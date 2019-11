Beneficios del Casillero Virtual 4-72 en las compras de fin de año 

Ahorrar dinero es posible en las compras internacionales que los colombianos piensan hacer en fin de año, ya que usando el Casillero Virtual del Operador Postal Oficial, 4-72, el usuario ahorra el 10% del arancel por envíos de hasta dos kilogramos que ingresan al país. Este beneficio exclusivo se complementa con la exención en el pago del impuesto a las ventas (IVA) para envíos de hasta USD $200 dólares de valor declarado.



Pero el ahorro no para ahí, pues al hacer las compras con la dirección física de Casillero Virtual en Miami, se accede al beneficio de exención del 7% del impuesto en Estados Unidos (TAX).



Así que los consumidores colombianos pueden aprovechar estos beneficios, más los grandes descuentos del Black Friday, sin preocuparse por sus compras, pues estarán aseguradas sin costo adicional cuando su valor declarado no supere los USD $100 dólares.



“Además de adquirir un producto a un precio con descuento, los colombianos podrán recibir su pedido fácilmente en su domicilio a través de Casillero Virtual 4-72”, destaca Luis Humberto Jiménez Morera, Presidente de 4-72.



A los beneficios mencionados, 4-72 suma una solución de autoservicio llamada Sr. Pack para quienes están en Bogotá y no pueden estar en sus casas para recibir sus compras. Los envíos pueden llegar a cualquiera de los ocho puntos estratégicos que existen en la ciudad, donde estarán disponibles hasta por tres días para ser retirados directamente por el usuario. Es un servicio disponible en cualquier hora del día y todos los días de la semana, por lo que el colombiano no tendrá mayores obstáculos para reclamar sus compras de fin de año.



Tener el Casillero Virtual 4-72 es sencillo



Quienes quieran beneficiarse con las exenciones de tributos aduaneros nacionales e internacionales al momento de realizar sus compras en tiendas virtuales de Estados Unidos, pueden afiliarse a Casillero Virtual 4-72 ingresando a www.casillerovirtual.com.co, dando clic en el botón “afíliate” y diligenciando sus datos personales e información de pagos.



“Nosotros tenemos experiencia en la logística, recepción y distribución de mercancía de comercio electrónico internacional, en el que una solución como Casillero Virtual 4-72 con beneficios tangibles en materia de impuestos y la amplia red de distribución en todo el país, puede hacer la diferencia”, concluye Luis Humberto Jiménez Morera, presidente de 4-72.