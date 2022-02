Calidad del aire e hidratación, vitales en los ambientes laborales

El bienestar y la salud de los trabajadores siempre serán factores cruciales en su desempeño y, por ende, en los resultados que pueden ver en productividad y compromiso las organizaciones que se preocupan por estos detalles.

No en vano la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha referido a la importancia de la hidratación permanente de las personas en los ambientes laborales, para lo cual recomienda el consumo de agua frecuente.



Y más recientemente, el mismo organismo internacional recomendó ventilar los espacios cerrados y, al mismo tiempo, usar purificadores de aire donde no hay ventilación natural adecuada, con el propósito de evitar la propagación de la variante OMICRON.



Los expertos en salud coinciden en afirmar que está demostrado que las prácticas e intervenciones de ventilación, con fines de protección, ayudan a reducir las concentraciones de partículas transportadas por el aire y, por ende, disminuir la dosis viral total para los ocupantes.



Consciente de esa necesidad latente de las compañías, DAMSU presentó en Colombia su purificador y esterilizador de aire DYNAIR, ideal para espacios con poca ventilación en los que se reúnen varias personas–como salas de reuniones, salas de espera, oficinas, salones de clases, etcétera– y que se perfila como una excelente alternativa para las empresas y personas que quieran mejorar la calidad del aire en sus entornos, lo que a la vez redunda en la protección de su salud.



En ese sentido, Lina Rincón Peñuela, gerente de DAMSU afirma “en línea con nuestra misión de llevar bienestar y calidad de vida al ser humano y conscientes de las actuales circunstancias de pandemia quisimos complementar nuestra línea de productos introduciendo el novedoso equipo purificador y esterilizador de aire DYNAIR, el cual será un aliado perfecto en la prevención y cuidado de la salud en empresas y hogares”.

Su exigente sistema de purificación de 5 pasos cuenta con filtro TRUE HEPA 13, filtro de los de más alta eficiencia en el mercado internacional utilizado incluso en aviones y salas de cirugía, además de luz UVC LED y Iones de plasma, lo que permite garantizar un nivel de purificación del aire del 99,95%. El filtro HEPA13 bloquea las partículas microscópicas, bacterias y virus de transmisión aérea y la luz UVC LED esteriliza eliminando esos virus que quedaron atrapados en el filtro de alta eficiencia. El purificador puede detectar y bloquear por supuesto también partículas comunes como polvo, pelos de mascota, polen, olores fuertes, humo del cigarrillo, gases tóxicos, entre otros, que impactan el bienestar de las personas.



“Este tipo de productos cobran más vigencia que nunca en medio de esta pandemia y con la variante OMICRON que se transmite más fácilmente en el aire, por lo cual la OMS ha recomendado su uso en lugares poco ventilados. Sin embargo, no todos los purificadores son iguales, se debe asegurar que las especificaciones técnicas del equipo y tipo de filtros utilizados si garanticen que realmente producen el efecto esperado” subraya Rincón, quien advierte que el purificador de aire no reemplaza ninguna de las medidas sanitarias habilitadas para protegerse del covid-19 en espacios cerrados, como el uso del tapabocas o mantener las distancias, pero recalca que el filtro HEPA sí atrapa el virus del ambiente y la LUZ UVC LED lo elimina.



La importancia de la hidratación

Una buena hidratación es un factor básico para el bienestar de los seres humanos, siendo el agua la fuente ideal para mantener esos niveles que el cuerpo y la mente necesitan para su funcionamiento adecuado. De ahí la importancia de mantener a disposición de los colaboradores de las empresas puntos de hidratación que garanticen el suministro de agua de alta calidad, libre de contaminantes, residuos y bacterias. El consumo frecuente de agua no solo ayuda a mantener una buena disposición cognitiva si no a reducir los niveles de stress, evitar dolores de cabeza, mejorar el estado de ánimo y en general mejora el ambiente laboral impactando también la productividad.



Es justamente eso lo que DAMSU ha venido ofreciendo por más de 10 años a cientos de empresas a nivel nacional, una solución ideal para la hidratación del talento humano. “Nuestro servicio ofrece múltiples beneficios para las empresas, no solo brindando agua de altísima calidad si no simplificando los procesos administrativos, logísticos, de almacenamiento y riesgos que otras soluciones tradicionales como los botellones de agua acarrean, sin contar con el impacto ambiental que estos implican.” Señala la Gerente General de DAMSU “Bajo la modalidad de renta de los equipos, las empresas aseguran el servicio integral de instalación, mantenimientos y cambios de filtros de los equipos purificadores y dispensadores de agua, de alta tecnología y diseños innovadores, garantizando el suministro permanente de agua pura, fría y caliente” agrega la directiva.

El completo sistema de purificación de 4 o 5 pasos independientes con UV, de los equipos DAMSU, de tecnología coreana, eliminan en el punto de consumo todo tipo de contaminantes y residuos que el agua del acueducto puede tener. “A pesar de ser agua potable la que llega a oficinas y hogares, existen múltiples residuos y contaminantes que las redes de distribución y cientos de metros de tuberías dejan en ella, los cuales pueden afectar la salud a corto y mediano plazo. Nuestros equipos no solo eliminan partículas físicas microscópicas como moho, tierra, arena, polvo y óxido si no también sustancias químicas contaminantes y cancerígenas, cloro residual, trihalometanos, metales pesados, herbicidas y pesticidas, entre otros.” Indica Rincón.



El impacto ambiental es uno de los factores importantes también a considerar al buscar la mejor alternativa para la hidratación laboral, los purificadores de agua evitan la compra, transporte y almacenamiento de botellas y botellones de agua, los cuales tienen un altísimo nivel de huella de carbono. Más aún si se tienen en cuenta las cifras de la organización Green Peace que aseguran que solamente una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse, por lo que se han convertido en un grave contaminante, principalmente de los océanos, donde cada año llega el equivalente en basura de hasta 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel.



