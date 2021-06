Broom Group: aumenta la garantía de logística y transporte seguro

Desde el 2002, cuando Broom Group llegó a Colombia, implemento su idea de agrupar y articular las diferentes actividades de comercio que demandan servicios de logística portuaria, naviera y de transporte asociado al inland service. Desde esa fecha han logrado mantener esa conectividad entre el abastecimiento y el consumo, dentro y fuera del país, destacándose como líderes en servicios logísticos de alto valor e impacto estratégico que apuntan a encontrar costos razonables asociados a la competitividad de las diferentes industrias que se encuentran en un país como Colombia.

Incluso, en tiempos de pandemia, paros y bloqueos, cuando la economía ha sufrido estrepitosas caídas en diversos sectores, este importante grupo ha dado un paso adelante en todas sus operaciones, no detuvo sus inversiones y genero nuevos puestos de empleo, apostando incluso sus utilidades a la sostenibilidad de su responsabilidad social.

El grupo, que cumplió 100 años en 2020, y que cuenta con presencia en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África, se encuentra en Colombia establecido en ciudades de alta relevancia como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Buenaventura y Santa Marta, así mismo con presencia directa en los lugares donde se encuentran los terminales portuarios más importantes del país; Broom sin duda alguna ha contribuido de manera eficiente al desarrollo logístico del comercio exterior colombiano.

¿Cuál es la visión más importante de Broom Group, tanto dentro como fuera de Colombia?



Nuestra razón de ser es la integración de redes de abastecimiento, para todas las industrias, importadores y exportadores, ofreciendo conectividad y diversidad de servicios como transporte, almacenamiento, coordinación de operaciones en puertos y aduanas que haya en Colombia o en cualquier lugar del mundo a través de one stop shop. El fin es ofrecer servicios a la medida en el cual un solo interlocutor atiende todos los procesos, y el cliente puede dedicarse a su negocio sin distracciones mientras nosotros nos encargamos de administrar su cadena de abastecimiento y engranar todos los actores que la componen en función de la oferta y la demanda, obviamente al mejor costo posible.



¿Qué servicios integra a través de sus compañías?

El grupo cuenta con varias empresas como Zona de Actividad Logística-ZAL- Extraportuario, que es una plataforma de consolidación de servicios que atiende contenedores llenos para importadores y exportadores, así mismo sirve a todo tipo de necesidad de contenedores vacíos, Reefer o secos para las más importantes empresas navieras del mundo; hacemos posible transferencia de carga con enfoque en servicios ITR (transferencia, consolidación y desconsolidación de carga); servicios de operador portuario, manejo de carga refrigerada-perecederos y congelados, mantenimiento y reparación, asistencia a todo tipo de contenedores, contamos con una subestación para contenedores refrigerados con una capacidad para 75 conexiones a nivel nacional que nos permite hacer PTI y alistamientos entre otros, así como conectar contenedores llenos para que mantenga su temperatura.



ZAL, BGL y OPL integran toda la cadena de suministro con flujos reales de valor partiendo de las necesidades de los clientes y su mercado (Transporte terrestre, coordinación aduanera y agencia de carga para la exportación e importación; así como la correcta interacción con las más importantes terminales portuarias y líneas navieras del país y del mundo). Contamos con una flota propia de equipos de transporte terrestre para urbanos, que realizan cerca de 57.000 viajes al año; entre las Zonas de actividad logística y los diferentes puertos. En cifras, para hablar de ITR, podemos decir que en la ciudad de Cartagena hacemos un número cercano a los 1.700 ITR mes y en Buenaventura una cifra cercana a los 1300; estos números no contemplan los movimientos de entrega y retiro de contenedores vacíos.

Algunos de nuestros clientes relacionales marcan la diferencia de nuestro grupo frente al mercado, podemos listar entre estos compañías como: Maersk, Sealand, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, One Line, PIL, Marfret, Textainer, como líneas marítimas, asi mismo al ser operadores portuarios de carga refrigerada contamos con clientes de importancia y relevancia como Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar en el Caribe y en el pacífico con Sociedad Portuaria de Buenaventura; estos se desarrollan mediante implante de un modelo in house que permite atención a la carga y control de la cadena de frío durante inspecciones Antinarcóticos; ICA e INVIMA; llenados y vaciados de contenedor; conexiones de contenedor a plugs y desconexiones; atención a emergencias, manejo de plataforma refrigerada de cross dock, reparaciones entre otros servicios.



