Fondo de Garantías agrega que “cuando una persona solicita un crédito y es aprobado con nuestra garantía, automáticamente le servimos de fiador,

independientemente de en qué parte de Colombia se encuentre el intermediario de crédito. No hacemos solicitud de papeles, no cobramos nada por estudio de crédito ni tiene que visitar nuestras oficinas. Solamente debe aceptar la garantía que le ofrecemos y estar de acuerdo con que seamos su fiador”.



¿Cómo actúa FGA Fondo de Garantías en caso de que un cliente no pague su crédito? David Bocanument Trujillo declara al respecto: “En caso de que la entidad financiera se enfrente a esa situación, comienza a hacer una labor de cobranza. Llegado el momento en que es claro que la persona no va a pagar, el intermediario de crédito se comunica con nosotros, que somos el fiador, y hacemos efectiva la garantía. El deudor nos queda debiendo el dinero y buscamos acuerdos de pago según su situación financiera”.



En sus 25 años de historia, la entidad ha efectuado pagos por un billón de pesos a los intermediarios de crédito que han visto en riesgo su cartera, demostrando con ello por qué son garantía de confianza y respaldo.

Transformación digital de los créditos

La entidad también trabaja con neo bancos y ‘fintech’. Por eso, dadas las nuevas dinámicas del mercado y la necesidad de responder a las exigencias de los colombianos, FGA Fondo de Garantías ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer los procesos de digitalización de sus servicios.



“Antes de la pandemia —comenta el presidente de la entidad—, solamente el 30% de nuestras operaciones era digital. La coyuntura aceleró la transformación digital y en la actualidad el 70% de nuestra operación es en línea”.



En 2019, FGA Fondo de Garantías se convirtió en pionero en Colombia en la garantía digital, un servicio ‘web’ por medio del cual los intermediarios financieros envían en línea toda la información relacionada con la garantía FGA durante el proceso de otorgamiento del crédito.



Beneficio de fondo de garantías



Contar con el Fondo de Garantías como fiador les permite a los colombianos y a los intermediarios de crédito acceder a múltiples ventajas.



Para las personas naturales:



-Mayores probabilidades de aprobación del crédito.

-Rapidez en la aprobación del crédito, con mayores montos y plazos.

-Creación de un historial crediticio positivo.

-No requieren de codeudores.

-Tasas de interés más bajas.



Para los intermediarios de crédito:



-Disminución del riesgo de crédito.

-Menores reservas, que rentabilizan sus negocios.

-Plataformas tecnológicas y sistemas informáticos que se adaptan a sus esquemas.

-Eliminación del papeleo gracias a la garantía digital.

-Garantía que no computa con la tasa límite de usura.