Biometría, autenticación y confianza en la era digital

Desde telecomunicaciones hasta salud y gobierno, la implementación de soluciones biométricas ha ayudado a prevenir el fraude y la suplantación de identidad, mejorando la confianza en los trámites digitales. Simbad Ceballos, CEO de Olimpia IT, comparte sus perspectivas sobre el uso de esta tecnología.

¿Qué aplicaciones tiene la biometría en la vida cotidiana de los colombianos?



La biometría se utiliza para poder validar la identidad de las personas, en este sentido hemos desarrollado soluciones de autenticación a través de huellas y rostro que permiten garantizar la identidad de los usuarios en una tasa muy cercana al 100 %.



La mayoría de mecanismos de validación de identidad emplean herramientas que se basan en el ser, aspectos que son imposibles de suplantar como los rasgos faciales o la huella dactilar. También incluye el saber único de la persona como se ve en métodos como las preguntas demográficas y el tener a través del envío de una contraseña de un solo uso (OTPs), que son accesibles únicamente a un usuario específico.



Debido al carácter infalsificable de estos aspectos corporales, la biometría es el mecanismo de validación predilecto de entidades como empresas de telecomunicaciones, banca y son un seguro para el comercio digital, pero también es una herramienta útil para otros sectores estratégicos como salud y entidades de gobierno.



¿En qué consisten las soluciones de biometría de Olimpia IT?

​

Desarrollamos un sistema de identificación de personas en escenarios presenciales y no presenciales a través de dispositivos multibiométricos, enfocado en la habilitación de servicios digitales. Queremos brindar a todos los colombianos una forma ágil y segura de acercarse a sus sueños, por eso los acompañamos a cada paso de sus trámites ciudadanos y gestiones con empresas, simplificando el proceso de autenticación con biometría, transformando vidas y facilitando el acceso a trámites relacionados con licencias de conducción y notarías.



Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, transformamos la finalización de este trámite a través de nuestra participación en el Consorcio Circulemos Digital que opera la Ventanilla Única de Servicios (VUS), mediante la cual gestionamos más de 23 trámites de tránsito y movilidad como la expedición de licencia de conducción, matrícula de vehículo y traspaso de propiedad, entre otros.



A lo largo de todo el proceso hemos implementado mecanismos de validación de identidad con el fin de frenar el fraude en este tipo de trámites, esto nos permite proteger la información de los ciudadanos, evitar suplantaciones y contribuir a la seguridad vial.



¿Por qué las empresas y entidades gubernamentales deberían implementar este tipo de soluciones?



La biometría es una tecnología moderna, efectiva y cómoda para impulsar la seguridad y la eficiencia tanto en el sector público como en el privado. En nuestro rol como líderes en la industria tecnológica, debemos ser proactivos en la adopción de soluciones avanzadas que protejan a nuestros clientes y sus datos.



En términos de seguridad, la biometría ofrece un nivel de autenticación incomparable. Al utilizar características únicas de cada individuo, como huellas dactilares o rasgos faciales, podemos asegurar mejores experiencias ciudadanas y contribuir a la construcción de confianza digital que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es uno de los mayores obstáculos a la hora de realizar trámites o procesos en línea.



¿Qué impacto ha tenido la biometría en la prevención de delitos como el fraude y la suplantación de identidad?



La suplantación de identidad ha sido una preocupación constante en el mundo digital, pero con la biometría, podemos verificar con alta precisión la identidad de un individuo. Esto ha resultado en una disminución significativa de casos de suplantación y fraude, lo que a su vez mejora la confianza de los ciudadanos en su interacción con entidades públicas y empresas.



Es esencial destacar que, aunque la biometría ha tenido un impacto positivo en la prevención de delitos, no es una solución infalible por sí sola. En Olimpia IT hemos trabajado arduamente para implementar capas adicionales de seguridad, como el cifrado de datos y sistemas de monitoreo avanzados, para brindar una protección integral a nuestros clientes.



¿Cuál es el futuro en materia de innovación en el campo de la biometría?



A medida que avanzamos hacia una sociedad más conectada y digitalizada, la biometría seguirá desempeñando un papel clave en la mejora de la seguridad y la autenticación en diversos sectores. Algunas de las tendencias y desarrollos que podemos esperar en el futuro son la combinación de múltiples modalidades biométricas, como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris y voz que ofrecerán un nivel de seguridad aún más alto. La biometría multimodal permitirá una autenticación más robusta y confiable.



También veremos integraciones con cada vez más con tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), contribuyendo a un entorno más seguro y confiable para todos, mejorando la experiencia de los ciudadanos e impulsando una cultura de trámites digitales. Esto contribuirá a disminuir los costos de gestión y tiempos de desplazamiento, ya que no será necesario asistir presencialmente a las oficinas gubernamentales.



Estamos trabajando para empoderar a los ciudadanos, quienes podrán sacar adelante todos sus trámites en un solo espacio digital, facilitando la interacción de las personas con administraciones empresariales, municipales y nacionales, haciendo de estos procesos más ágiles y seguros mientras mejoramos la calidad de vida de las personas.