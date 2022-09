Colombia compra aceite de palma sostenible, transformación del mercado

Fedepalma, Grupo Hada, Alianza Team, GIZ Colombia, Bio D S.A. y Solidaridad Network, hacen parte de las organizaciones comprometidas con el apoyo, compra y promoción de la sostenibilidad del aceite de palma en Colombia.



Joel Brounen, country manager de Solidaridad Network, expone las razones por las cuales este acuerdo resulta relevante.



Con base en su experiencia en Colombia, ¿qué radiografía podría hacer del sector palmicultor?



En 2021, las ventas al mercado internacional fueron de más de 500 mil toneladas, reflejando una participación de 29% de las ventas totales de la agroindustria. Por su parte, las ventas al mercado doméstico sumaron 1,2 millones de toneladas, con un crecimiento de 42 % frente al año anterior. Es decir que el mercado interno representó el 71 % del total de las ventas de 2021, principalmente en los segmentos de alimentos y biodiesel.



El 26% del aceite de palma se produce bajo Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (VSSs por sus siglas en inglés) y el 98% de las exportaciones a la Unión Europea cuentan con una certificación sostenible. El consumo local del aceite de palma certificado está muy por debajo de la cifra internacional, pero tiene un gran potencial para jalar esta producción nacional certificada.





¿Para qué se usa el aceite de palma en Colombia?



El aceite de palma tiene numerosos usos, en Colombia principalmente se usa en la manufactura de alimentos. Además, es una materia prima para productos de uso personal, como cosméticos, jabones y cientos de productos que se encuentran diariamente en los supermercados.



¿Cuáles son los beneficios de un aceite de palma sostenible para el medioambiente y las comunidades rurales?



El aceite de palma sostenible tiene implicaciones en lo económico, en lo social y en lo ambiental.



En lo económico, el aceite de palma sostenible brinda estabilidad para las familias palmicultoras; cabe destacar que es un cultivo con varias cosechas a lo largo del año, lo que les permite a estos pequeños productores tener un flujo de caja constante.



En lo social, la palma es clave en el desarrollo socioeconómico regional, especialmente porque es un cultivo que beneficia a los pequeños productores. De 6.800 palmicultores, 85% son pequeños productores, con un promedio de tenencia de tierras de unas 10 hectáreas, donde 31% de los productores son mujeres. Además, las tasas de formalización laboral son muy por encima del promedio en el sector agrícola. La palma ha demostrado ser una de las mejores hojas de rutas para los pequeños productores para salir de las economías ilícitas.



Asimismo, la rentabilidad de la palma es buena. Las familias productoras en el país han podido mejorar sus condiciones de vida, gracias a que es un cultivo con un ciclo productivo de mas de 20 años y con ingresos muy superiores al promedio en el campo colombiano. En algunos casos, los productores son accionistas en las plantas extractoras y así reciben mayor parte del valor generado en la cadena. La palma ha generado un desarrollo y un progreso a largo plazo para comunidades rurales.



En lo ambiental, hemos evidenciado que el 99,9 % de la deforestación no está asociada al cultivo de la palma, ya que sus cultivos se dan en áreas que no han sido deforestadas, pues su vocación siempre ha sido agraria.



Lo anterior es algo único en el mundo, que diferencia a la palma colombiana respecto a la de otros países, pues es una agroindustria que se preocupa por preservar sus recursos naturales. Además, hemos visto que son cultivos que permiten la conservación de la biodiversidad que los rodea.



¿Por qué este acuerdo contribuirá con la demanda de aceite sostenible en el mercado nacional?



Entre más corta sea una cadena de suministro, mejor. En el mundo, la volatilidad de los precios de los alimentos se está mitigando con cadenas de suministro cortas. Al analizar a Colombia, vemos que, además del aceite de palma, se consumen otros aceites vegetales como el de canola o girasol, que son importados desde otros países.



Pero, ¿qué sucedería si se le diera más fuerza al aceite de palma cultivado y producido en Colombia y, hoy por hoy, sostenible? Se beneficiaría a más productores, a sus regiones y a la economía del país. Pero a su vez, una cadena de suministro mas corta dentro de Colombia ayuda mitigar las alzas exageradas en los precios de alimentos importados, como lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el mercado mundial de aceites vegetales.



En el mercado doméstico cuenta por el 71% de las ventas de la producción nacional. Lo importante aquí es ver a una industria comprometida con hacer las cosas bien, en sintonía con los esfuerzos en el campo para aumentar la producción de un aceite de palma sostenible. De modo que si hay más oferta deberá existir más demanda para aceite sostenible certificado. Es una dinámica de mercado que ayuda a garantizar la transformación del mercado.



¿Por qué promover el consumo de Aceite de Palma Sostenible en el mercado doméstico?



La industria y el comercio juegan un papel importante en la educación del consumidor en Colombia. Explicando el origen y las características sostenibles del aceite de palma son claves para generar una demanda “consciente”.



Cabe destacar que el aceite de palma es el aceite vegetal más eficiente en su producción; otro tipo de insumos (como la semilla de canola o el girasol) requieren tres veces o más áreas de cultivos para producir la misma cantidad de aceite que produce una hectárea de palma.



Así las cosas, con la palma se tiene un aceite que se cultiva y produce cerca, beneficia a la economía nacional y a comunidades rurales, y su huella ambiental cada vez se reduce más.



Finalmente, ¿cuál es la importancia del acuerdo ‘Colombia Compra Sostenible’?

El acuerdo es importante porque demuestra que Colombia tiene una voluntad de apoyar esfuerzos encaminados a hacer de la sostenibilidad una práctica general. No por una Ley, sino por convicción.



Este tipo de acuerdos facilitan que todos vayamos en la misma dirección: la sostenibilidad, no solo por sus beneficios en competitividad, sino porque redunda en bienestar para productores pequeños, sus familias y las comunidades donde habitan.

En Solidaridad Network, trabajamos para facilitar esa transformación sectorial del agro en Colombia, un país que está produciendo aceite de palma con mínimos impactos ambientales, con cero deforestación y, al mismo tiempo, con un alto grado de formalidad.