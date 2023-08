Centro Comercial Megamall, a la vanguardia de la sostenibilidad

¿En qué consiste la estrategia de sostenibilidad implementada por Megamall?



Desde el año 2017 Megamall ha venido implementando una estrategia de triple impacto: ambiental, económica y social. Está basada en un proceso de mejora continua y se lleva a cabo a través de ocho pilares: responsabilidad social empresarial, edificación sostenible, talento humano, trabajo en equipo, compra sostenible, disminución de residuos y disminución de consumo de agua y energía.



¿Cómo empezaron a implementarla?

El centro comercial vio la necesidad de dejar un legado a la comunidad y construirlo en conjunto para las nuevas generaciones. Entonces fuimos conscientes de que la mejor forma de contribuir era construyendo una estrategia ambiental y de responsabilidad social. En ese momento eran muy pocas las empresas que creían en temas ambientales y, además, implicaban inversiones altas. Sin embargo, Megamall tomó una gran decisión, que ha marcado su historia y fue apostarle al medio ambiente y a la responsabilidad social.



¿Cuál ha sido el impacto?

Además de convertirse en un factor diferenciador para el centro comercial, ha sido la oportunidad de estar más cerca de nuestros visitantes, mantener mayor comunicación y retroalimentación, aprender e intercambiar conocimiento, empoderar y entrenar a nuestros equipos locatarios y tener un objetivo en común. Esto se ha convertido en los valores y en el ADN de nuestra organización y así lo perciben nuestros visitantes y clientes. Por eso, considero que es lo que nos ha hecho crecer como organización y como comunidad.



¿Por qué la edificación es sostenible?

Este año obtuvimos la certificación de carbono neutro; esto significa que las emisiones de gases de efecto invernadero del centro comercial son neutras porque se compensan, es decir, se captura el CO2 que se emite. Si bien la edificación se construyó con diseño bioclimático, desde el año 2017 se han realizado nuevas modificaciones en sus instalaciones, como es el caso del sistema de aguas lluvias que permite reutilizar el agua en un sistema de riego, también se han aplicado pinturas reflectivas para disminuir el calentamiento de la cubierta y el consumo de energía del aire acondicionado ha disminuido mediante procesos internos, reduciendo el efecto isla de calor de la edificación. Esto, sumado a las políticas de mantenimiento de las instalaciones, con pinturas bajas en VOC, ayudan a proteger la salud de los visitantes y hacen que el centro comercial se transforme en una edificación sostenible con un menor consumo de agua, además de ser una edificación eficiente en el consumo de energía.



¿Cuál es el rol del talento humano en esta estrategia?

Parte fundamental de este proceso ha sido nuestra gente, cada una de las personas que trabajan al interior del Mall hace parte de esta cultura y contribuyen a diario con la implementación de procesos ambientales, lo que ha permitido contagiar a nuestros visitantes con esta filosofía. Para hacer posible la estrategia de sostenibilidad también se requiere consolidar un equipo de trabajo; por tal motivo, el compromiso con la sostenibilidad está en todos los niveles. Los copropietarios, de la mano del Consejo de Administración, han apoyado activamente las estrategias ambientales y de responsabilidad social. Cada una de las marcas, los colaboradores, proveedores y contratistas han hecho parte de este proceso aportando su conocimiento e implementando buenas prácticas, trabajando juntos por un mismo objetivo que es dejar un mejor planeta a nuevas generaciones.



¿Qué balance deja el manejo de residuos?

Realizamos separación en sitio para que toda fracción reciclable se gestione a través de empresas certificadas por el Ministerio del Medio Ambiente y los residuos orgánicos sean procesados y transformados en compost y que, este a su vez, sea usado como abono en las plantas aromáticas de las huertas que tenemos en la cubierta del centro comercial. Todos los residuos especiales se gestionan con empresas certificadas y debidamente registradas ante la autoridad ambiental. Esta iniciativa ha logrado reducir, no solo la generación de desechos, sino un compromiso para transmitir conocimiento a la comunidad y a los jóvenes, a través de jornadas educativas para estudiantes y colegios, con campañas Cero Empaques.



¿En qué consiste su política de Responsabilidad Social?

Establece un programa de gestión ambiental que busca la eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad en la generación de residuos, siempre cumpliendo con los lineamientos y la normativa ambiental, pero buscando que a futuro podamos contribuir en el marco de responsabilidad social, con nuestra comunidad.



¿Cuál es el liderazgo de Megamall en esta materia?

Megamall se ha convertido en un líder en Santander en temas medio ambientales y de responsabilidad social, pues cada vez trabajamos más en redes colaborativas y el impacto a la comunidad no se limita a un trabajo interno. No paramos de aprender y de entrenar a nuestros equipos y por eso, Megamall se prepara para impulsar y promover iniciativas santandereanas de emprendimiento femenino. Como ejemplo de esto tenemos el concurso de emprendimiento que se realizó este año durante el Día Internacional de la mujer, espacio que logró la participación de 70 emprendedoras de la región y que deja como resultado que dos de ellas reciban mentoría y recursos financieros para potenciar sus emprendimientos.



Nuestra responsabilidad social no pretende solamente abarcar una política ambiental. Si bien hoy somos ejemplo para la comunidad y hemos sido quienes, además de impulsarla, nos hemos convertido en un referente y un motivador para otras organizaciones, queremos dar herramientas a la comunidad para enseñar a construir y generar empresa. Los centros comerciales somos el motor de la pujanza, generadores de empleo y el desarrollo de una ciudad y hoy sabemos que las mujeres santandereanas, además de tener buenas ideas, tienen talento, son perseverantes, muy disciplinadas y trabajadoras y esto nos orgullece; por eso hoy, nuestro liderazgo y responsabilidad social se enfocan a impulsar nuevas empresas en la región.