Bolsas de papel, la alternativa sostenible para reemplazar el plástico

Este año se vence el plazo para que las empresas implementen empaques eco amigables en puntos de pago, según se dispuso en la Ley 2232 de 2022, la cual marca un hito importante en la lucha contra la contaminación en Colombia. Dicha normatividad establece la prohibición de introducir al mercado, comercializar y distribuir productos fabricados con plásticos de un solo uso

Estas medidas concretas buscan promover prácticas más sostenibles con el medioambiente como, por ejemplo, el reemplazo de las bolsas de plástico en punto de pago, utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial.



Como es sabido, las bolsas de plástico de un solo uso representan una amenaza significativa para los ecosistemas terrestres y marinos debido a su lenta descomposición y su contribución a la contaminación ambiental. En este contexto, las bolsas de papel emergen como una alternativa sostenible que no solo cumple con las exigencias de la ley, sino que también ofrece una serie de beneficios adicionales.



“El papel es altamente reciclable y biodegradable. Esto significa que, a diferencia del plástico, las bolsas de papel tienen un ciclo de vida mucho más corto y no generan residuos que perduren por siglos en el medioambiente. Además, el uso de papel reciclado como materia prima refuerza aún más su perfil ecológico al reducir la tala de árboles y promover la economía circular”, explica Odette García, directora de Mercadeo de Ditar.



Como ella afirma, las bolsas de papel no solo cumplen con los estándares ambientales exigidos por la Ley 2232 de 2022, sino que también ofrecen ventajas adicionales en términos de resistencia y versatilidad. “Contrario a la creencia popular, el papel puede ser igualmente duradero, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales”, añade.



Entre las preocupaciones comunes están su costo y disponibilidad en comparación con las bolsas de plástico. Sin embargo, es crucial considerar los costos a largo plazo y los beneficios ambientales asociados con la adopción de alternativas sostenibles. Además, con la implementación de la ley y los impuestos adicionales sobre las bolsas de plástico, las bolsas de papel se vuelven una opción más atractiva desde una perspectiva económica y regulatoria



Una de las mayores ventajas de las bolsas de papel, y la razón por la cual son la alternativa idónea, es su capacidad para descomponerse de manera natural con el tiempo, contribuyendo así al problema de la contaminación por micro plásticos. Además, son versátiles y se pueden utilizar en una variedad de situaciones, desde tiendas de comestibles hasta boutiques de ropa, teniendo usos posteriores para el usuario.



De otra parte, asegura García, las bolsas de papel ofrecen una oportunidad única para el mercadeo de marca. Al ser personalizables, las empresas pueden imprimir su logotipo, mensaje o diseño distintivo en las bolsas, convirtiéndolas en una herramienta efectiva para aumentar la visibilidad de la marca y promover su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Esto no solo refuerza la identidad de la marca, sino que también contribuye a la conciencia del consumidor sobre prácticas responsables.

Una apuesta por la sostenibilidad

Ditar, una empresa con trayectoria de 27 años en el mercado colombiano ha entendido que la sostenibilidad debe ser el eje central de la operación, cubriendo las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras, por eso apuestan por el uso responsable de los recursos y un desarrollo sostenible a largo plazo



“Para ello, utilizamos materiales con certificación FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza un abastecimiento responsable de los productos forestales y la protección de los ecosistemas a lo largo de toda la cadena de valor. La certificación FSC está avalada por una amplia red de actores: desde administradores forestales y empresas hasta organizaciones sin ánimo de lucro y ciudadanos. Todos ellos comparten el compromiso de defender una silvicultura responsable”, asegura la directora de Mercadeo de Ditar.



La silvicultura responsable se sustenta en cinco principios, como deforestación cero, conservación de bosques antiguos y en peligro; trabajo digno y justo; y preservación de la biodiversidad. “Esto significa que cuidamos de los bosques más valiosos y vulnerables, protegemos los ya existentes y evitamos su tala desmedida, promovemos condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores forestales, y fomentamos la riqueza de los ecosistemas naturales”.



Otro componente importante es la inclusión de las comunidades locales y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los territorios de bosque, de donde se extrae la madera para la fabricación de papel.



La certificación FSC garantiza que el papel utilizado proviene de fuentes responsables y sostenibles, lo que incluye la gestión adecuada de los bosques y el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales. Además, los fabricantes pueden emplear tecnologías y procesos de producción eficientes que minimizan el consumo de recursos naturales y la emisión de residuos.



En un mundo donde la conciencia ambiental está en aumento, es imperativo replantear los hábitos de consumo para reducir el impacto negativo en el medio ambiente. En esta línea, la Ley 2232 de 2022 marca un hito importante al exigir la sustitución gradual de productos plásticos de un solo uso, para lo cual las bolsas de papel se presentan como la alternativa más sostenible y viable.