Clouxter sigue en crecimiento y suma dos nuevos gerentes

La implementación de proyectos exitosos en la Nube no sería posible sin grandes equipos y personas a cargo.

Clouxter (firma experta en servicios profesionales especializados en ‘Cloud Computing‘ o Computación en la Nube) continúa creciendo y conformando un equipo poderoso, compuesto por un talento humano capaz de acompañar a las empresas de Colombia, México, Estados Unidos y de todo el continente en su camino hacia la adopción y consolidación de una infraestructura en la Nube.



Recientemente, Clouxter anunció la llegada de dos nuevas personas a ocupar cargos estratégicos en la compañía: Gabriel Amorocho y Douglas González, quienes estarán a cargo de los equipos de Operaciones y Ventas, respectivamente, de Clouxter.



Ambos directivos cuentan con una larga trayectoria en negocios digitales e integración de servicios tecnológicos en Colombia y la región. Asimismo, han aportados en el desarrollo de proyectos en empresas que buscan expandir sus capacidades usando herramientas y servicios ‘cloud’.



En palabras de Leonardo Suárez, CEO de Clouxter, contar con un equipo poderoso, permitirá seguir dejando huella positiva en el mercado, “cada miembro que se une a nuestra organización es único y no solo viene a cumplir una misión específica, sino a sumarle a nuestra organización y a consolidar nuestra presencia en el mercado. Más que nombramientos son adiciones a nuestro equipo”.



La consolidación de un proyecto



Desde su respectiva área, Amorocho y González tendrán la misión de dar continuidad al crecimiento que ha venido presentando Clouxter en años recientes, consolidando la propuesta diferencial de la empresa en el mercado ‘cloud’ del continente.



Cabe destacar que el desarrollo empresarial de Clouxter ha sido impulsado por las buenas experiencias con clientes de diferentes industrias: Financiero, Salud, Medios de comunicación, Gobierno, Tecnología, Startups entre otros, se han beneficiado con los servicios de definición, planificación, implementación y operación de soluciones ‘cloud’ de la compañía.



“Clouxter es un empresa enfocada a apoyar a organizaciones con consultoría y servicios técnicos especializados para proyectos y procesos de adopción y consolidación del uso de la Nube; diferentes estudios coinciden con el porcentaje de penetración de la Nube actualmente no sobrepasa el 20% de las cargas de trabajo globales, eso quiere decir que todavía el porcentaje de crecimiento y penetración de estas tecnologías es bastante alto. Esto, sin contar las nuevas aplicaciones o cargas de trabajo que se crean a diario, lo que demuestra el gran potencial de estas tecnologías en el mercado y en esa oportunidad estamos enfocados como organización”, resalta Suárez.



A continuación, los perfiles, expectativas y planes a desarrollar de Gabriel Amorocho, nuevo gerente de operaciones (COO), y de Douglas González, nuevo gerente de ventas, de Clouxter.



Gabriel Amorocho, el estratega

​



Gabriel Amorocho, nuevo Chief Operations Officer (COO) de Clouxter. Clouxter

Ejecutivo de la industria digital, con experiencia en estrategia, operaciones, gestión de proyectos y emprendimiento corporativo, se suma a Clouxter como Chief Operations Officer (COO).



Se trata de Gabriel Amorocho, quien ha construido una trayectoria de éxito como consultor digital, ejerciendo también como ejecutivo para compañías de comercio electrónico, agencias digitales internacionales (como Huge y Zemoga), instituciones oficiales (como ProColombia e iNNPulsa), y la Universidad de California Berkeley, entre otras organizaciones.



Desde 2009, Amorocho ha sido mentor en programas de apoyo al emprendimiento tecnológico en etapas tempranas, asistiendo a aceleradoras de emprendimientos como Hubbog, Apps.co, Connect, cámaras de comercio locales y comunidades tecnológicas como Bogotech.



“Más recientemente, fui artífice del escalamiento de Backbase, fintech holandesa, en Latinoamérica. Soy consultor internacional desde hace 20 años y he estado asociado a modelos de servicios IT en Nearshore, sirviendo mercados internacionales desde Latinoamérica a partir del 2006”, cuenta el nuevo COO de Clouxter.



