Bienestar e inclusión, la clave en gestión del talento humano

Tempo Gold es una empresa especializada en servicios temporales que cuenta con una trayectoria de cinco años en el mercado, pero que en experiencia suma alrededor de dos décadas, gracias al trabajo de sus directivos, todos ellos profesionales expertos en la gestión del recurso más importante de las compañías: las personas.

Su enfoque se orienta principalmente al bienestar, al ofrecerle al trabajador un robusto programa de beneficios en el cual no solo él, sino también su núcleo familiar es importante.



Ellen Nudelman, gerente de Tempo Gold, señala que cuando las personas se sienten valoradas y cuidadas, su sentido de pertenencia aumenta y se ve reflejado en su trabajo diario.



“Queremos brindarles tranquilidad a los trabajadores. Una persona agobiada por sus situaciones personales no es productiva en su labor, ni puede rendir de la misma manera que alguien que sabe que está protegido por una compañía que se preocupa por él”, agrega.



Dados los requerimientos del mercado laboral, la compañía ha crecido en un porcentaje mayoritario en número de mujeres trabajadoras, un grupo que supera el 70% de las contrataciones de la empresa. En su mayoría son madres cabeza de familia que encuentran en esta empresa de servicios temporales ingresos estables y el acompañamiento permanente, incluso en aspectos de índole personal.



“Las mujeres son juiciosas y organizadas, por esta razón dan muy buenos resultados en el cargo durante el tiempo requerido en misión. Con ellas hacemos capacitaciones en pro del empoderamiento femenino, de incrementar su autoestima, y les brindamos asesoría jurídica y psicológica cuando atraviesan por situaciones de violencia de género o conflictos en casa. Queremos que nuestras trabajadoras encuentren una mano amiga en la compañía”, señala Nudelman.



No obstante, su programa de bienestar no es excluyente con los hombres, aunque minoritaria es la cantidad de trabajadores masculinos, también para ellos hay actividades especiales, y gozan de todos los beneficios; entre ellos: convenios con bancos, parques, cines, bonos de mercado, planes exequiales, actividades culturales y recreativas, etc.



Como advierte la Gerente de Tempo Gold, en su empresa lo más importante son las personas. “Nos duele el ser humano y entendemos la importancia de fortalecer nuestros procesos desde el amor. Esta es una empresa exigente, que le enseña a los trabajadores a cumplir, pero a la vez les muestra un camino prometedor en su futuro laboral, ellos saben que pueden llegar lejos con nosotros”.



Educación, salud y bienestar económico, beneficios de la compañía.

UN ALIADO ESTRATÉGICO

La experticia de Tempo Gold en la gestión del talento humano los ha convertido en aliados estratégicos del empresariado colombiano, apoyando sus procesos de contratación de servicios temporales para que puedan dedicarse al core de su negocio. Esto se logra gracias a la armonización con los procesos internos de las empresas, para que no se generen reprocesos ni interrupciones en el día a día.



“Les damos la tranquilidad de que su proceso de selección será efectivo y contarán con el personal idóneo para las labores que requieren. Nos caracterizamos por nuestro compromiso, calidad, respeto y responsabilidad con usuarios, trabajadores y entidades que intervienen en el desarrollo de nuestro objeto social”, comenta Nudelman.



La base de su trabajo radica en la cultura del emprendimiento mediante un portafolio integrado de soluciones para que todas las empresas sean más productivas en sus procesos de incorporación de personal en misión: por temporadas, cuando hay incremento de producción, Ellen Nudelman, gerente de Tempo Gold. En labores ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazos por vacaciones, incapacidad por enfermedad o maternidad, como lo indica el Decreto 1072 del 2015.



"Nos esforzamos en conocer a nuestros clientes al máximo: el sector en que desarrollan su actividad, su filosofía empresarial y el análisis del perfil del cargo que se pretende cubrir. De esta manera, optimizamos la selección y la formación de nuestra base de datos en constante actualización de las hojas de vida que la conforman", añade.



Los programas de capacitación de Tempo Gold cuentan con el respaldo de entidades educativas formales y no formales que permiten la formación técnica, tecnológica y profesional del trabajador y de su familia.



Como explica su Gerente, los beneficios no solo se enfocan en lo educativo, también en los ámbitos de salud, económico, cultural y social. “Cuando una persona se vincula con nosotros adquiere derecho a capacitaciones, eventos y actividades de bienestar que mejoran su calidad de vida y la de sus familias, promoviendo el salario emocional y permitiendo que su trabajo se convierta en un espacio integral de crecimiento".



A lo anterior, se suma la seriedad y la legalidad de la compañía, características que Nudelman destaca como prioritarias cuando de buscar una empresa de servicios temporales se trata. Su recomendación a los empresarios es optar por un proveedor que cumpla con la normativa vigente en materia laboral, con las fechas de pago de salarios, las prestaciones y la seguridad social de los trabajadores.