Centros de datos a la vanguardia de la transformación digital

Con más de 6.000 m2 de área blanca en 6 centros de datos construidos en la última década; el Grupo ZFB se ha consolidado como uno de los principales desarrolladores de Data Centers en Colombia y lidera la estructuración del proyecto y construcción Zetta DC Complex.

El COVID-19 aceleró la revolución tecnológica en el mundo e impactó a las empresas llevándolas a implementar un proceso de transformación digital acelerado, para mejorar así la productividad, su eficiencia y la experiencia de sus clientes. En este sentido, se está generando una gran cantidad de información que debe ser procesada y transmitida en tiempo real en las compañías, aumentando así la necesidad de garantizar la seguridad y disponibilidad de esta información y es allí donde los centros de datos juegan un rol determinante para apalancar este cambio en las organizaciones que no solo se debe hacer a nivel técnico sino cultural.



Por ejemplo, la implementación de la tecnología 5G, vendrá con otra gama de servicios y dispositivos que demandarán capacitación de mano de obra calificada, así como espacios en centros de datos con capacidad de procesamiento de borde (edge) y disponibilidad de almacenamiento de grandes magnitudes.



Por esto el Grupo ZFB, que ha construido seis data centers en la última década lidera el desarrollo de Zetta Data Center Complex, un complejo de centros de datos flexible y escalable ya en operación en su primera fase, ideal para la implementación de servicios que exijan bajas latencias de acuerdo con arquitecturas de tecnología de borde (edge).

En entrevista con Diego Mauricio Gaitán Galindo, Gerente de la Desarrolladora de Zonas Francas, compañía perteneciente al Grupo ZFB conformado por ocho empresas y más de 24 años de experiencia, se aclara a mayor profundidad el papel de estos data center en la industria colombiana:



¿Cómo se relaciona el desarrollo de centros de datos con esta transformación digital?

Diego Gaitán: La relación de los centros de datos con la transformación digital está ligada a la conexión con otras industrias que ofrecen servicios soportados sobre tecnología como las de desarrollo del software; industrias creativas y desarrollo de contenidos de videos; IoT; impresión 3D, big data, analytics, call centers, CSC, telecomunicaciones, proveedores de banda ancha y fibra oscura, gaming entre otras.



Estas industrias se ubican en general sobre las capas de servicios de aplicaciones, software y servicios de plataformas que se soportan sobre una capa de infraestructura y hardware que corresponde a los Data Centers que como pilar de la pirámide de servicios de tecnología TI, requieren niveles superiores de disponibilidad, tanto del servicio (hablando de conectividad y energía que soporte la operación de sus equipos de hardware ), como de espacio físico suficiente para alojarlos.



Con este fin, Zetta DC Complex cuenta con 9.738 m2 de construcción distribuidos en 4 fases para ofrecer a sus clientes un modelo de crecimiento modular con capacidad para 4.560 m2 de área blanca. Esto significa un total de 24 salas de área blanca con una capacidad eléctrica de 304 Kw cada una. Para ver la dimensión de este proyecto, estamos realizando un recorrido virtual en 360° a quienes estén interesados en conocer más a fondo toda la infraestructura y capacidad técnica de Zetta.



¿Qué es un centro de datos y cómo contribuye a la transformación digital dentro de las empresas?

Un centro de datos es una construcción, un área física que requiere altos niveles de disponibilidad, es decir, debe garantizar la alimentación de energía de forma permanente porque su funcionamiento depende de ella, garantizando además la conectividad ininterrumpida y debe poseer redundancia en todos sus sistemas de refrigeración, suplencia energética, extinción de incendios y procesos en general considerados como de misión crítica.



Entonces el Uptime Institute, que es el instituto rector en este caso, establece los estándares de confiabilidad y desempeño general de un data center para obtener su certificación. Esta entidad clasifica los data center en TIER 1,2,3 y 4 siendo éste último el que mayor nivel de disponibilidad compromete



Zetta DC Complex cuenta con certificación TIER III en diseño y próximamente en construcción y como se mencionó cuenta con sistemas de energía redundantes, es decir, usa la red de abastecimiento público de energía, pero además tiene un esquema de generadores de respaldo que entran en funcionamiento en caso de una falla externa.

