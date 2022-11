Calidad, oportunidad y compromiso social: la apuesta de Ariza & Marín

En el año 2009 y con la intención de crear un proyecto profesional de largo plazo, Carolina Ariza y Camilo Marín crearon Ariza & Marín. Desde su inicio, la firma ofrece servicios legales que permiten a sus clientes administrar y mitigar los riesgos jurídicos, generan valor, y favorecen la adopción de decisiones oportunas.

Consciente de su rol en la sociedad, Ariza & Marín apuesta por consolidar una firma comprometida con la transformación social a través de dos aristas: la forma en que se ejerce el Derecho y las acciones positivas de impacto social.



Cimentados en sus valores corporativos, la excelencia, la ética, la innovación, el trabajo en equipo y el servicio, Ariza & Marín cuenta con un equipo experto en materia de estrategia, negociación y resolución de conflictos, en el marco tanto del Derecho público como privado.

Camilo Marín cuenta con experiencia y formación en Derecho corporativo y contractual. Ha sido resaltado por su participación estratégica, liderazgo, habilidades y conocimientos técnicos en proyectos complejos, principalmente en el campo de la infraestructura tanto en materia transaccional como de resolución de controversias. A su turno, Carolina Ariza, se destaca por su amplio conocimiento en Derecho público y sus habilidades en resolución de controversias. Es considerada experta en el manejo de negociaciones complejas y litigios de alto impacto.

Al mismo tiempo, de la mano de todo un equipo interdisciplinario constituido por 12 abogados, la firma cuenta con diferentes áreas de práctica como lo son Infraestructura y proyectos, Derecho corporativo y contractual, Derecho público, Seguros, Resolución de conflictos y Derecho laboral.



Ariza & Marin cuenta con una amplia trayectoria en múltiples sectores de la economía, como son: infraestructura, servicios públicos, tecnología, energía y salud, entre otros. En cada uno de ellos, sus aportes han ido desde lo transaccional, hacia la resolución de conflictos en diversos foros. Esta firma participa igualmente en proyectos de asesoría jurídica de gran envergadura como lo fue la emisión de una Guía para la Compra pública en Colombia, a solicitud de la Agencia Europea para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) o el diseño e implementación de productos de seguro paramétricos enfocados en riesgos catastróficos.

Ariza & Marín le apuesta a conocer, comprender, y determinar con exactitud las necesidades jurídicas y riesgos de sus clientes, de forma que, de la mano de herramientas óptimas, estos puedan adoptar soluciones calculadas, seguras y que generen valor a sus unidades de negocio.

ARIZA & MARIN

Responsabilidad social en su ADN



Sin lugar a dudas, la responsabilidad social está en el ADN de Ariza & Marín. La firma se destaca por su participación activa en la Fundación ProBono, por la Beca Ariza & Marín y por su compromiso con la inclusión y la equidad.

Desde el año 2017, la firma hace parte de la Fundación ProBono Colombia, a través de la cual brinda asesoría jurídica de manera gratuita a quienes no cuentan con los recursos para acceder al consejo legal. De esta forma, contribuyen con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Bajo la premisa de que el acceso a un profesional del derecho y a la justicia constituye una poderosa herramienta para la satisfacción de los derechos humanos, el equipo de la firma participa activamente en la representación y consejo de los usuarios del servicio pro bono.



Como parte de su programa de responsabilidad social empresarial y como una apuesta por la transformación social desde la educación, la Beca Ariza & Marín consiste en la financiación del 100% del pregrado en derecho en la Universidad Eafit, a favor de un(a) joven destacado(a), con una cobertura total de los costos educativos, de sostenimiento y de formación en idiomas.

“Nuestra Beca es administrada por el Centro de Filantropía de la Universidad Eafit, con quien compartimos la pasión por crear oportunidades, abrir nuevos caminos y generar cambios. Creemos que las personas que transforman el futuro necesitan un principio”, señalan los socios.



La equidad de género es otra de las características principales de la firma. Muestra de ello es que el 50% de los socios está representado por una mujer, al igual que el 60% del equipo de abogados está conformado por mujeres. Todas estas aristas hacen de Ariza & Marín, un escenario ideal para el ejercicio del Derecho desde una mirada inclusiva, estratégica, y equitativa

Entre tanto, el área de Infraestructura y proyectos escribió el capítulo Colombia del libro Projects and Construction de la prestigiosa revista inglesa The Law Reviews, edición 2022. Ariza & Marín tendrá a cargo esta publicación hasta 2024.



The Law Reviews proporciona un análisis profundo de los problemas jurídicos globales y sus implicaciones comerciales, escrito por líderes de opinión en las principales firmas de abogados del mundo. Su red de profesionales incluye más de 1.200 firmas de abogados que cubren más de 80 áreas del derecho.

Ariza & Marin

En su capítulo, Ariza & Marín analizó el contexto nacional que dejó a su paso la pandemia por covid-19, así como el convulso entorno social y político de 2021, pese a lo cual el país persistió en la mejora e implementación de sus políticas de intermodalidad y sostenibilidad, las cuales se aplicaron como parte de el programa de concesiones del bicentenario. Sostuvo



la firma que desde 2020, y particularmente en 2021, el Gobierno de Colombia se ha enfocado en el sector de infraestructura como un medio para restaurar el empleo y dinamizar la economía después de la pandemia.

Es evidente que durante 14 años de trayectoria, Ariza & Marín se ha destacado por el ejercicio del derecho guiado por componentes humanísticos e interdisciplinarios. Sin duda, la apuesta hoy es continuar fortaleciendo estrategias, equipos y procesos que permitan brindar soluciones jurídicas óptimas, eficientes y ajustadas a las necesidades y particularidades de los sectores, de las personas y de las empresas. En Ariza & Marin, “estamos comprometidos con una práctica del derecho que impacte positivamente a nuestros clientes y a la sociedad”, concluyen sus socios.



Conozca más en: https://arizaymarin.com/