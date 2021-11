Colombia, perfecto para ser un hub de operaciones multipropósito

Ya no es extraño saber que hoy existe una nueva agenda para las compañías y sus CEOs, y que tiene en la tecnología un eje central y un habilitador de negocios.



Para Fernando Silvestre, presidente Andina Norte en NEORIS, esto significa que este componente ya hace parte de las prioridades estratégicas y tácticas que también se trasladan a la operación de las empresas, al tiempo que les resulta fundamental para la toma de decisiones.



En esa línea, señala que las organizaciones globales, regionales y locales de los distintos segmentos del mercado están viendo nuevas opciones, pese a la velocidad con la que hoy se presentan los cambios y la evolución en materia tecnológica, lo que en ocasiones –como es lógico– puede generar ansiedad pero, por otro lado, un sentido de oportunidad que los empresarios de Colombia están viendo.



Con respecto a esas oportunidades, el directivo sostiene que hay muchas, unas particulares para cada sector y otras que son comunes. Entre las que se ven en el mercado, que incluso son tendencia en el ámbito global y que ya se empiezan a ver en el país o en la región, dice que está la de generar nuevos canales con los clientes y que es realmente poderosa.



“En Colombia vemos ejemplos de plataformas y de negocios puramente digitales que pueden llegar muy rápido a muchos clientes, de mejor manera, más económica y con una oferta de valor más sólida. Todo lo que es el acceso a los consumidores es algo que –sin duda– es impresionante ver cómo está cambiando el mundo”, afirma Silvestre.



Otro factor que resalta es cómo se están relacionando las personas en todo sentido y en las distintas las áreas: dentro de las compañías, con actores del mercado laboral externos, los proveedores y obviamente con los clientes, aparte de toda esa relación virtual que es más fluida y amplia de la que –sobre todo desde marzo de 2020– se ha aprendido como nunca, lo que claramente tiene un impacto positivo en la economía digital al generar más oportunidades.



A esto se suma otro elemento donde, aunque cada segmento e industria tiene su especialidad, una de las grandes disrupciones es la de lograr integrar ofertas de productos y servicios que van mucho más allá de su razón de ser inicial y se han expandido de forma espectacular.



Hub de operaciones



En cuanto a cómo Microsoft y NEORIS, su visión es convertir a Colombia en un hub de operaciones para exportar servicios tecnológicos, generar inversión en tecnologías de punta, cerrar la brecha digital y formar talento, el directivo destaca que es increíble el talento que se encuentra en el país, pero también le parece increíble su subutilización en materia de presencia a nivel global.



“Cuando uno compara las tasas de exportación de servicios digitales que tenemos en el país versus otros de la región o del mundo, comprendemos que hay un potencial enorme pero aún debemos superar un gran obstáculo: vemos aún una gran demanda por perfiles tecnológicos que está insatisfecha. Estamos decididos a generar esas habilidades y a apoyar la formación del talento digital colombiano. Así lo estamos haciendo en nuestras alianzas con MinTic, con el SENA, con la Secretaría de Desarrollo de Bogotá, con RutaN, con Platzi, con las universidades y otros aliados, con quienes el año pasado entrenamos a 500 mil personas”, precisa Andrés Jiménez, director de Partners, Cuentas Corporativas y Pymes para Microsoft Colombia.



Para Microsoft, esta acelerada transformación digital es una enorme oportunidad para la reactivación económica inclusiva en el país, y para la competitividad de la industria de la tecnología. “Estamos trabajando en el programa Semillero de Aprendices con el SENA y con 60 empresas privadas para formar talento pertinente, que les dé a las empresas personal calificado con esas habilidades que necesitan para su transformación digital, y a los aprendices les mejore su empleabilidad, les abra las puertas a trabajos de calidad y que contribuya a reducir el desempleo y las brechas de la inequidad”, agrega Jiménez.



NEORIS agrega que opera en 20 países y destaca que el país que ha tenido una disrupción y un crecimiento más fuerte a nivel de creación de estas capacidades ha sido Colombia, un logro que han conseguido gracias a aliados como Microsoft, con lo que se empieza a tener esa visibilidad de Colombia para el mundo.



Al respecto, Andrés Jiménez, de Microsoft, asegura que este es un momento único donde todas las compañías y personas se están reimaginando, y que hay un sinnúmero de oportunidades, puesto que las organizaciones vienen adelantando sus procesos de transformación digital, y además hay grandes tendencias como la ciberseguridad, data y analítica y la automatización, que las empresas deben adoptar para poderles llevar todo su portafolio de servicios a sus clientes hoy en este mundo digital.



“Hoy, todas las empresas, de cualquier sector, son empresas digitales. Ford emplea más desarrolladores que ingenieros mecánicos porque un carro promedio tiene más de 100 millones de líneas de código, así que capacitar y reentrenar a los colaboradores es un imperativo, no importa en qué industria estemos. El Foro Económico Mundial prevé que, para 2030, el 77 por ciento de los trabajos serán habilitados por la tecnología”, comenta Jiménez.



