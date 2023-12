Bravo: apuntando hacia un sistema financiero sólido y saludable

En el transcurso del 2023, Bravo ha reafirmado un compromiso inquebrantable con las personas que buscan recuperar su estabilidad financiera a través de un enfoque personalizado en la liquidación de deudas. Con un sólido programa respaldado por resultados exitosos, la plataforma se erige como un aliado confiable para aquellos que enfrentan desafíos financieros.

En el corazón de su filosofía está la creencia en las personas y sus deseos de comenzar de nuevo, y es por ello que con un plan personalizado de liquidación, la empresa busca cambiar la vida de aquellos que enfrentan deudas abrumadoras y desean salir adelante. El proceso, que requiere compromiso y paciencia, se convierte en una travesía compartida con Bravo, donde el objetivo es devolver la tranquilidad financiera a cada cliente.



Los resultados hablan por sí mismos, y es que a diciembre de 2023, la compañía ha alcanzado notables logros que reflejan su sólida posición financiera y su éxito en el mercado. En este período, se han liquidado más de 12.600 deudas, con un monto significativo de más de 90 mil millones. Adicionalmente, se han registrado más de 19 mil nuevos clientes incorporados y cerca de los 2 mil graduados de su programa de liquidación, destacando el firme compromiso de guiar a cada usuario hacia la consecución de sus metas financieras.



Las cifras comprueban la eficacia del plan, pues para diciembre del presente año se calcula que el monto total de deuda ingresada alcanzó la cifra de los más de 650 mil millones, lo que evidencia la relevancia y la confianza que los clientes han depositado en Bravo para manejar sus obligaciones financieras. Además, el descuento promedio otorgado del 55% refleja la eficacia de las estrategias de negociación implementadas.





Así funciona el proceso de liquidación

En el camino hacia la tranquilidad financiera de sus usuarios, la compañía ha diseñado un proceso de liquidación meticuloso, donde los clientes depositan sus ahorros en una cuenta gestionada por terceros, mientras se negocia con los acreedores. El objetivo es alcanzar el mejor descuento posible, alineado con el ahorro acumulado, para finalmente poder liquidar la deuda.



El éxito del programa de liquidación depende de la colaboración entre Bravo y sus clientes. Mientras la empresa se encarga de las negociaciones con los acreedores, la responsabilidad principal recae en el compromiso del cliente para cumplir con el plan pactado.



Desde aquí no solo se buscan descuentos, sino que también se fomenta una cultura de pago y hábitos financieros saludables. La meta es buscar sinergias con entidades financieras y casas de cobranza, donde la misión compartida es permitir que las personas cumplan con sus deudas, promoviendo así un sistema sólido y saludable.





En el ADN de la compañía

Los créditos ofrecidos por Bravo constituyen un reconocimiento al esfuerzo de los clientes comprometidos con su plan de liquidación. Diseñados exclusivamente para la cancelación de deudas en mora, estos créditos contribuyen no solo a la estabilidad financiera del cliente, sino también a mejorar sus calificaciones en las centrales de riesgo.



Los créditos que ofrece están diseñados exclusivamente para que los clientes liquiden sus deudas atrasadas. La preaprobación de los mismos está condicionada al compromiso demostrado durante al menos 7 meses con el plan de ahorro. Su enfoque se centra únicamente en proporcionar una alternativa crediticia favorable.



Ahora bien, cabe aclarar que a diferencia de algunas prácticas financieras, Bravo no se dedica a la compra de cartera. La empresa se posiciona como un apoyo fundamental para sus clientes, negociando con entidades financieras el pago de deudas en mora con descuentos significativos, llegando hasta el 55%.



Ingresar a Bravo no garantiza una liquidación inmediata de las deudas en mora. El programa requiere compromiso continuo por parte de los clientes para permitir que se trabaje eficientemente en busca del mejor acuerdo posible con las entidades financieras.



Asimismo, es importante destacar que la empresa no elimina reportes negativos de centrales de riesgo, pero destaca y reporta mensualmente el comportamiento positivo de cada afiliado, contribuyendo gradualmente a la mejora de su puntaje crediticio.



Finalmente, la claridad en los contratos de afiliación es una prioridad para Bravo. Los clientes comprenden detalladamente las comisiones, que incluyen una cuota de inscripción, comisión mensual y la comisión de liquidación de éxito, esta última cobrada únicamente cuando se logran resultados positivos para los usuarios.



