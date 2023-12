Centro Comercial Paseo Villa del Rio, el ejemplo de resiliencia

El Centro Comercial Paseo Villa del Rio se ha convertido en una verdadera joya en medio de una coyuntura económica difícil para el sector de los centros comerciales. Mientras que un gran porcentaje de estos establecimientos registran crecimientos negativos en sus cifras de tráfico y ventas, Paseo ha logrado destacarse con increíbles números positivos.

De acuerdo con los datos más recientes, el centro comercial ha experimentado un impresionante crecimiento superior al 10% en su tráfico de visitantes, lo que demuestra la preferencia y fidelidad de los consumidores hacia esta opción comercial. Esta cifra es realmente alentadora, ya que en un contexto donde muchos establecimientos están lidiando con la disminución de clientes, Paseo ha logrado consolidarse como un lugar atractivo y de confianza para los consumidores.



“El desafío no ha sido fácil; a nosotros además de todos los retos de la situación económica y mundial, nos tocó inaugurar en tiempos de la pandemia. Sin embargo, "Sorprender de forma memorable" es la premisa y el mandato que hemos mantenido”, expresó Guillermo Gómez gerente del Centro Comercial.



Pero eso no es todo, el Centro Comercial Paseo Villa del Rio también ha sobresalido en términos de ventas. A pesar de la difícil situación económica, este establecimiento ha registrado un sorprendente crecimiento del 9% en sus ventas. Este dato es aún más relevante si se considera la situación general del mercado, donde las ventas han estado deprimidas y han generado preocupación en el sector.



“El hecho de ser “los nuevos de la cuadra”, nos ha permitido movernos rápidamente con base en las necesidades que hemos identificado y que son sumamente cambiantes. Efectivamente hemos incluido categorías que no se tuvieron planeadas en el arranque; hoy en día tenemos un acertado balance entre oferta comercial, entretenimiento, servicios bancarios, de salud, belleza, aprendizaje, deporte, comida y sobre todo, actividades y espacios para disfrutar, compartir y de ocio; todo esto nos hace el lugar indicado para pasar la vida” detalló Gómez.



Este crecimiento en las ventas no ha pasado desapercibido para los expertos en el mundo empresarial y económico. Contrario a la tendencia generalizada del mercado, Paseo ha demostrado una capacidad de adaptación y una estrategia comercial exitosa, logrando atraer a más clientes y alcanzar un aumento significativo en sus ventas.



“Creemos que el eslabón fundamental que nos ha hecho ser diferentes en toda la oferta de valor, es que más allá de la mezcla entre oferta comercial y de entretenimiento (oferta básica que desde luego ofrecemos de forma sólida), el gran diferencial de Paseo Villa del Río es que es un lugar que busca generar “Conexiones humanas positivas”. Conexiones entre marcas y clientes, entre clientes y proveedores, entre familias, entre humanos y mascotas, entre jóvenes, entre personas adultas, entre localidades, entre estratos, entre culturas, etc”, agregó el gerente.



Este éxito se atribuye a diversas acciones implementadas por Paseo, tales como la mejora en la experiencia de compra para los visitantes, la innovación en su oferta comercial y la búsqueda constante de satisfacer las necesidades y preferencias de sus clientes. Además, la estratégica ubicación del centro comercial y su amplio abanico de servicios ha atraído tanto a residentes como a visitantes de otras localidades.



“Nuestra oferta base de Paseo Villa del Río, un diseño arquitectónico maravilloso, en una ubicación clave y de convergencia entre varias localidades, con espacios grandes y cómodos, hacen que seamos muy atractivos para las personas del sur de la ciudad y en general de Bogotá; Todo esto sumado a nuestra exclusiva oferta gastronómica y de entretenimiento, integrando a todos los participantes de la familia incluidas las mascotas hacen de nosotros la opción ganadora para los visitantes”, concluyó el vocero.