Por otro lado, tiene todo un sistema de seguridad de 3 anillos que garantiza que nadie puede acceder al data center sin autorización. Aquí en la Zona Franca de Bogotá están los servidores de las empresas más importantes del Estado, así como de bancos y de otras compañías internacionales; esto es una muestra de la confiabilidad y disponibilidad con la que contamos.



¿Cuál es la ventaja competitiva que representa tener una oferta de servicios de Data Center en la Zona Franca?

El régimen de zonas francas es un instrumento de promoción que atrae la inversión, para que vengan los grandes jugadores e inviertan en Colombia.



Cuando hablamos de data center el 20% son ladrillos y acero, el 80% restante es tecnología y maquinaria de alta precisión que son comprados en muchas partes del mundo. Es un gran Lego que se arma de muchas fábricas que nos envían los equipos, llegan aquí, se ensamblan y entran a funcionar, es allí cuando entra en juego uno de los beneficios del régimen franco.



Por ejemplo, si se hace una inversión de 90 millones de dólares en equipos IT, se tuviera que pagar un gravamen sobre el 80%, serían al menos 80 millones de dólares, de los cuales tendría que liquidar en arancel aproximadamente el 10% lo que equivale a 8 millones de dólares y de IVA el 19% lo que representa 16 millones de dólares mal contados, estamos hablando de cerca de 24 millones de dólares en tributos, que no se pagan por estar dentro de la Zona Franca.



Esta norma genera un plus adicional a la tecnología que hace a los centros de datos más competitivos en costos de inversión, que se traducen en mejores tarifas, para que vengan más empresas y se instalen acá y podamos seguir creciendo como queremos en este nuevo desarrollo de data center.



Además, el hecho de contar con un centro de datos dentro de la Zona Franca de Bogotá permite tener acceso a todo un entorno empresarial y de servicios como, hotel, tiendas de conveniencia, gimnasio, educación superior entre otros.



¿Es posible incluir realmente el mercado latinoamericano en este proceso de transformación digital?



Sin lugar a dudas sí, Latinoamérica es un mercado aún incipiente en el mundo de transformación digital, lo cual es una oportunidad enorme en cuanto al crecimiento y el potencial que tienen las empresas de la región de evolucionar y aprovechar las ventajas que se obtienen al adoptar las distintas tecnologías tanto al interior de las organizaciones como de cara a la interacción con los clientes y proveedores, todavía los países operan bajo redes 4G y con volúmenes de información que se pueden procesar en instalaciones on premise (en sitio); sin embargo ya en otras ciudades hay disponibles infraestructuras para despliegue de redes 5G y Data Centers con capacidades de procesamiento y almacenamiento de gran escala incluso en esquemas híbridos (nubes privadas y públicas), que están facilitando la transición masiva de las empresas hacia otro nivel de uso y gestión de los datos, en la medida que las compañías se vayan subiendo a éste tren digital, los distintos sectores industriales empezarán a generar sinergias que terminarán beneficiando a las mismas empresas y por supuesto a los clientes y consumidores de los servicios, con mayor acceso, información, velocidad y seguridad en los productos actuales y en los nuevos que están surgiendo.

Otro ejemplo de inclusión del mercado latinoaméricano al proceso de transformación digital - en este caso más cercano a la cotidianidad - es el del consumo creciente de contenidos vía streaming: cada vez que acceden a una película desde, por ejemplo, en la calle 116 y el proveedor cuenta con un data center en la Zona Franca Bogotá; el tramo de la última milla es mucho más corto, no se percibe, pero llega a velocidades mucho más altas que si lo tuviera en los Ángeles. Ese es el concepto de data center Edge de borde tener la información o procesamiento de datos cerca de donde se requieren los datos para no tener que congestionar la gran autopista, porque eso tiene un costo y es un tema de dinero, oportunidad y de no perder clientes.