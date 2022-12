Colombia avanza en la digitalización de sus peajes

Paula González, gerente de Copiloto, habla sobre las ventajas de este sistema y explica cómo funciona para el usuario.

¿A qué se denomina peaje electrónico?



Es un peaje que cuenta con la tecnología bajo unos lineamientos específicos, para realizar el cobro de la tarifa utilizando medios electrónicos.



¿Cómo funciona el sistema de interoperabilidad de peajes electrónicos?

​

Con un solo ‘tag’ puedes pagar en todos los peajes de Colombia de manera electrónica, sin efectivo. Esto se da gracias a una tecnología estándar que se definió a través de una resolución del Ministerio de Transporte tanto para concesiones (peajes) como intermediadores (proveedores del servicio). El carril único por el que podrán pasar todos los usuarios de Copiloto se denominará Colpass que es una marca nacional establecida por el Ministerio de Transporte y significa: “Colombia Pasa”



¿Cuál ha sido el rol de Copiloto en la interoperabilidad de peajes?

​

Copiloto ha venido trabajando de manera muy activa hace más de tres años en las diferentes mesas de trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio de Transporte para la construcción de la solución definitiva de pago electrónico de peajes. Por tanto, al momento de la puesta en marcha, fue pionera en la habilitación (el 25 de febrero del año en curso) para operar como intermediador en el sistema de recaudo de peajes electrónicos en el país, lo que significa cumplir con todos y cada uno de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos y poder prestar el servicio en todos los peajes del país con el ‘Tag’ Copiloto.



¿Qué es el ‘Tag’ y cómo funciona?



Es un ‘sticker’ que se pega al interior del parabrisas y cuenta con una antena de lectura RFID, esta se asocia con la placa del vehículo para que al pasar por el peaje su lectura lo identifique y descuente el saldo para el pago.



¿Cómo se puede adquirir el tag?



El ‘tag’ se puede adquirir en la página web www.copilotocolombia.com o descargando la APP de Copiloto, el usuario registra los datos, paga $20.000 por cada ‘tag’ y este le llega al domicilio registrado sin ningún costo adicional en máximo cinco días posteriores a la compra.



¿Cómo se realiza el pago del peaje electrónico?



El usuario debe registrarse previamente en la plataforma de Copiloto y asociar un medio de pago, ya sea inscribiendo la tarjeta de crédito para que el valor sea descontado automáticamente cada vez que lo use, o recargando su saldo a través de cualquier banco por PSE, con tarjeta débito, crédito o corresponsales bancarios, esto sin tener costos adicionales.



¿El peaje tiene algún costo diferente por pagar de manera electrónica?



No, el peaje es exactamente el mismo valor que está regulado, no tiene costos adicionales, pero con la ventaja de que ya no se necesita de efectivo para pagarlo, y adicional Copiloto no cobra cuotas de manejo ni costos adicionales por recargas.



¿Qué beneficios tiene para los conductores?



Evitan filas y el manejo de efectivo, ahorran en combustible y tiempo, se promueve la disminución de uso de papel gracias a la facturación electrónica y se ofrecen beneficios tributarios, representando eficiencias operativas y administrativas para transportistas; además de mayor calidad de vida.



¿Qué cobertura tiene el servicio en Colombia?



En este momento hay habilitadas 35 concesiones con 102 peajes y se espera que siga creciendo para lograr un cubrimiento nacional.



¿Se espera que todos los peajes del país se digitalicen?



La apuesta es tener el 100% de los peajes en Colombia bajo el sistema de pago electrónico, llegando a finales de año a más de un 80% de cubrimiento.



¿Cualquier tipo de vehículo puede beneficiarse de los peajes electrónicos?



Sí, todos los usuarios tanto de vehículos particulares como de transporte de carga y pasajeros pueden hacer sus viajes más fáciles con Copiloto.



En términos de transformación digital, ¿cuál es la apuesta de Copiloto?



Copiloto quiere convertirse en una solución integral de pagos electrónico que permita transformar la tecnología en experiencias de movilidad. Para esto, queremos llegar con un amplio portafolio de servicios, integraciones y alianzas diferenciales en cada uno de los segmentos, ampliando las soluciones al mayor número de servicios asociados al vehículo que permitan tener un mayor control y administración en los gastos de viaje y le faciliten la vida al usuario. Adicional, vamos de la mano de nuestros dos grandes socios, Credibanco y Kapsch, que le apuestan a la transformación digital de los medios de pago en el país y a las ciudades inteligentes.



¿Han contemplado prestar otros servicios digitales complementarios al peaje electrónico?



Dado que la expectativa de Copiloto es convertirse en una solución de pagos electrónicos para el ecosistema de movilidad, por supuesto esto significa ampliar otros servicios diferenciados por segmento, por ejemplo para persona natural cubrir el pago en parqueaderos, estaciones de servicios, lavaderos, CDA, etc.; y para personas jurídicas: viáticos, pagos a terceros, cupos, control de flota, etc., para lo cual hemos realizado diferentes alianzas que garanticen la operación y nos permita llegar a una digitalización de pagos de manera rápida, eficiente, segura y confiable.