Certificación Carbono Neutro: un compromiso con la sostenibilidad

Desde que el calentamiento global y las acciones contra el cambio climático dejaron de ser un concepto ajeno, se observa un aumento en la sensibilización ambiental del público. Este cambio ha llevado a que los consumidores elijan productos y servicios que destacan, entre sus características y atributos, las contribuciones de las empresas a la conservación y las iniciativas de sostenibilidad que están llevando a cabo.

Tal es el caso de las declaraciones de sostenibilidad y sellos verdes que sobresalen en las diferentes economías y sectores. En la actualidad, solo en el sector de alimentos existen más de 250 de estos distintivos que buscan presentar los productos como el resultado de procesos amigables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos abarcan desde productos que prometen ser reciclables y respaldar la economía circular, hasta aquellos que garantizan la ausencia de crueldad animal en su producción o siguen la política de ‘cero deforestación’. Sin embargo, la tendencia no se limita al sector alimentario, ya que otros sectores industriales y de servicios también se suman a este conjunto de declaraciones ambientales. No obstante, esta saturación ha llevado a que los consumidores se vuelvan más escépticos ante la transparencia y credibilidad de estas afirmaciones, generando una creciente preocupación generalizada por prácticas engañosas conocidas como ‘greenwashing’.



En línea con lo anterior, cada vez es más común que las empresas busquen destacar su compromiso ambiental al proclamarse Carbono Neutro. Este propósito surge de la conciencia sobre la importancia de calcular y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), bien sea como parte de los informes de sostenibilidad, la comunicación de resultados empresariales o simplemente de los atributos y características de productos y servicios.



Pero la tarea va más allá de conocer la magnitud del aporte de cada organización, evento o persona, implica comunicar las decisiones y medidas tomadas para reducir y mitigar las emisiones, así como compensar mediante apoyo a proyectos de captura de emisiones cuando no sea posible reducirlas. Y es que desde el momento en que la suma de esas emisiones, reducciones y compensaciones se anula, se puede decir que una organización es Carbono Neutro.



Versa Versa

Metodologías y técnicas de medición

Ahora bien, en muchas ocasiones, las metodologías y técnicas para realizar las mediciones no son homólogas. Existen diversas herramientas para el cálculo que aplican formulaciones igualmente diversas, con variables que se incluyen o no en la medición de emisiones. Un ejemplo es el caso de las emisiones de la cadena de suministro, otro aquellas entidades que incluyen compromisos futuros para la captura de emisiones como la siembra de árboles, que no garantizan una reducción inmediata de la huella de carbono que se está intentando comunicar, y uno más las situaciones particulares en donde algunas empresas consideran suficiente el pago de créditos de carbono para compensar sus emisiones, sin que haya un compromiso real por la reducción global de GEI.



Por lo anterior, la declaración de que una organización, un evento o un producto es Carbono Neutro, debe basarse en principios que busquen la demostración del compromiso final de fondo, partiendo de un inventario completo e integral en el que se refleje la totalidad de emisiones originadas por la actividad de la organización, así como la demostración de los cambios en las políticas de consumo y la evidencia de la priorización de la reducción de emisiones sobre la compensación, entre otras cosas. Y es que cuando una empresa o un producto declara ser Carbono Neutro e impone un sello o marca de tal condición otorgada por un organismo de tercera parte, el consumidor tiene la certeza de que las mediciones son completas y que la entidad ha implementado medidas reales de reducción de emisiones.



VERSA: certificaciones garantizadas

Finalmente, la clave está en obtener una verificación por parte de expertos que realicen dichas evaluaciones de manera objetiva e independiente. En ese sentido, VERSA: Expertos en Certificación SAS, es un organismo evaluador de la conformidad de tercera parte, independiente, y el primer organismo validador y verificador de GEI en obtener una acreditación con reconocimiento internacional de parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para la verificación de inventarios de GEI frente a la Norma ISO 14064-1, que además aplica en sus evaluaciones los principios que se han discutido en los comités de normalización de la ISO. Para los usuarios, clientes y consumidores de organizaciones es una garantía que al incluir el sello Carbono Neutro se está logrando un resultado real, verificable y comparable, frente a los efectos del calentamiento global.



Para mayor información ingrese a https://equipoversa.com/, escriba al correo electrónico directorcomercial@equipoversa.com, comuníquese al 317 669 6652 o encuéntrelos en Instagram como @equipoversa.