Canadá, tierra de oportunidades para estudiantes extranjeros

Antes de tomar la decisión de migrar a otro país en busca de mejores oportunidades es necesario evaluar los beneficios de todos los países de interés. Y es que en esta neurálgica decisión, se puede cometer un error exorbitante al elegir una nación con pocas probabilidades de futuro a mediano y largo plazo, si no se tiene el conocimiento adecuado.

Ahora bien, en medio de dicha investigación, países como Canadá encabezan la lista de aquellos lugares que garantizan ser un excelente lugar para vivir en casi todos los aspectos, de lo que da cuenta el análisis desarrollado por US News & World Report, BAV Group y Wharton School de la Universidad de Pensilvania, 2021 Best Countries Report, en donde el año pasado Canadá fue considerado el país con mejor calidad y propósito social del mundo.



“Canadá es sin duda alguna una opción a tener en cuenta. Y es que actualmente, no existe un miembro del G8, es decir, países que pertenecen a este selecto grupo de economías industrializadas del planeta, que brinde tantos beneficios para llevar a cabo el sueño de migrar”, afirma Claudia Ruiz, directora de Latinoamérica para Open Text, quien ingresó a esta nación como estudiante internacional y actualmente reside en Toronto.



Beneficios tales como el permiso laboral durante los estudios universitarios, la licencia para trabajar por tres años más después de graduarse y la opción de aplicar legalmente para residir, son ventajas imposibles de superar por otras naciones. A ello se suma la educación gratuita para los hijos de estudiantes en el sistema público y los innumerables beneficios en salud, cultura y pensión cuando se es residente. La oportunidad está abierta para familias con hijos, sin hijos o personas solteras que desean una vida diferente.



En medio de ese contexto, lo primero que se debe hacer para migrar a Canadá y empezar a estudiar y trabajar es encontrar un aliado o representante profesional que brinde su acompañamiento durante todo el proceso y sin costos extras.

“Lifeducation International* es una entidad colombiana que cuenta con más de 17 años de experiencia guiando a personas y/o familias que tienen como meta estudiar, trabajar y vivir en Canadá. Somos aliados de más de 80 universidades y colleges canadienses públicos y privados para todo tipo de programas: pregrados, posgrados y maestrías, entre otros, a los cuales se puede aplicar cumpliendo una serie de requisitos”, indica Leonardo Laverde, gerente de Lifeducation International.



En la actualidad, Lifeducation Internacional está promoviendo los pregrados y especializaciones de la Universidad Sheridan College, una institución pública de educación superior, líder en Ontario, que cuenta con aproximadamente 25.000 estudiantes en el área metropolitana de Toronto.



Con el objetivo de brindar una mayor información sobre las ventajas de estudiar, trabajar y vivir en Canadá, explicar el sistema educativo y cada uno de los requisitos, Lifeducation International y Sheridan College ofrecerán el próximo jueves 10 de marzo a las 6:30 p. m. un webinar totalmente gratuito: 'Canadá, tierra de oportunidades'. Dicho espacio contará con la presencia de Gabriela Faccini, directora de Sheridan College y Leonardo Laverde, gerente de Lifeducation International.



Sociedad Lifeducation Colombia S.A.S.