Según Amorocho, el objetivo de su gestión consistirá en consolidar la maduración de Clouxter, contribuyendo a un crecimiento de varios múltiplos en los próximos 36 meses.

“Debemos enfocarnos en marcos de gestión que consoliden nuestros procesos, cultura y talento. Los compañeros del equipo gerencial de Clouxter enfrentamos el gran reto de escalar la organización aceleradamente, mientras nos apalancamos en la oportunidad que presenta el mercado de la Nube y los servicios que ofrecemos”, afirma el directivo.

Así mismo, el nuevo COO de Clouxter se ha trazado el objetivo de equilibrar la experiencia de cliente (tanto interno como externo) con el mejor desempeño operativo alcanzable y la mayor mitigación de riesgo posible.



“Ser consultor en metodologías ‘agiles’ me permite asumir con serenidad la incertidumbre propia de un ambiente startup. Creo que, en poco tiempo, veremos como Clouxter asume el reto de convertirse en una compañía de servicios de clase mundial. Estoy muy contento con lo que he visto”, puntualiza Amorocho.



Según un estudio realizado por Accenture, solo el 36 % de empresas colombianas hacen uso de tecnologías desarrolladas en la Nube. Así las cosas, el nuevo COO de Clouxter se desempeñará en un escenario con grandes oportunidades de crecimiento, dada la alta demanda y el interés de empresas en Colombia y en el exterior de incorporar plataformas basadas en la Nube.



“Vamos a capitalizar todo este potencial en los próximos años”, anuncia Gabriel Amorocho.



Douglas González, especialista en ventas





Douglas González, nuevo gerente de ventas de Clouxter. Clouxter

Con más de 15 años de experiencia en áreas comerciales y una década de trabajo en compañías de tecnología en Colombia, Douglas González llega a Clouxter con una meta clara:



En los próximos años, el nuevo gerente de Ventas contribuirá a que las ventas sigan el ritmo de crecimiento histórico y sobrepasen un 50% año a año, a través de la estructuración de una práctica y equipo de ventas que soporte este reto.



“También es una meta abrir o desarrollar nuevos territorios, como ya iniciamos en México”, asegura González, quien es graduado de la Universidad Metropolitana de Venezuela y cuenta con una maestría MBA de EUDE Business School, en España.



Y es que, justamente, la expansión de Clouxter en la región estará en manos de un profesional con experiencia en la dirección de operaciones y equipos de ventas en diferentes países de Latinoamérica, atendiendo a clientes de Estados Unidos y España.

Por otro lado, Douglas González afirma sentirse entusiasmado por ser parte de Clouxter, “una empresa con muchísimo potencial y que ha venido creciendo de manera exponencial, gracias a un trabajo muy enfocado en la nube de AWS (Amazon Web Services) y con un ADN de consultoría especializada que les agrega mucho valor a sus clientes”, expresa.



El directivo, igualmente, asegura que Clouxter tiene la oportunidad de mantenerse en esa gran “ola” de crecimiento que produjo la pandemia, la cual encaminó a empresas de todos los sectores a transformarse digitalmente con la implementación de herramientas ‘cloud’.



“Tenemos que seguir aprovechando este crecimiento, donde cada día más clientes piensan en sumarse a la nube o incrementar su uso. En un contexto global donde los fabricantes tradicionales de servidores presentan dificultades en su producción y las inversiones en tecnología hoy son más onerosas, Clouxter tiene un modelo de negocio con mucho potencial para repuntar”, puntualiza el nuevo gerente de Ventas de Clouxter.

Finalmente, la labor de Douglas González en Clouxter estará enmarcada en seguir rompiendo los paradigmas de seguridad, desempeño y costos de los entornos ‘cloud’ para empresas.



“Cada día, las empresas están requiriendo más poder de cómputo y plataformas que les permitan cumplir sus objetivos de negocio a través de migraciones, analítica e, incluso, automatización, Internet de las Cosas o Inteligencias Artificial. Todo ello ya lo encuentran en la Nube, bajo modelos de plataforma como servicio; en Clouxter, podemos brindar esto y mucho más con solo unos clics”, concluye.



