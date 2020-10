Caribe BIZ Forum 2020: claves para la reactivación económica

‘Caribe BIZ Forum 2020’, La Era de la Transformación es un evento organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla que se realizará del 4 al 6 de noviembre. El foro contará con la participación especial de Jeffrey D. Sachs, uno de los más influyentes economistas del mundo, y de otros diez expertos internacionales en negocios, desarrollo empresarial y planeación.

Debido a la crisis derivada del Covid-19, el evento se hará de manera virtual y tendrá una agenda centrada en la reactivación económica pos pandemia, que puede consultar en https://caribebizforum.camarabaq.org.co/. Durante la transmisión se evaluarán los caminos de la transformación desde las dimensiones de lo digital, la innovación y el emprendimiento; y se tomarán en cuenta las tendencias del nuevo consumidor en la nueva normalidad y las dimensiones sociales de alto impacto.

Sachs, reconocido internacionalmente por sus estrategias para superar desafíos como las hiperinflaciones, las llamadas ‘crisis de deuda’, y el control del virus del VIH y la malaria, disertará sobre ‘La economía global en tiempos del Covid-19’, y hará un análisis sobre el impacto de la elección presidencial de Estados Unidos en América Latina y el mundo.



La trayectoria de Sachs ha sido destacada a nivel mundial: fue elegido en dos ocasiones por la revista ‘Time’ como uno de los 100 líderes más influyentes del mundo, y en una reciente encuesta de la también reconocida revista ‘The Economist’, integró la terna de los tres economistas vivos más influyentes del momento, ya que además es autor prolífico de libros sobre economía.



“Estamos viviendo una de las crisis más duras de la historia reciente, y los empresarios tienen la necesidad de adaptarse y transformarse. Por eso, desde este espacio de conocimiento y con una mirada amplia y multidimensional, queremos brindarles herramientas útiles para que puedan enfrentar a los desafíos de la reactivación económica”, dijo el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza al destacar la presencia de Sachs y de los demás expertos internacionales en el que es catalogado como uno de los foros empresariales más importantes del país.



Manuel Fernández Ariza, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla

La agenda académica de ‘Caribe BIZ Forum 2020’ ofrecerá otros temas vinculados al desarrollo como: ‘Ciudades Integrales para el futuro sostenible’, ‘El círculo virtuoso de las alianzas público-privadas’, ‘Ciberseguridad: conozca su estrategia de defensa’, y ‘Tendencias de edificaciones saludables, reto de la construcción sostenible’. Además de Sachs, aparecen invitados especiales como:



• Markus Brunnermeier, Director del Centro de Finanzas de Bendheim de la Universidad de Princeton, y Especialista en Mercados Financieros Internacionales y Macroeconomía.

• Víctor Fabius, socio en París de Mckinsey & Company, firma líder en las prácticas de venta al por menor y bienes de consumo envasados en Europa.

• Candace Damon, Vicepresidenta de HR&A Advisor, con más de 30 años de experiencia en diseño de estrategias de reurbanización sostenible.

• Ulf Boman, Asesor Senior y Estratega de Kairos Future, especialista en inteligencia artificial para las transformaciones en las prácticas empresariales.

• Ignacio Montojo, Director de HR&A Advisor, especialista en el diseño e implementación de alianzas público-privadas y estrategias de financiamiento para proyectos de infraestructura, bienes raíces y desarrollo económico a nivel mundial.

• Catriona Brady, líder del Consejo Mundial de Construcciones Sostenibles, y Directora de la campaña: Better Places for People de WorldGBC.

• Eduardo Malpica, socio de McKinsey & Company en México, y líder de las prácticas minoristas y de bienes de consumo empaquetados en ese país.

• John Hammock, Co-fundador y Presidente de la Junta Sophia Oxford Inc., el primer spin-out social de la Universidad de Oxford, que se centró en llevar la medición de la pobreza multidimensional al sector privado.

• Y Albert Morell, Director y Cofundador de A2Secure, con más de 10 años de experiencia en ciberseguridad y una sólida formación técnica en ingeniería, comercio electrónico y criptografía.



Para conocer la agenda completa e inscribirse para participar en el ‘Caribe BIZ Forum 2020’, La Era de la Transformación puede ingresar a https://caribebizforum.camarabaq.org.co/