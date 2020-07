Bienestar Live: alternativa de bienestar en línea en tiempos de Covid

En Bienestar Live, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar habilitará el acceso a más de 1.000 vacantes, así como la venta on line de productos y servicios de emprendedores.

Las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos alrededor del mundo para hacerle frente al Covid -19 han llevado a millones de empresas en todo el mundo a reinventarse para continuar cumpliendo con su misión organizacional y dar respuesta a las nuevas realidades sociales.

Precisamente, este es el caso de la Caja de Compensación Familiar Compensar que, si bien de manera permanente trabaja en la habilitación de canales para que sus afiliados puedan disfrutar fácilmente de sus servicios, en los últimos meses ha venido avanzando mucho más en ese propósito.



Es así como del 24 al 26 de julio llevará a cabo la segunda versión de Bienestar Live, una feria digital diseñada para acompañar a su población afiliada, que asciende a más de 4 millones de personas entre Caja y Salud, a través de espacios virtuales gratuitos y venta de servicios con promociones especiales, llevando bienestar integral a miles de hogares, y contribuyendo a favorecer la productividad organizacional de sus 98.000 empleadores afiliados, al promover el bienestar emocional y físico de sus trabajadores.



Durante estos tres días en vivo, quienes se conecten a través de las redes sociales de Compensar, podrán inspirarse, aprender y divertirse con un amplio contenido de actividades para todas las edades, entre ellas, un gran bingo familiar y transmisiones en vivo con invitados especiales como el Dr. Santiago Rojas, médico especialista en cuidados paliativos oncológicos y medicina integrativa; Diego Camargo, comediante y creador del stand up comedy Tour House 2020 (de la alcoba a la cocina); Nicolás de Zubiría, reconocido chef colombiano; Xiomara Xibille, presentadora y consultora internacional en bienestar integral, y William Vinasco, periodista y narrador deportivo, y muchos más.



Además, los visitantes digitales de la Feria tendrán la oportunidad de conocer los diferentes proyectos de vivienda de la Caja, con o sin subsidio, en Bogotá y Cundinamarca, así como el Subsidio para Mejoramiento de Vivienda según el Decreto 1533, el nuevo Subsidio de Arrendamiento, crédito digital, entre otras alternativas.



De igual manera, podrán aprovechar ofertas especiales, entre las que se destacan: hasta 7 por ciento de descuento en la afiliación de planes complementarios de salud; cursos de recreación, educación y deporte a partir de $17.400; descuentos hasta del 55 por ciento en Hoteles Estelar, viajes nacionales e internacionales y reservas en Lagomar y Lagosol; así como 25 por ciento en el valor de la matrícula en la Fundación Universitaria de Compensar, Unipanamericana.



Vale la pena destacar también la oferta de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar que, durante estos días, habilitará el acceso a más de 1.000 vacantes disponibles para reactivar la búsqueda de empleo o participar en la venta on line de productos y servicios de emprendedores.



Asimismo, Bienestar Live será vitrina para movilizar iniciativas sociales como la Red de Solidaridad y Fundadores de vida, con el fin de sumar aportes voluntarios que beneficien, en particular, a poblaciones vulnerables y emprendimientos rurales.



Con esta completa programación y el firme propósito de estar cada vez más conectados con sus afiliados, la Caja de Compensación Familiar espera superar las cifras de la primera versión: más de 1.617.000 personas alcanzadas, más de 270.000 reproducciones en Lives, Webinars, videos y otros formatos; más de 32.000 interacciones en sus redes sociales y más de 4.000 personas “en vivo”.



Eso sí, el desafío latente para esta feria digital consistirá en seguir evolucionando y trascender lo coyuntural, al configurarse como una propuesta robusta que articula todos los servicios de Compensar, avanzando así en el camino de consolidarse como una plataforma de bienestar integral que acompaña y brinda soluciones que agregan valor a empleadores y trabajadores afiliados, y ratificando nuevamente su compromiso con la consolidación de una sociedad más saludable, productiva y feliz.



Más información en www.compensar.com