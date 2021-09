Blancco y CompuSoluciones: expertos en borrado de datos y dispositivos

Durante los últimos años, los Gobiernos a nivel mundial se han preocupado por proteger la información sensible que las empresas almacenan dentro de sus dispositivos, pues no es un secreto que cada una de ellas contiene datos que pueden llegar a afectar a varias personas u organizaciones. De hecho, lo anterior llevó a que se expidieran normativas y leyes para controlar y mitigar dicho riesgo como la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 007-SFC y NTC ISO 27001-2013 NT, dos regulaciones que si no se cumplen provocan sanciones y multas hasta por $1.232 millones (2.000 SMMLV).

En medio de ese contexto, para las compañías es clave contar con aliados que las ayuden a cumplir con las normas de borrado seguro de datos y dispositivos, y en ese sentido, Blancco, entidad internacional de seguridad de datos, ofrece soluciones a través de las cuales le proporciona a miles de organizaciones del sector público y privado, las herramientas que necesitan para que agreguen una capa adicional de seguridad a sus políticas de seguridad de punto final, con el borrado seguro de sus activos de TI.



Ningún otro software de eliminación de datos del mercado puede presumir del nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades legales como Blancco, ya que sus soluciones han sido probadas, certificadas, aprobadas y recomendadas por más de 15 órganos de Gobierno y organizaciones líderes reconocidas, lo que se traduce en experiencia, garantía y respaldo para sus clientes.



Un aliado en el mercado de la tecnología



Consciente de su alto estándar de soluciones, Blancco decidió aliarse con un mayorista con el que comparte el mismo compromiso. Se trata de CompuSoluciones, una empresa de tecnología que cuenta con 36 años de trayectoria en el mercado de México y que llegó al país a presentar una oferta comercial con la que pretende construir relaciones a largo plazo en las que aporte valor a sus asociados para que ambos crezcan en el mercado de la tecnología.



Gracias a su experiencia, CompuSoluciones ha aprendido que uno de los problemas más grandes al que se enfrentan las empresas cuando inician procesos de transformación digital es comprender el camino, razón por la cual, su modo de operar va de la mano de profesionales y marcas que también trabajan en crear soluciones personalizadas para cada organización.



En línea con lo anterior, CompuSoluciones busca que quienes acudan a su equipo vean la tecnología como su verdadera aliada, por lo que sus funciones se centran en identificar las necesidades del otro para darles solución con un portafolio orientado a bases de datos, almacenándolos y organizándolos para que siempre tengan acceso a ellos, Ciberseguridad para proteger toda la información con un plan de seguridad completo y, por último, automatización de tareas repetitivas que permitan enfocarse en las áreas encargadas de darle valor al negocio.



Así las cosas, esta nueva unión entre Blancco y CompuSoluciones representa una gran oportunidad para todas aquellas compañías, negocios, organizaciones, grupos y entidades, que quieran incrementar su productividad y construir ecosistemas digitales con la mejor tecnología.