Al cuestionarlo sobre cómo la transformación digital puede ser fuente de generación de oportunidades y de beneficios para mejorar los negocios, el ejecutivo de NEORIS indica que el acceso a los clientes, el poder generar nuevas rutas al mercado, nuevas reglas de juego y dinámicas a partir de la tecnología es algo que cambia el statu quo de lo que se conocía sobre cómo se desarrollaban los negocios.



Y más allá de afirmarlo con un espíritu visionario, Silvestre anota que la intención es entender qué está pasando en el mundo, acercar la economía colombiana a la mundial y ajustar una agenda clara de prioridades, que seguramente no va a ser la misma que la que se tenía hace cinco años en los diferentes sectores económicos y que, por varios ejemplos en el mundo, así está funcionando. “Repensar los negocios a través de la tecnología hoy en día ya no solamente es necesario, sino que es un imperativo”, subraya el directivo de NEORIS.



En relación con cómo está Colombia con respecto al conocimiento y acceso a las oportunidades digitales frente a otros países de la región, asegura que en la compañía pueden comprender esas realidades en el ámbito regional o global, y que esto les permite tener una visión optimista frente a ese acceso.



Sin embargo, reconoce que hay desafíos importantes. Por ejemplo, en materia de exportación, dice que hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas bilingües todavía sigue siendo bajo, aparte de las brechas en aspectos como ciberseguridad, data y el ecosistema de 5G, donde China es el líder en el ámbito global.



“Colombia tiene retos importantes no solo de generar capacidades sino de estar creándolas a la velocidad que va el mundo, porque pese a que acá se están adelantando muchos temas para cerrar esas brechas, las reglas de juego van cambiando constantemente y allí el desafío es que la comunión entre el sector público, el privado y la academia tiene que ser un clúster que esté fluyendo y trabajando de forma sincronizada”, advierte Fernando Silvestre.



Sobre los tips para aprovechar las oportunidades que trae la tecnología en la actualidad considera que hay varias cosas. La primera es pensar global y actuar local, un elemento clave por cuanto el mundo se está moviendo muy rápido y muchas veces la referencia competitiva que toman las empresas está orientada al ecosistema que conocen, pero piensa que hay mucho por ver afuera, por lo que se debe cultivar la curiosidad en los empresarios, entender lo que está sucediendo no solo en su sector sino en el entorno global de los negocios.



Así mismo, aceptar el cambio, donde culturalmente siente que hay factores importantes que entran en juego. En ese sentido, ha podido ver que las compañías que son exitosas suelen arriesgarse un poco más y se transforman más rápido.



Y otro punto vital es aprovechar todo el poder de la tecnología y entender que es ese habilitador esencial, crítico y transversal a todas las áreas de las organizaciones, lo que les va a permitir potenciar las oportunidades de una forma más veloz, así eso implique cambiar muchos paradigmas que van desde aspectos culturales y de valores hasta los que tienen que ver con cómo se administran las empresas.



“El mundo del trabajo también está cambiando fuertemente, al punto que se habla de que más del 50 por ciento de los empleos que van a existir para el 2030 hoy todavía no están creados, algo absolutamente fuerte e impactante que puede generar incertidumbre; pero el avance es una realidad que no se puede detener, por lo que lo mejor que podemos hacer como individuos, empresas y país es entender cuáles son las oportunidades que se pueden aprovechar, porque es ahí donde está el éxito futuro”, puntualiza este experto.



Con este panorama, el mensaje que NEORIS llevará al foro ‘Oportunidades digitales y perspectivas para el 2022’, que organiza con EL TIEMPO y Portafolio, gira en torno al hecho de tomar ventaja de las oportunidades y no estar del lado del problema o de los miedos.



“Hacerlo de forma optimista, consciente de que este proceso implica cambios y pensando que ese espíritu tan emprendedor que existe en Colombia, y esa virtud que tiene el colombiano de buscarse el camino para llegar a lograr las cosas, es una ventaja esencial y que hay que realzar cada vez más en este mundo digital”, concluye Fernando Silvestre.



Por su parte, Microsoft considera que no hay un mejor momento como el de ahora para crear nuevos productos e innovar puesto que todas las herramientas están disponibles. “Creemos que este país puede ser un Hub porque contamos con la tecnología que puede habilitar a todas las pymes y ahora necesitamos es que las compañías la incorporen, la entiendan y la adopten. La democratización de la tecnología es hoy una realidad gracias a la nube; cualquier emprendimiento, de cualquier tamaño o sector, tiene hoy acceso a las mismas soluciones que una gran corporación”.



Por eso, el Director de Partners, Cuentas Corporativas y Pymes dice que se debe velar porque todo el talento que tiene Colombia tenga esa intensidad tecnológica que lo capacite para que no solo adopte la tecnología y genere mejores servicios, sino para que innove y construya su propia tecnología sobre las plataformas existentes.



“Las personas solo van a usar la tecnología en la cual confían, así que nuestra responsabilidad y nuestra misión es que los desarrollos y la innovación pongan a las personas en el centro, busquen que la tecnología sirva al bien común y que sean seguras. Esa es la base de la confianza, y la confianza es el capital de Microsoft. Por eso desarrollamos tecnología con principios, con ética, que beneficie a todos y que vele por la privacidad de los ciudadanos (que es un derecho fundamental) y cumpla con los más altos estándares de seguridad y cumplimento”, puntualiza Jiménez.