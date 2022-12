Chivas 18, el whisky para celebrar en grande

Se acerca el fin de año y qué mejor momento para celebrar en grande, pues se hace necesario brindar por los logros obtenidos y los sueños cumplidos. Sin embargo, surge la duda de cuál es esa bebida con la cual acompañar dicha conmemoración.

En línea con lo anterior, para resolverla ese interrogante es preciso hablar de Chivas 18, uno de los whiskies favoritos entre los muchos aficionados a este licor, añejado en barricas seleccionadas cuidadosamente a mano para encontrar características particulares en la madera que le pueden aportar diferentes tipos de sabor a la mezcla.



Chivas 18 es exclusivo porque contiene 85 notas únicas de sabor en cada gota como caramelo, chocolate negro, mantequilla, naranja ácida, frutos secos y canela.



¿Por qué regalar Chivas 18?



No hay nada mejor que sorprender a una persona especial con un regalo significativo, y en ese sentido, este whisky escocés de mezcla de 18 años, intenso y complejo, es el obsequio perfecto para esta temporada.



No solo ha conquistado corazones en todo el mundo, también ha sido merecedor de premios como el de “Mejor whisky escocés mezclado”, en el International Wine and Spirits Competition del año 2014. Y es que Chivas 18 deja emocionado a quien lo pruebe, gracias a que utiliza solo las mejores barricas, de las que se encuentran en los valles escoceses. Además, su acabado extremadamente cálido y largo junto a su aroma intenso, es capaz de hacer de una noche de celebración, una experiencia inolvidable.



Así se toma Chivas 18



Al momento de servir un whisky de buena calidad, hay que tener en cuenta algunos factores determinantes. Por ejemplo, si se va a tomar con o sin hielo, pero la buena noticia es que Chivas 18, con o sin hielo, permite explorar en profundidad sus notas de sabor, lo que significa que es perfecto para cócteles clásicos como el Old Fashioned, el cóctel con whisky más icónico de la historia.



Ahora bien, en lo que a maridarlo se refiere, puede ser con tortas de chocolate, pie de manzana, helados de coco, vainilla o naranja y trozos de chocolate amargo, así como con frutos secos, quesos madurados, aceitunas y jamones curados.



Ahora sí, ¡salud!



Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.