Si está buscando calidad de vida, Canadá se la ofrece

Canadá siempre ha estado entre los tres mejores lugares del mundo para vivir y esto se debe a las opciones que les brinda a los extranjeros para que mejoren su calidad de vida, a través del sistema educativo que les proporciona una serie de ventajas. Y es que si bien el cambio de país no resulta ser un proceso tan sencillo y requiere de una inversión, la vía de la educación es la ruta más eficiente y rápida, pues les da la opción de emigrar a Canadá en cuestión de meses, mejorar el idioma inglés, calificar su mano de obra, construir una red de contactos que más adelante los ayudará a crecer a nivel profesional y aplicar a la residencia.



“Canadá es un gran lugar para crecer y prosperar como estudiante internacional de educación superior, y en ese sentido, el hecho de cursar un programa técnico, tecnológico, profesional, posgrado o maestría, significa abrirse a un mundo de posibilidades para disfrutar de los mismos derechos de los canadienses, ser parte de una sociedad segura y culturalmente diversa y encontrar cientos de opciones educativas sin enfrentarse a los obstáculos más comunes que hay en otras partes del mundo”, afirma Ángela Gutiérrez, directora de reclutamiento para Latam de Lifeducation International*.



Más opciones para los extranjeros



En medio de ese panorama, a finales del año pasado, el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Sean Fraser, anunció el beneficio de ampliación de las horas laborales de los estudiantes internacionales de educación superior de 20 a 40 horas semanales.



“Entre las fechas del 15 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, los estudiantes internacionales de educación superior podrán trabajar durante 40 horas a la semana y esto se debe a que hay una necesidad de mano de obra. Si bien no se sabe si después de dicho periodo esta condición va a continuar, por el momento representa una muy buena noticia para los estudiantes”, dice Gutiérrez, agregando que “además, si el estudiante internacional viajó con su cónyuge o compañero permanente, este también recibirá el permiso de trabajo abierto por 40 horas semanales y, si viajó con su familia e hijos, los niños entre 4 y 17 años ingresarán al sistema público de manera gratuita”.



La residencia también es otra de las ventajas actuales para los estudiantes internacionales, de hecho, el sistema Express Entry para emigrar a Canadá recientemente dispuso 4.750 invitaciones para darles la bienvenida a nuevos residentes permanentes inmigrantes, siendo prioridad personas que han invertido en educarse en este país.



“Aquí hay que tener en cuenta un factor clave y es que aplicar a la residencia es un proceso que exige dominar el idioma inglés, aunque actualmente hay programas en línea, por medio de los cuales se puede estudiar desde casa con clases en vivo. A ello, se suman un conjunto de pasos como aplicar a un college o universidad designado por el Gobierno canadiense y ser aceptado (no todas las instituciones educativas son aptas para este proceso), aplicar a una visa de permiso de estudios, presentarse en el puerto de entrada del país y que emitan el permiso de estudios, ingresar al programa de estudios y terminarlo en tiempo y forma, graduarse, adquirir un permiso de trabajo, conseguir una oferta laboral y, efectivamente, trabajar un año para luego aplicar a la residencia”, explica Gutiérrez.



Tal como lo dice la directora de reclutamiento para Latam de Lifeducation International, el camino hacia la residencia no resulta ser una tarea tan fácil, sin embargo, existen compañías como Lifeducation International con 20 años de experiencia, que acompañan durante todo el proceso a los estudiantes latinoamericanos que tienen como meta estudiar, trabajar y vivir en Canadá.



“Lo más interesante de todo es que el estudiante no debe pagar por nuestro acompañamiento, esto lo asume directamente la institución educativa. El acompañamiento incluye orientación en la toma de decisiones para el futuro profesional, aplicación al programa seleccionado, proceso de visa e ingreso a los estudios. Somos aliados de más de 80 universidades y colleges canadienses públicos y privados para todo tipo de programas como pregrados, posgrados y maestrías, entre otros”, puntualiza Gutiérrez.



Conferencia gratuita en Bogotá el sábado 28 de enero



Con el objetivo de informarles a los interesados sobre las ventajas de estudiar, trabajar y vivir en Canadá, el próximo sábado 28 de enero a las 9:00 a. m. y 11:00 a. m., servidores públicos canadienses realizarán una conferencia gratuita en Bogotá, que tendrá como sede la Cámara de Comercio de Bogotá de Cedritos (Avenida 19 n.° 140 - 29) organizada por Lifeducation Internacional. Si está interesado en asistir, ingrese a este link o al QR y regístrese https://bit.ly/CanadaEnero2023. Los cupos son limitados.



Para más información acceda a www.lifeducation.com o a www.linkedin.com/in/ángela-gutiérrez.



Conferencia gratuita en Bogotá el sábado 28 de enero. Lifeducation International

*Sociedad Lifeducation Colombia S.A.S.