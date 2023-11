Baquero y Asociados: 15 años de calidad en Derecho Laboral y Comercial

Baquero y Asociados, una firma legal colombiana consolidada que fusiona las ramas del derecho comercial y empresarial con el derecho laboral, celebra con orgullo sus 15 años de trayectoria. La conjunción de estas dos disciplinas ha permitido a la firma ofrecer a sus clientes una perspectiva integral, asegurando no solo beneficios económicos, sino también la salvaguardia de su patrimonio y know-how empresarial.

Guillermo Baquero, socio fundador, compartió la diversidad de industrias que impacta BYA con su asesoría: desde Oil and Gas y Minería hasta Tecnología y Construcción, demostrando la versatilidad y el alcance de la firma en el mercado colombiano.



Con un equipo interdisciplinario de abogados especializados en derecho laboral, comercial y empresarial, Baquero y Asociados se destaca por brindar atención personalizada, sin dejar de lado la modernidad de la tecnología; en un mundo donde todas las relaciones y especialmente las laborales, son regidas por pantallas y mensajes, la firma prefiere tener en lo posible ese contacto cara a cara que le imprime a la relación laboral un sentido más familiar y además, sin límite de tiempo, ya que los clientes pueden contar con la compañía las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Así, la firma se ha destacado y ha hecho la diferencia a través de la excelencia de su servicio, ya que “la calidad es lo que genera una visión diferencial en la escogencia del profesional del derecho que va a acompañar y ejecutar los desarrollos empresariales, tanto de las compañías nacionales como multinacionales, que participan en el mercado colombiano”, destacó Guillermo Baquero.



Cabe resaltar que Baquero y Asociados ha recibido reconocimientos a lo largo de su trayectoria que ya suma 15 años, siendo nombrada como una de las firmas líderes en el mercado y, además, sus socios son reconocidos como abogados destacados. “El personal humano es muy importante para la firma, sus colaboradores se sienten cómodos, agradables y muy satisfechos con el ambiente laboral. Baquero y Asociados tiene como lema: Trabajador feliz, trabajo perfecto”, puntualizó.



A estos logros, se suma la nominación a la mejor firma boutique en el año 2023 de los prestigiosos premios The Legal 500, una compañía de clasificación e investigación con sede en el Reino Unido, encargada de evaluar firmas de abogados y juristas de todo el mundo y cuyos resultados se darán a conocer el próximo año.



“La nominación The Legal 500 a la mejor firma boutique en el año 2023 llega cuando estamos celebrando los 15 años y esto es fruto del trabajo de nuestros colaboradores y de nuestros clientes”, destacó el socio fundador de la firma, añadiendo que las empresas buscan sus servicios porque se han convertido en referente en la industria dentro de su manejo del derecho individual y el derecho colectivo.



Guillermo Baquero señala que el factor diferencial de Baquero y Asociados radica en la visión 360 del mercado legal colombiano, teniendo en cuenta que, los socios fundadores, con experiencia tanto en el ejercicio profesional como académico, han impartido conocimientos en diversas universidades y aplicado la experiencia de diferentes sectores a su práctica legal, añadiendo una perspectiva empresarial que ha convertido a la firma en la opción preferida para compañías nacionales e internacionales.



Mirando hacia el futuro, Baquero y Asociados tiene metas ambiciosas a mediano y largo plazo. Además de buscar un crecimiento continuo en facturación y calidad del servicio, la firma está estableciendo alianzas con firmas locales e internacionales en diferentes ramas del derecho que buscan fortalecer la capacidad de la firma para abordar las necesidades cambiantes y complejas de sus clientes.



Respecto a los retos, el socio fundador de la compañía destacó la necesidad constante de mantenerse a la vanguardia del dinamismo legal, teniendo en cuenta las variaciones en la legislación colombiana, especialmente durante la pandemia de Covid-19, en donde se exigió una adaptabilidad y una visión empresarial para garantizar la mejor representación para sus clientes.



Así las cosas, Baquero y Asociados ha demostrado ser una firma legal líder en el país que no solo se adapta a los desafíos legales cambiantes, sino que también establece estándares de excelencia en el servicio legal y que cuenta con 15 años de éxito, preparándose para un futuro dinámico, lleno de crecimiento, alianzas estratégicas y un compromiso continuo con la excelencia en el servicio.