Cada vez más colombianos aspiran a una vivienda “all inclusive”

¿Cómo está impactando en Colombia el coliving?



Ha generado un gran interés en estudiantes y jóvenes profesionales, que buscan nuevas opciones de vivienda que ofrezcan diferentes beneficios. LivinnX, por su parte, también se encarga de ofrecer nuevas experiencias a los residentes para promover la vida en comunidad y sacar el mayor provecho a la vida universitaria.



¿Qué ofrecen ustedes a los residentes?



LivinnX ofrece diferentes tipos de acomodación según la necesidad del mercado. Actualmente contamos con opciones de vivienda privada o compartida. El cliente tiene la posibilidad de elegir si quiere vivir en un apartaestudio privado, una habitación individual o una habitación compartida. Hoy por hoy, durante un tiempo y con disponibilidad limitada, no solo estamos manejando las tarifas por cama sino que ofrecemos la oportunidad de arrendar todo un apartamento -all inclusive- por un solo precio, sin importar la cantidad de camas que se ocupen.



¿Cuáles son las ventajas de vivir bajo esta modalidad?



Infinitas. Todos los apartamentos vienen completamente amoblados con cama, armario, televisor, sala-comedor y equipados con estufa, nevera, horno eléctrico y horno microondas. Adicionalmente, el canon de arrendamiento incluye wifi, servicios públicos y acceso a todas las zonas comunes de los edificios como Terrazas, Zonas BBQ, Gym, salas de estudio, espacios de Co-Working, Taller de Arte, Techlab y piscina, por nombrar algunas. Los residentes no deben preocuparse por nada más que por traer su maleta y disfrutar de la experiencia.



¿En qué ciudades están y cómo ha sido la acogida?



Actualmente LivinnX Colombia cuenta con dos edificios en Bogotá y un condominio en Barranquilla. La acogida del público, al principio, fue un reto. El estilo de negocio con el que entramos al país no era muy conocido y como cualquier nuevo modelo, tuvimos que pasar por una fase de enseñanza y acondicionamiento. Con el tiempo, el mercado empezó a entender los beneficios del modelo de Student Housing y gracias a nuestra promesa de valor y la experiencia que estábamos ofreciendo, fuimos encontrando el camino.



¿Cómo han venido funcionando a pesar de la pandemia?

Ha sido un año diferente. La pandemia, sin duda, nos afectó como compañía y trajo situaciones desafiantes para todo el equipo de trabajo. Nosotros seguimos sin descanso, priorizando el lado humano de quienes viven y trabajan en esta casa. Desde el inicio asumimos las obligaciones que tenemos frente a trabajadores, proveedores, servicios públicos y otros, para mantener activas nuestras instalaciones y dar cumplimiento al deber adquirido. Nuestros edificios han seguido operando bajo todas las medidas de bioseguridad para quienes continuan pasando la cuarentena con nosotros.



Háblenos sobre sus protocolos de bioseguridad



Hemos trabajado de la mano con el área de seguridad y salud por medio de nuestra analista de riesgo laboral, en toda la implementación de medidas para efectos de prevención del COVID-19. Buscamos blindar en lo posible nuestros espacios para que no se conviertan en focos de contagio y así mismo, prevenir la diseminación entre nuestros equipos de trabajo, residentes y/o futuros clientes.



También contamos con planes de contingencia en caso de tener uno o más positivos dentro de nuestros edificios, esto con el fin de dar tranquilidad a toda nuestra comunidad y garantizar la operación los 365 días del año.



Respecto a las medidas dentro de las propiedades, hemos generado restricciones dentro de las zonas comunes y su apertura se hará por fases, basandos en los decretos nacionales. Hemos restringido la entrada a visitantes y migramos los eventos presenciales a exclusivamente online. Por otro parte, hemos generado turnos de trabajo para garantizar la operatividad del edificio sin dejar de lado la protección nuestro personal.



¿Qué estrategias de alivio a los residentes han implementado?



Hemos ofrecido una serie de alivios financieros expresados en diferentes descuentos sobre el canon de arrendamiento, así como también facilidades de pago y congelamiento de contratos. En cuanto a futuros residentes, hemos creado una Garantía COVID-19, que expone las diferentes razones por las que un contrato puede ser terminado, pausado o congelado, con el fin de tranquilizar a las familias ante la incertidumbre actual. Estamos ofreciendo diferentes descuentos sobre el canon de arrendamiento.



¿Por qué tomaron la decisión de quedarse en Colombia?



La experiencia en Colombia ha sido retadora pero muy satisfactoria y llena de aprendizajes. Es un país que, a pesar de la contingencia, tiene todos los elementos necesarios para generar un crecimiento sostenido. Además, cuenta con una oferta universitaria importante pues concentra 11 de las 81 universidades más buscadas para estudiar en Latinoamérica.



Es un mercado que se adapta fácilmente a los cambios y ha recibido el modelo de Student Housing de la manera más abierta y positiva. Llegamos a Colombia desde el 2015, buscando ofrecer las mejos experiencias de vivienda estudiantil y trabajamos día a día para cumplir esa promesa.



¿Qué expectativas tienen y cómo esperan que sea la reactivación?



La contingencia actual nos ha enseñado que debemos estar en constantes procesos de reinvención y que debemos estar preparados para superar cualquier adversidad. Somos muy positivos respecto a los cambios que se han generado y los que están por llegar.



Tenemos altas expectativas del futuro cercano y esperamos que la reactivación del sector educativo se de próximamente de manera paulatina, con todos los protocolos de bioseguridad. Así mismo, confiamos en que el Gobierno se encargue de generar políticas para reactivar el sector empresarial y la economía del país.