En la misma línea, BGL Agente de Carga Internacional. FF, integra operaciones de comercio exterior puerta a puerta, servicios de transporte nacional e internacional, almacenamiento, operaciones portuarias, agenciamiento de aduana y entrega en destino final a través de nuestros socios de negocio HUBEMAR, ALADUANA y GERLEINCO – GEAR- entre otros y por supuesto nuestra red de agentes a nivel global. Siendo BGL uno de los grandes jugadores en la logística de exportación de perecederos de Colombia hacia el mundo, actualmente a través de esta plataforma logística se maneja cerca del 37% de la expo de aguacate Hass en Colombia.



Finalmente, debo decir con orgullo que contamos con OPL Carga, una de las compañías de logística integrada al transporte intermodal y terrestre más grandes de Colombia, con cerca de 4,7 millones de toneladas anuales movilizadas, 700 despachos diarios, pioneros en la compra de camiones a gas y eléctricos, compañía que a su vez moviliza cerca de 150.000 toneladas fluviales a través el rio Magdalena. OPL forma parte de nuestras inversiones satisfactorias en Colombia y del portafolio empresarial que hoy enaltece a Broom Group.



El Covid-19 y el Paro Nacional en Colombia, ¿les afectó de alguna manera?



Si nos afectó… Demasiado, como a todo el mundo; no obstante a pesar de la crisis desatada en medio de la pandemia, seguimos apostando a la operación en Colombia y en el mundo, durante este tiempo se han generado cerca de 100 nuevas plazas de trabajo, logramos mantener 500 empleos directos y aportar a mantener cerca de 1000 indirectos, sin contar con los empleos directos de OPL Carga que están cerca a los 600. Claro que nos afectó la pandemia, pero aún más nos afectó el paro nacional con mas de 40 días de bloqueos, no obstante, lo anterior, sostuvimos a nuestra gente, no suspendimos ningún contrato de trabajo y mantuvimos nuestra política de cero despidos debido a la crisis de manera intacta, con sus salarios estables y sin modificación alguna. Eso nos enorgullece.



¿Cuál es su proyección para este 2021?



Broom sigue trabajando día a día para fortalecer el crecimiento de las operaciones de Comercio Exterior en todos los sectores de la economía, pero viendo un especial océano azul en el agro, enfocados en productos como el aguacate hass, gulupa, uchuva y otros, con un particular interés en la exportación e importación de carga refrigerada y carga seca (materias primas, electro, consumo masivo entre otros), así mismo liderar el inland service con el fin de controlar de manera adecuada los flujos de mercancías dentro del territorio nacional, aplicando economías de escala que entreguen al mercado precios competitivos. Nuestra relación con las principales navieras del mundo y los terminales marítimos debe sostenerse y solidificarse a través de las estrategias colaborativas que venimos aplicando, debemos estar a la altura de las circunstancias y ser solidarios con servicios de calidad a precios justos para los importadores y exportadores. Meta y proyección para 2021, crecer en número de empleos, mantener viva nuestra responsabilidad social, mantenernos cerca a las autoridades que ayudan a que nuestro día a día sea más manejable como policía antinarcóticos, ICA, INVIMA, DIAN entre otros, así mismo crecer en ventas un 18% frente a 2020.



¿Cuales son los logros más importantes de broom a los largo de sus años de inversión en Colombia?



Durante el año 2020 es importante mencionar que alcanzamos a duplicar nuestra capacidad instalada a nivel nacional, hoy día tenemos capacidad para 15MIL teus mes en las diferentes ZAL, tenemos proyectado para el segundo semestre del 2021 una inversión cercana a los 1.5 millones de dólares para la ampliación de capacidad instalada en la ciudad Buenaventura, con apoyo y asistencia de Bancolombia; así mismo, la adquisición de nuevos vehículos (a gas) unos 40, para fortalecer nuestra flota de transporte urbano en las ciudades de Cartagena, Buenaventura y Barranquilla. Esperemos que los efectos del paro no nos hagan postponer estos planes.

En nuestros casi 20 años de operaciones en Colombia, la inversión del grupo supera los 50 millones de dólares. Nuestro logro mas grande es trabajar de la mano con nuestros clientes y proveedores, generar empleo sostenible y legal; estamos hablando de 500 familias, que, si asumimos 4 personas por núcleo familiar, tenemos como resultado 2000 personas que viven y se alimentan de nuestro emprendimiento; nos sentimos satisfechos de tener socios colombianos hoy día como OPL y FINDECA, nos sentimos orgullosos de tener cultivos propios de Aguacate Hass a través de Primavera Hass, una de las empresas del grupo. Sabemos que hemos tenido que afrontar tiempos difíciles como todos, pero confiamos que lo mejor está por venir.



LUIS H. CORZO MENDOZA

PRESIDENTE

CEO/MANAGING DIRECTOR

BROOM GROUP LATAM III